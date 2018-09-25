В топе бомбардиров РПЛ – только россияне. Когда такое было?!

Трети первого «постмундиального» чемпионата России не прошло, а одна тенденция уже обозначилась. Вы в список лучших снайперов лиги давно заглядывали? Ну так полюбопытствуйте – там сплошь нашенские фамилии: Чалов, Ерохин, Дзюба, Ионов, Сулейманов, Шатов…

Для Станислава Черчесова и сотен менее статусных отечественных тренеров нет сегодня таблицы отраднее. Она доказывает, что с уходом на покой Веретенникова, Кержакова, Павлюченко, Тихонова бомбардиры на Руси не выродились, не перевелись как класс. А то последние годы на этот счёт возникали серьёзные опасения, и не сказать – беспочвенные.

Кто у нас в последние годы составлял серьёзную конкуренцию импортным стрельцам? Дзюба да Смолов. Периодически к ним подтягивался Кокорин, но всерьёз на «золотую бутсу» ни разу не претендовал. Десятка мячей за сезон для этого даже в нашем, не самом открытом в мире чемпионате, маловато будет, а этот предел Александр ещё ни разу не преодолел. То травмы мешали, то невезение, то ещё что-то.



С тех пор как российские клубы стали себе позволять качественных легионеров, а не проходимцев без роду-племени, приз лучшего бомбардира лиги переходил из одних смуглых рук в другие: от Вагнера к Веллитону, от Веллитона, на два года сохранившего этот статус, к Думбия, от Думбия – к Вандерсону и Мовсисяну.



Бомбардирский топ сезона-2014/15 и вовсе выглядел издевательски по отношению к доморощенным голеадорам: Халк, Рондон, Ерёменко, Промес, Натхо. На пятёрку лидеров – ни одного местного. На десятку – всего две русские фамилии: Портнягин (6-е место), Ионов (10-е).

В следующем чемпионате благодаря прогрессу Смолова и Дзюбы, всплеску Луценко и Маркова пропорция свои/чужие в рейтинге приняла более оптимистичный для «отечественного производителя» вид – 4 к 6. Более того, российский футболист впервые с 2007 года выиграл гонку. На следующий год Фёдор с Артёмом застолбили уже два первых места списка, но далее в таблице шёл сплошной интернационал – голландец, албанец, белорус, три бразильца. Тот факт, что русским бомбардиром №3 стал Глушаков, лишний раз подчеркнул дефицит в стране классных нападающих.



В сезоне-2017/18 иностранцы отыграли подутраченные позиции: Промес с третьей попытки выиграл-таки премию, а из реальных и потенциальных кандидатов в сборные России рубеж в десяток забитых мячей преодолели лишь двое – всё те же Смолов и Кокорин.



На фоне прошлых лет нынешняя верхушка бомбардирской классификации выглядит необычно минимум по двум причинам: а) присутствие молодых российских нападающих, б) отсутствие Смолова с Кокориным. С двумя последними всё более-менее ясно: один мучительно ищет себя в новом клубе после серьёзного игрового кризиса, другой только вернулся в строй после тяжёлой травмы. Но ведь не это или не только это привело к появлению в «топе» свежих лиц? Разумеется, нет.



Проще всего списать изменение бомбардирской иерархии оттоком из страны высококвалифицированных иностранцев. Тем более что он действительно имеет место быть. Как только российская экономика под гнётом санкций попала в зону непрекращающейся турбулентности, платёжеспособность клубов автоматически снизилась, а вместе с нею упала привлекательность РПЛ в глазах легионеров. Матёрых иностранных «снайперюг» в чемпионате практически не осталось.

Смотрите. В топ-30 лучших бомбардиров чемпионата России всех времён входят четыре иностранца (Вагнер, Данни, Думбия, Промес), в топ-40 – шесть (плюс Веллитон и Халк). В РПЛ после удаления из аббревиатуры лиги буквы «Ф» из этой компании не осталось никого. Все разъехались, кто раньше, кто позже.

Добавьте сюда Мусу, Вандерсона, Жонатаса, Кураньи – и поймёте, насколько серьёзные потери за пару-тройку лет понесла наша Премьер-Лига. Из стабильно результативных иностранцев в турнире остались только Ари и Корниленко – соответственно, 43 и 44 место в историческом рейтинге ЧР. Одному 32, другому 35 – как ни крути, лучшие годы карьеры позади.



Глупо делать вид, что массовый исход классных иностранцев совсем не повлиял на общий уровень чемпионата. Он выровнялся, но в большей степени за счёт усреднения класса ведущих команд, чем бешеного роста отстающих. Тем не менее ниже плинтуса не упал. У «Спартака» и поныне на месте Зе Луиш и Адриано, у «Локо» — Фарфан и Эдер, у «Зенита» — Дриусси, у «Рубина» Азмун – не последние люди в профессии, правда? А в лидерах – Чалов. А меньше всех времени на гол – 23 минуты (!) – тратит 18-летний Сулейманов.

«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова Лучший бомбардир РПЛ – о запасе «молодёжки», новом ЦСКА и обновлённом себе.

Перманентный финансовый кризис на самом деле оказал неоценимую услугу российскому футболу – заставил тренеров пристальнее вглядываться в скрытые резервы, а директоров – бережливее распоряжаться ресурсами, в том числе людскими. Где своим доверяют – они играют и растут, где нет – хиреют на лавке.



Всех их, передовиков нынешнего бомбардирского спора, объединяет одно: они не понаслышке знают, что такое дефицит доверия. Ионов регулярно сидел в запасе «Зенита» и ЦСКА. Дзюбу с Шатовым Манчини с глаз долой убрал. Ерохин вообще окольными путями добирался до признания, через Молдавию. Чалов после резкого взлёта перенёс жёсткую посадку – на лавку. Из всей этой компании лишь юный Сулейманов места в стартовом составе не терял. Но он его просто не находил ещё.



У каждого из них своя мотивация «рвать и метать», а их совокупность сулит нам увлекательный «междусобойчик». Сборная России от проигрыша легионеров в этом споре только выиграет.



