Бомбическая суббота. 5 вариантов провести свой вечер

«Челси» — «Ливерпуль» (19:30)

Две команды, которые одержали 5 побед на старте АПЛ. «Ливерпуль» до сих пор набрал 100% очков, но на этой неделе проиграл в Кубке лиги. Из турнира его выбил тот самый «Челси», с которым красным предстоит играть сегодня. Никакие комплименты Клоппа в адрес Сарри не смягчили сердце любителя подымить сигарой. «Ливерпуль» проиграл, после чего бедняге Шакири круто прилетело от немца. «Челси» после ничьей с «Вест Хэмом» постарается снова начать побеждать. В общем, включайте, пожалуй, главный матч Европы на этих выходных.

2. «Реал» — «Атлетико» (21:45)

«Реал» неплохо начал чемпионат в играх с середняками, но первая же серьёзная проверка закончилась полным фиаско. «Севилье» даже не пришлось выпускать Промеса в старте, чтобы накидать мадридцам три безответных мяча. Новый обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич тут же припомнил, как непросто прийти в себя после ЧМ-2018. В то же время «Атлетико» тоже не блещет: было поражение «Сельте» и ничья с «Эйбаром»… Клубы всё равно в тройке, выше только «Барса». К слову, есть вариант, что в мадридском дерби определится новый лидер Ла Лиги.

3. «Рома» — «Лацио» (16:00)

Всего четырёх неудачных матчей на старте сезона оказалось достаточно для того, чтобы всерьёз заговорили о возможной отставке Ди Франческо. Полуфинал ЛЧ уже никто не вспоминает, и матч с «Фрозиноне» мог оказаться последним для итальянца. «Рома» разгромила соперника и немножко разрядила обстановку. Теперь на очереди «Лацио», набравший серьёзный ход (4 победы подряд). В кои-то веки гости подходят к римскому дерби в статусе одного из лидеров, и посмотреть в такой ситуации на «Рому» будет и впрямь любопытно.

4. «Ювентус» — «Наполи» (19:00)

Две самые сильные и стабильные команды Италии последних лет продолжают подтверждать свой статус. У «Наполи» к этому моменту всего одно поражение, а «Юве» выиграл вообще все матчи в этом сезоне. Криштиану, оформив первый дубль, не начал забивать в каждом матче. Накануне на него снова свалилась дремучая история с обвинением в изнасиловании. Есть ощущение, что португалец покажет реакцию на поле и будет грызть землю в ближайшей игре. Сейчас ему очень нужен позитивный фон. Тем интереснее будет матч двух лидеров итальянского футбола.

5. «Вольфсбург» — «Боруссия» М (16:30)

«Вариант-антихайп» для тех, кто не гонится за именами. После провального сезона «Вольфсбург» вроде бы оклемался и одержал несколько побед на старте. Потом опять взялся за своё и начал терять очки в проходных матчах. У Гладбаха примерно та же история. Зато им удалось заполучить летом Алассана Плеа из «Ниццы», который теперь забивает чуть ли не в каждой игре. Для «волков» этот сезон многое определит в плане перспектив на ближайшие годы. Несколько лет назад он играл в четвертьфинале ЛЧ, а в прошлом году едва не вылетел из Бундеслиги. Посмотрим, куда занесёт команду теперь