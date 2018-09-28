Чалов установил рекорд, а ЦСКА — уже третий!

Последовательность от Гончаренко

В дерби со «Спартаком» «армейцы» показали едва ли не лучший свой футбол в сезоне, причём главным их достижением стало даже не доминирование на всех участках поля и не количество острых подходов, а факт ровно проведённых таймов. Во многих предыдущих играх ЦСКА стабильности как раз и не хватало: команда могла блестяще отыграть 20-30 минут, а затем вдруг снизить темп и серьёзно потерять в качестве.

Желая развить прогресс, Гончаренко вновь избрал модуль 4-2-3-1 с теми же самыми исполнителями, недвусмысленно намекнув, что воскресный футбол его полностью устроил. Означает ли это решение, что и в битве с «Реалом» на следующей неделе ЦСКА тоже сыграет с двумя центральными защитниками? Едва ли. Всё-таки здесь пришлось исходить ещё и из кадровой ситуации: Магнуссон и Щенников на выезд не отправились, и выбор в обороне оказался сильно ограничен.



Да и при всём желании матч с «Королевским клубом» никак не отрепетируешь на «Оренбурге». Всё-таки сегодня ЦСКА больше играл от себя, чаще владел мячом, старался взламывать низкий блок в позиционной атаке. Во вторник же всё будет по-другому.

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Спасение Акинфеева

«Оренбург» остался верен себе и опять сделал упор на резкие фланговые атаки с включениями Терехова слева и Малых справа. Традиционно смещался в крайние зоны и Сутормин. ЦСКА справлялся через раз, и в первом тайме после сильных переводов с одной бровки на другую у ворот Акинфеева трижды возникала небольшая паника.



Команда Владимира Федотова вполне могла – и даже должна была – открывать счёт на 17-й минуте. Терехов слева прострелил в район 11-метровой отметки, Деспотович за счёт борьбы сдержал Чернова, и мяч оказался у свободного Сутормина. Алексей сильно пробил с носка, но попал не в самый угол и подарил шанс Акинфееву. Вратарь ЦСКА в прекрасном прыжке спас команду. Это был самый опасный момент первого тайма, созданный обеими командами с игры.

Афонин – как Фернандо, Чалов – как Дриусси

ЦСКА давил чаще и иногда на 5-7 минут запирал соперников в штрафной, но при этом с огромным трудом протискивался на ударные позиции. Пытался что-то изобрести Марио Фернандес, пристреливался со средней позиции Ахметов, но реально опасных атак всё не было. «Оренбург» противодействовал слишком плотно.



На выручку «армейцам» пришла глупая ошибка хозяев. Афонин, прерывая в своей штрафной прострел, слишком высоко задрал ногу и заехал по уху Чалову. Эпизод очень напомнил тот, что случился в матче «Зенита» и «Спартака» в начале сентября (все же помнят единоборство Фернандо и Дриусси?). Но если в Санкт-Петербурге 11-метрового не последовало, то сейчас Владислав Безбородов, послушав подсказку от ассистента на бровке, указал на «точку» после двухсекундной паузы.



Любопытно, что при живых-здоровых Дзагоеве и Влашиче исполнять пенальти вызвался пострадавший Чалов. Сделал это Фёдор уверенно, записав на свой счёт седьмой гол в чемпионате. Это рекорд для молодого нападающего – раньше больше шести за сезон он не забивал.

Холостой напор «Оренбурга»

Второй тайм прошёл с преимуществом хозяев, только преимущество получилось почти стерильным и привело лишь к одному новому удару в створ. Самый опасный момент возник после прострела Сутормина, после которого до мяча чудом не дотянулся Деспотович. Ещё два раза «Оренбург» пытался заработать пенальти – сначала в штрафной упал Козлов, а потом после удара Деспотовича мяч якобы попал кому-то в руку. Но свисток судьи промолчал в обоих случаях, а ЦСКА оборонялся без надрыва. Плюс три подряд замены от Гончаренко (на поле вышли Жамалетдинов, Сигурдссон и Ефремов) слегка сбили темп встречи.



Красно-синие продолжили свою беспроигрышную серию, которая стартовала 11 августа и длится уже восемь матчей. Но, чтобы рассчитывать на очки в игре с «Реалом», надо будет непременно показать в «Лужниках» нечто большее. Хотя бы такой же футбол, как против «Спартака».