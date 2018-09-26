«Футболист — это не машина, в которую заливаешь бензин, и она едет»

— «Спартак» не мог победить в четырех матча. Сейчас напряжение спало?

— Напряжение всегда присутствует. Сегодняшний матч был примером – если нет концентрации, всё даётся сложно.

— Не многовато ли «Спартак» позволил «Черноморцу»? Или вы планировали отдать мяч сопернику?

— В первом тайме я даже не помню ударов по нашим воротам. Мы ошибались в середине второго тайма, прекратили играть с мячом. Позволяли сопернику уходить в контратаку.

— Что с Петковичем?

— Кажется, ничего серьёзного. У него что-то с коленом, в дальнейшем посмотрим.

— Чем руководствовались при выборе состава? Много игроков из «Спартака 2».

— Мы играем каждые три дня – это нелегко. Футболист — это не машина, в которую заливаешь бензин, и она едет. Надо тренироваться, восстанавливаться, чтобы играть на сто процентов. Невозможно, чтобы игрок играл каждый матч. Когда есть возможность, играют те, кто играл меньше или выходят молодые, которые готовы. Это нормально.

— В российском фильме «Тренер» команда из Новороссийска обыграла как раз «Спартак». Это не сидело в голове?

— Нет. Это фильм. Если фильмы не основаны на реальных событиях, то у них счастливый конец.

«Спартак» идёт дальше в Кубке. Но это было непросто Массимо Каррера выставил в Новороссийске второй состав.

— Жиго, Петкович выбыли с травмами колена. Вы довольны физической готовностью команды?

— У «Спартака» проклятие с центральными защитниками. Поэтому те, кто играют в обороне, должны быть внимательными. Здесь дело не в физической подготовке.

— Насколько близок к полноценному возвращению в состав Жано?

— Ещё понадобится время, это его первый официальный матч после травмы. Он не готов играть 90 минут. Постараемся вернуть его в строй как можно скорее. Возможно, он будет получать практику в дубле.

— Насколько молодые игроки выдержали стилистику?

— Они показали, что они играют на уровне.

— Давление соперника во втором тайме было вызвано лучшей физической готовностью?

— Я вижу это по-другому. Они просто создавали контратаки на наших ошибках.

— Сегодня «Спартак» впервые сыграл по схеме 4-2-3-1. Вы будете продолжать по ней играть?

— Все матчи отличаются друг от друга. Может быть, в воскресенье вообще сыграем 5-5-5. Мы знали, что сегодня будут свободные зоны для Ханни, который играет между линиями. Поэтому выбрали такой вариант.

— Как вам игра «Черноморца»?

— Они провели хороший матч, сыграли организованно. Сделали всё, что могли против команды РПЛ. Я знал, что матч не будет лёгкой прогулкой.

— Приём в Новороссийске понравился?

— Очень.

— Состояние поля и погода не привели в состояние шока? Не пришлось ли менять состав?

— Я играл на худших полях. На газоне играем и мы, и соперник.