«Спартак» проиграл. Непонятно, кто виноват теперь

Тимофеев впервые с мая вышел в основе

Массимо Каррера опять удивил стартовым составом, выпустив в центр поля с первых минут Артёма Тимофеева. Последний раз полузащитник выходил в основе ещё против «Динамо» в мае. В этом сезоне у него два выхода на замену в сумме на 46 минут.

В итоге у «Спартака» справа был максимально родной и свой фланг из Рассказова, Тимофеева и Ломовицкого. Красно-белое происхождение, к сожалению, было главным козырем такого сочетания. Рассказов несколько раз пускал за спину Андрея Ивана (тот самый румын, который не прижился в «Краснодаре»). В первом Тимофеев был неплох только на своей половине поля, стараясь не рисковать в атаках. На нём отличный перехват мяча в штрафной после опасной контратаки «Рапида». Автогол скорее случайность, но в том эпизоде точно можно было сыграть расторопнее.



Но если выход Тимофеева просто удивил, то появление Михаила Игнатова на последние 10 минут объяснить вообще невозможно. Кроме аргумента о том, что Каррере виднее, ведь он видит работу игроков на тренировках.

С позиционными атаками всё плохо

Очередной матч, в котором «Спартак» вообще не понимал, как создавать моменты без стандартов. Владеть мячом уверенно получалось только до середины поля. К чужим воротам подходили только после редких контратак. Огромное количество забросов на Зе Луиша было бесполезно, потому что их никто не подбирал. Ломовицкий на правом фланге несколько раз дерзко шёл в обводку на троих, но ни разу не добился успеха.

Два момента возникли у «Спартака» после наглых прорывов Мельгарехо. Он лез в прессинг соперника, накрывал у чужой штрафной и отдавал неплохие передачи. Без этого ничего у «Спартака» не выходило.

Каррера снова показал себя мужиком. Когда он проявит себя как тренер? Наступило время, когда нужно не только говорить красивые слова и совершать правильные поступки, но и давать результат.

Забив гол, «Рапид» сел в оборону, позволив сопернику дольше проходить с мячом. Но обычно всё это заканчивалось передачами во фланг. А Роша и Ломовицкий пока далеки от умения Промеса создавать опасные моменты. Бразилец много и неудачно финтил, а россиянин – нервничал.

Запреты УЕФА не остановили болельщиков «Спартака»

На выезде в Австрию для болельщиков «Спартака» был закрыт гостевой сектор, но это не помешало им попасть на стадион. Добрые австрийцы, как говорят, продавали билеты куда угодно, если покупать его на немецком. Стюарды на входе тоже не препятствовали проходу на трибуны.



В итоге по соседству с закрытым гостевым сектором собралось около сотни болельщиков из Москвы. Ещё какое-то количество было разбросано по остальным трибунам. Поначалу на них не обращали внимания. Затем к фанатам гостей пришли стюарды, чтобы в итоге пустить их на тот самый гостевой сектор. Неизвестно, как отреагирует на такое УЕФА. Но к «Спартаку» здесь никаких претензий. Хорошо, что всё обошлось без конфликтов и инцидентов. Австрийцы вполне могли вывести людей со стадиона, но позволили им посмотреть футбол и поддержать команду.

Пропавшие таланты «Спартака» 2000-х. Где они сейчас. Часть 1 Продолжаем серию публикаций про футболистов, которые подавали большие надежды, но не сумели их оправдать.

Фернандо не хочет бегать

«Рапид» не выглядел лучше «Спартака», но он уверенно пользовался главной слабостью соперника. Фернандо в который раз ходил по полю пешком, забивая на оборонительную работу. У него за спиной постоянно возникало пространство. Хозяева это пространство заполняли, в итоге создавая оттуда моменты: либо дальними ударами, либо опасными забросами в штрафную. Везло, что в «Рапиде» нет игроков достаточного класса, чтобы уничтожать за такую игру Фернандо. Но даже они позволяли себе атаковать у чужой штрафной, отдавая передачи пятками. А уже 23-го числа против бразильца выйдет разыгравшийся Влашич.

Да, у бразильца есть несколько совершенно фантастических умений, одно из которых едва не сработало и в Австрии. Но то, как он работает в обороне, – ужас.

Судья провалил игру

Он совершенно точно мог отработать её лучше. «Спартак» играл не очень, но случилось несколько быстрых атак, которые австрийцы срывали довольно жёсткими фолами. Ален Бьери первую карточку достал быстро, но затем решительность куда-то исчезла. В итоге игроки совершенно не боялись грубо фолить.



Эпизод с отменённым голом «Спартака» тоже довольно странный, но здесь лучше задавать вопросы судье за воротами. А они, как давно понятно, самые бесполезные парни на поле.