Он оставил «Зенит» без очков. Интервью с героем дня

«Российский футбол специфичен, здесь сложно показывать лучшие качества»

— Когда Маркизио забил, не было чувства, что всё пропало?

— Сложно сказать, но надежда хотя бы на ничью оставалась. После удаления Белорукова казалось, что нужно сохранить счёт 1:1. Начали работать с двойным усердием, достав все свои резервы, чтобы заработать хотя бы одно очко. В итоге получилось ещё лучше, и мы заработали три.



— Были споры, кому бить пенальти?

— Особых споров не было, на эту игру пенальтистом был назначен я. Возможно, в следующей игре им будет кто-то другой.

— О чём думали, подходя к «точке»?

— Главным было реализовать удар. Была лишь мысль о том, что нужно забить.



— Часто сталкивались на поле с Маркизио?

— Не только я, но и остальные футболисты встречались с ним. Не было ощущения, что я играю «по нему». Класс игрока чувствуется. Если человек половину жизни играл в «Ювентусе», естественно, это футболист высокого уровня. Но российский чемпионат специфичен, здесь сложно играть и показывать свои лучшие качества.

Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»! «Зенит» в большинстве проиграл самому бедному клубу Премьер-Лиги.

— После матча не поменялись с ним футболками?

— Нет, не было желания.



— После игры в раздевалку «Анжи» зашёл Забит Магомедшарипов. Команда с ним знакома?

— Многие до сегодняшнего вечера лично не знали Забита, но было приятно увидеть такого известного человека, немного пообщаться и сфотографироваться. Магомедшарипов – легенда Махачкалы.

«Мы являемся частью Дагестана, так что нам хочется поддержать Хабиба»

— Контраст в игре «Анжи» против «Зенита» и «Динамо» относительно того, что было в матче с «Краснодаром», разительный. В чём причины преображения?

— Командные действия, тренерская установка, самоотдача и болельщики.



— «Зенит» не может выиграть в Махачкале четвёртый раз подряд. Почему у питерского клуба такие проблемы здесь?

— Не могу сказать, это вопрос к футболистам «Зенита». Видимо, для них «Анжи» — особенный соперник. Для нас это был «Зенит» — команда, которая идёт вверху. Конечно, это определённый дополнительный мотиватор, и мы хотели набрать три очка в этой игре. Как, впрочем, и в любой другой.

— Висящий в раздевалке плакат «Духом возьмём» заряжает?

— Судя по нашей самоотдаче, да. Мы духом и берём. Не всё у нас получается в игровом плане, но за счёт желания, боевитости и болельщиков мы доказываем, что являемся коллективом, способным зарабатывать очки с любым соперником.



— Игроки вышли на матч в футболках в поддержку Хабиба. Команда будет смотреть его бой с Конором?

— В прямом эфире, думаю, не будем смотреть — неудобное время, но в записи посмотрим. Этот бой обязателен к просмотру. Мы являемся частью Дагестана, и хочется поддержать земляка и отдать свои позитивные эмоции.



— В прошлом сезоне вы защищали цвета «Крыльев Советов». Почему летом сменили Самару на Махачкалу?

— Я был интересен «Анжи» как футболист, в отличие от «Крыльев Советов».



— Какие-то позитивные подвижки в финансовом плане есть?

— Об этом лучше спросить у руководства. К нам – о футболе.



— После того как «Анжи» выбрался из зоны вылета, дышать будет полегче?

— Полегче будет дышать в конце сезона, когда команда сохранит прописку в Премьер-Лиге. Пока об этом рано говорить, ведь это лишь маленький шаг на пути к нашему результату.