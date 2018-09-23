8 голов и удаление Тарасова. Лидер и чемпион устроили феерию

42-летний Семак против 71-летнего Сёмина

В чемпионском сезоне свои самые запоминающиеся матчи «Локомотив» выдал именно с «Зенитом». В Северной столице благодаря дублю Джефферсона Фарфана и голу Алексея Миранчука «железнодорожники» разгромили команду Роберто Манчини – 3:0, а в домашней игре «золотой» удар Эдера подарил им титул вместе с минимальной победой.

Зато Юрий Сёмин так и не смог в прошлом чемпионате обыграть Сергея Семака. В Уфе уступил (0:1), в Москве сыграл вничью (0:0). Кстати, Юрий Павлович пока вообще самый частый оппонент в карьере Сергея Богдановича, работающего главным тренером всего полтора года. Когда Семак только возглавил «Уфу», он в апреле 2017-го дважды подряд сыграл с «Локомотивом», уступив с одинаковым счётом 0:1 в Премьер-Лиге и полуфинале Кубка России. Выходит, сегодня была уже пятая встреча 42-летнего специалиста с 71-летним. Интриговало, возьмёт ли «Зенит» реванш за прошлогоднее унижение на стадионе «Санкт-Петербург» и будет ли в противостоянии команд Семака и Сёмина впервые забито более одного гола.

Красота от Шатова

Оба тренера сделали по две перестановки в основе после еврокубков. У «Зенита» Эльмир Набиуллин и Олег Шатов заменили Александра Анюкова и автора гола в Копенгагене Роберта Мака. Ещё обращало на себя внимание, что в запас попали восстановившиеся после тяжёлых травм Эмануэль Маммана и Александр Кокорин. У «Локомотива» Дмитрий Баринов и Фёдор Смолов вышли вместо заработавшего дисквалификацию Гжегожа Крыховяка и Фарфана, которого даже в заявке не оказалось. При этом Сёмин сохранил схему с тремя центральными защитниками.

С первых минут игра – огонь! «Зенит» сразу же попытался задавить чемпиона, а «железнодорожники» надеялись на то, что пройдут длинные передачи на Смолова, да на креатив Мануэла Фернандеша и Алексея Миранчука, которые поддерживали центрфорварда с позиций инсайдов. Кроме того, игроки группы атаки «Локомотива» стремились прессинговать Леандро Паредеса и Далера Кузяева, когда команда Семака развивала атаки через центральных полузащитников.



Тем не менее сине-бело-голубые забили относительно быстрый гол. Как же красиво исполнил Шатов! Получив передачу, он удивил всех, включая допустившего ошибку Маринато Гилерме. Олег не стал продлевать атаку по флангу пасом на Набиуллина или выполнять подачу, которую, видимо, собирался перехватить голкипер, а пробил по воротам.

За кого играл Набиуллин?

Если бы «Зенит» тут же реализовал стопроцентный момент, москвичам было бы совсем тяжело. Однако команде Сёмина везло в эти минуты в Петербурге больше, чем в Стамбуле. Исправился и Гилерме.



К сожалению для Семака, в первом тайме невольным 12-м игроком «Локомотива» стал Набиуллин. После пары-тройки ярких матчей за «Зенит» с менее сильными соперниками Эльмир получил вызов в национальную команду, но именно в таких матчах проверяется реальный уровень футболиста. Между игроком сборной России и игроком сборной Италии Доменико Кришито – пропасть! Когда петербуржцы атаковали через фланг Набиуллина, он терял мяч при обводке, давал передачи в спину, затягивал с кроссами, получая даже не угловой для «Зенита», а удар от ворот.



Голевую атаку «Локомотива» тоже нужно рассматривать не с момента передачи Игоря Денисова на Баринова, а с потери мяча Набиуллиным на фланге. Да и в концовке первого тайма гости создали свой самой опасный момент после того, как Эльмир пустил за спину Владислава Игнатьева. «Зенит» «забыл» усилить летом эту позицию, а Юрий Жирков выбыл надолго, так что у Семака есть большая проблема до зимы.

Дядя Дзюба и «подросток» Кверквелия

Начало второго тайма опять поменяло расстановку сил. «Зенит» забил ещё более быстрый гол, чем в первой половине, сделав то, чему команду уже очень хорошо научил Семак: реализовал угловой. Удивительно, как можно было дать свободу при подаче со стандарта едва ли не самому опасному в таких ситуациях у сине-бело-голубых – рослому Александру Ерохину! Сёмин точно просил защитников о другом.

Рано или поздно должен был сказать своё слово и Артём Дзюба. По матчу в Копенгагене казалось, что на игре центрфорварда уже начинает сказывается утомлённость после ЧМ-2018. Значит, нужно включать характер и играть через не могу. Дзюба включил – забил в самый нужный момент ключевой третий гол «Зенита», отодвинув мощного Соломона Кверквелию от мяча, словно подростка.



Команда Семака поймала кураж, гости же как будто потеряли веру в себя. Шатов напомнил о своём высоком индивидуальном мастерстве, оформив классным ударом дубль. Такой Шатов и сборной России пригодится. Главное, чтобы Олег не просто вернул свою лучшую форму, а стабильно держал её.

Кокорин в игре!

Несмотря на крупную разницу, зажигательной оказалась и концовка. Слабую надежду болельщикам красно-зелёных подарил гол Алексея Миранчука, забитый с помощью рикошета от бедра Игоря Смольникова. Вскоре вынужден был покинуть поле травмированный Ведран Чорлука. С заменой хорвата Сёмин явно не угадал: Дмитрий Тарасов оказался не готов к такой игре. Он за несколько минут заработал две жёлтые карточки, чувствуя, что не успевает ни за Ерохиным, ни за убегавшим один на один Дзюбой.



Но гости и вдесятером забили третий гол, окончательно вернув к жизни интригу. Гол под прессингом «привёз» Эрнани. Возможно, этот забитый мяч добавит уверенности Фёдору Смолову, но пока, конечно, от форварда сборной России ждут в «Локомотиве» большего. Футбольное чудо «железнодорожники» всё-таки не сотворили. Себастьян Дриусси довёл счёт до совсем уж фантастического, хоккейного – 5:3. Сегодня команды Семака и Сёмина забили больше, чем за все предыдущие встречи. Свои пару минут получил в компенсированное время и Кокорин. «Зенит» взял реванш за прошлый сезон, укрепив лидерство в РПЛ.