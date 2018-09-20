«Зенит» удержал ничью в Копенгагене. Как это было

Чем хороши еврокубки, так это возможностью увидеть быт других клубов. И тут не только продажа пива на стадионе. Об этом и так все знают. Вот другая фишка: предматчевая разминка игроков «Копенгагена» сдвинута максимально к фанатскому сектору. В результате футболисты разминаются под мощный заряд от болельщиков. Мелочь, но выглядит душевно.

А еще в «Копенгагене» тоже умеют болеть. Перфоманс и предматчевая атмосфера приятно впечатлила. Это даже не смотря на то, что стадион на 38 000 зрителей заполнился лишь наполовину. Фанатов из Питера доехало визуально около 500 человек – не так уж и много. Это объясняется высокими ценами в Копенгагене (горячее блюда в большинстве ресторанов – от 1000 рублей).

Уже к пятой минуте «Зенит» должен был вести со счетом 2:0. Сначала Ерохин вышел один на один с голкипером, но, принимая мяч, сместился сильно в право и бил уже с острого угла. Через мгновение уже Дриусси бил слету практически с точки пенальти, но не попал по мячу.



Однако затем игра выровнялась, появились моменты и у «Копенгагена». А на 40-й минуте хозяева обязаны были открывать счет, но Скова пробил в штангу. Анюков не успел накрыть удар соперника. Важно: капитан «Зенита» вышел на позицию левого защитника, которая ему менее привычна. Семак в еврокубках стабильно ставит ветерана, а не на молодого Набиуллина. Хотя в РПЛ в этом сезоне все семь раз в основе выходил именно Эльмир. Судя по всему, на взгляд тренера в еврокубках полезнее именно опытный футболист.

Еще одна фишка сегодня «Зенита» (в том числе в матче против «Копенгагена»): При позиционных атаках Дзюба смещается на левый фланг, а по центру врывается Ерохин. Эта комбинация несколько раз повторялась по ходу матча. И на 44-й минуте гол случился именно в такой конфигурации. Ерохин в центре оттянул на себя внимание защитника. Дзюба с левого фланга начал атаку, а ключевую роль сыграл Дриусси. Аргентинец у штрафной моментально развернулся и выдал идеальный проникающий пас на Мака. Тому оставалось лишь не запороть, с чем он и справился. За день до матча тренера «Копенгагена» спросили, кого он может отметить из зенитовцев. Внезапно первая фамилия, которую Сольбаккен произнес, была «Мак». Тренер как чувствовал, откуда придет беда, но ничего не смог с этим сделать.



Забитый мяч «Зенита» случился прямо перед перерывом. Ценители штампов наверняка бы сказали «гол в раздевалку». Важнее, что с психологической точки зрения это был идеальный момент для гостей. Только у хозяев пошла игра, и тут бац – тащите.

Правда после перерыва едва не пришлось тащить уже нам. На 55-й минуте выручил Лунев. С ним на воротах «Зенит» выглядит весьма уверенно. Хотя на 62-й не спас и он, когда на дальней штанге замкнул Сотириу. Кстати, материализовался форвард именно из-под 35-летнего Анюкова.



Надо признать, что при счете 1:1 «Копенгаген» значительно прижал «Зенит». Мяч в большей степени контролировали хозяева. Выход Маркизио вместо Мака не изменил ситуацию. Дзюба в игре участвовал мало, поскольку мяч до него практически не доходил.



В конце матча несколько раз было страшновато – «Копенгаген» давил. Хотя и у Ерохина были два шикарных момента на 85-й и 87-й минуте. Полузащитник оба раза плохо принял передачи, входя в штрафную.



Ничья в целом по делу. Моментов обе команды создали прилично. Если учитывать штангу в первом тайме, то результат для «Зенита» вполне приемлемый. Для выхода из группы вполне устраивает график: ничьи в гостях, победы дома.

4 октября «Зенит» примет «Славию».