«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток

В современном русском футболе слово «багаж» является культовым. Оно ушло в народ и содержит культурный пласт, который будет трудно объяснить иностранцу. Среди сотни оттенков значения, среди глума, треша, троллинга и сектантства есть и такой: заявление, что команда добивается успехов «на багаже», должно привлечь внимание к второстепенным факторам, которые остались незамеченными. В «Зените» — именно такой случай.

Итак, «Зенит» сейчас – что это за сила? В шестёрке лучших бомбардиров РПЛ после восьми туров четверо из «Зенита». Игрок «Зенита» делит первое место в списке ассистентов чемпионата. Семь побед в восьми турах, последняя – над чемпионом, в фантастическом матче, который собрал полный стадион и вообще был похож на тот зрелищный европейский футбол, которому у нас принято исподтишка (или открыто) завидовать. Три гола из пяти сделали Шатов и Дзюба. И тут самое время поговорить о багаже.

8 голов и удаление Тарасова. Лидер и чемпион устроили феерию «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих, а Александр Кокорин вернулся на поле.

… и не звони мне больше!

Багаж – это не обязательно тактические наработки. Это слёзы Шатова, который при Манчини говорил о самом себе «сбитый лётчик» и шёл дальше, в прострации, ни на кого не обращая внимания. В новом сезоне Шатов принёс победу над «Арсеналом» во втором туре, а сейчас забил два гола чемпиону, и его мотивация, его желание доказать что-то миру и себе (не самое распространённое явление при лимите на легионеров) – это багаж Манчини. Заслуга или вина – риторический вопрос. Просто следствие пребывания итальянца в Санкт-Петербурге.

Мы не знаем, насколько открытым был конфликт Манчини и Дзюбы. Не знаем, говорили ли они друг другу в лицо что-то выходящее за рамки профессиональной этики или обошлось без этого. Знаем одно: после единственного гола в 15 матчах и отвратительной игры за «Зенит» Дзюба оказался в Туле таким злым, каким мы его ещё не видели. Бывшему тренеру Дзюба был не просто не нужен: тот предпочёл купить взамен заведомо худшего игрока такого же стиля. То есть дал понять, что статус Дзюбы в команде не нулевой, а отрицательный. Он сплавил его, как в бизнесе избавляются от токсичного актива. И Дзюба начиная с первого дня в Туле – это костёр, в который не нужно подбрасывать дрова. Он горит воспоминаниями. Браво Семаку, который ничего не испортил, но тут и нужно было всего лишь не испортить. Заряда злости хватило, чтобы вернуться в сборную, поверить в себя и сейчас тащить уже в «Зените».

Артём Дзюба Фото: Елена Резина, «Чемпионат»

Отдельный абзац должен быть написан про Нобоа. Та же история, что и с Шатовым и Дзюбой, разве что без слёз. Вернувшись из ссылки в Казань (интересно, чувствовал ли себя Манчини при этом Иваном Грозным?), один из самых техничных полузащитников в России показывал такой футбол, что после травмы подменить его позвали аж Маркизио. Ну, извините, ни фига себе. Не говоря о менее важных, но тоже значимых элементах команды Семака: Эрнани, Нету, Маке. Всё, что им было нужно, чтобы занять своё более-менее скромное место в работающей системе, – шанс. При Манчини у них не было шанса доказать, что они могут пригодиться.

Лучший в мире актёр второго плана. Главное, что нужно знать о Маркизио «Зенит» получил Пирло на минималках. И не только.

Конфликтами и нарочитым, чуть ли не демонстративным отсутствием контакта с командой Манчини создал очень своеобразный багаж. Что-то вроде выжженного поля, которое удобрено толстым слоем пепла и ждёт семян. Его засеяли – и попёрло.



Вряд ли Роберто всё именно так планировал. Да это и неважно. Главное, у него получилось замотивировать нескольких очень неплохих по меркам чемпионата России игроков так, что они дымятся уже полгода. И это не единственный его багаж. С «Зенитом» Семака есть общие черты, которые можно заметить, даже отключив сарказм.

Футбольное наследие

Когда «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Севильи», Моуринью на пресс-конференции был настолько красноречив, что его реплик хватило бы на целый паблик во «ВКонтакте». Он говорил о футбольном наследии: грубо говоря, о том, что и кого ему оставили те, кто работал раньше. Если Моуринью для вас не авторитет, можно сослаться на другого мастера риторики — Джека Воробья. Капитан Воробей в промежутке между поисками магических артефактов как-то сказал о неразрывной дихотомии добра и зла. Другими словами, негативное и позитивное в наследии Манчини трудно разделить. Фото ниже иллюстрирует это лучше всего. Сейчас поясню.

Паредес, Дзюба, Дриусси, Шатов: две стороны наследия Манчини Фото: РИА Новости

«Зенит» — самая навешивающая команда РПЛ. Знаем, помним, откуда эта традиция. Без связки Паредеса и Нобоа в центре полузащиты «Зенита» стал предсказуем, а иногда и примитивен. Знаете, как некоторые спортсмены после отпуска полноваты, так «Зенит» фланговат и навесоват. И новый тренер борется с этим так же, как год назад боролся прежний. Паредесозависимость зашкаливает. Аргентинец с отрывом лучший в команде по пасам под удар, без него «Зенит» трудно представить.

Но ведь у Паредеса – перспективного игрока «Ромы» — были предложения из Европы, и его Манчини убедил переехать в Россию. Иногда говорят, что умение собрать приличных игроков – чуть ли не единственное достоинство итальянца как тренера. Допустим, но ведь он пользовался им в Санкт-Петербурге. Над трансферной концепцией, придуманной руководством в соавторстве с итальянцем, в прошлом сезоне смеялись, но на данный момент единственным ненужным аргентинцем выглядит Краневиттер. Возвращения Мамманы все ждут с нетерпением. Дриусси хорошо начал сезон – Манчини прошлой осенью предупреждал, что это сырой талантливый игрок, которому потребуется время на адаптацию. И даже уход Ригони кажется спорным.



Семаку не пришлось устраивать революцию. Если посмотреть на схему и роли игроков — фланговых форвардов, разыгрывающих полузащитников, центрального форварда – «Зенит» едет на том же движке, что и в прошлом сезоне. Только движок смазан и перестал скрипеть. Манчини пригодился клубу хотя бы тем, что с его уходом команда, собранная при его же участии, выдохнула и понеслась. Это тоже багаж. Пусть Роберто и предпочёл бы оставить другой.



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