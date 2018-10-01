«Лидс» хочет в АПЛ. У них тренер Бьельса и безумный стиль

Марсело Бьельса – тренер редкого типа, перфекционист, который всё делает по-своему. По-своему сплачивает команду (запрет на смартфоны на базе, общие спальни на 10 человек). По-своему уходит из клубов (из «Лацио» — через два дня после заключения контракта). По своему мотивирует игроков (смесью военного коммунизма и цитат из пацанских пабликов). Разумеется, он исповедует свой собственный игровой стиль, который имеет мало аналогов в футболе (хотя, неслабо похож на тактику японских лётчиков-камикадзе).

Этот стиль – визитная карточка Бьельсы, хотя, возможно, стоило бы употребить слово «религия». Самоубийственно высокий прессинг, бешеная интенсивность без мяча, максимальное использование ширины поля и экстравагантные схемы (последний опыт – 3-3-3-1 в «Марселе») ради создания свободных зон. Если вы слышали о Бьельсе хоть раз, вы точно в курсе: он не отступает от своих принципов никогда. Если не слышали – лучше поинтересуйтесь. Тренер, который способен после двух вынужденных замен в начале матча сделать третью тактическую ещё в первом тайме, заслуживает внимания.

Марсело Бьельса снова сошёл с ума Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.

Летом этого перфекциониста занесло в Чемпионшип. Своеобразную лигу, которая хранит традиции британского футбола, давно забытые в АПЛ. Здесь лидер на своём поле проигрывает 18-й команде, мяч большую часть времени проводит в воздухе, а умение быстро бежать по бровке и сильно бить вверх до сих пор считается ключевым для игрока атаки. В общем, столкновение тотального контроля с тотальным хаосом. Экшен, искры, битва. Кто выигрывает?

Чемпионшип как худшее место работы

В данный момент у Бьельсы с Чемпионшипом ничья. Даже он ничего не смог поделать с местным стилем игры в футбол. Местный стиль – это когда Эзгьян Алиоски, десятый номер «Лидса» (казалось бы), инстинктивно пытается подставить под мяч, летящий на высоте полметра, голову, а не ногу. Когда самый опасный удар по воротам «Шеффилда» наносит вингбек «Шеффилда» Эшли Бейкер, который прибежал в штрафную помочь. Эти примеры – из последнего матча «Лидса», и они неплохо иллюстрируют, с какими трудностями аргентинец столкнулся в Англии.

Футбол в Чемпионшипе – это борьба, отскоки, борьба за отскоки и пасы в борьбу. На умный контроль мяча просто не остаётся времени. Гвардиола жаловался на это в первый год в Англии. Он признал, что недооценил значимость игры на подборе, и что мяч слишком много времени находится в воздухе, к чему его команда оказалась не готова. Провёл работу над ошибками – и вы видели, чем это закончилось. И это АПЛ – лига, в которой в последние 20 лет работали Венгер, Бенитес, Моуринью, Пеллегрини, Клопп, Конте – всё-таки преобразилась под влиянием континентального стиля. Второй дивизион остался вещью в себе, и футбол Бьельсы ещё никогда не включал в себя такое количество борьбы (часто ненужной) на каждом участке поля. Её ненормально много.

Про ненормально – не преувеличение. Вот «Ливерпуль» — команда, которая известна прессингом, давлением на соперника на каждом участке поля. Посмотрите на количество единоборств в том-матчах: 152 с «Тоттенхэмом», 150 с «ПСЖ», 140 и 152 с «Челси». И везде по 35% этой борьбы происходит в воздухе. А теперь посмотрите на «Лидс». Последний матч – 172 единоборства. До того: 187, 204, 206. Матч с «Миллуолом» подходит для учебников по тактике Чемпионшипа: из 206 единоборств 115 – в воздухе. Кошмар. Но «Лидс» в основном выигрывает. Как?

Чемпионшип как лучшее место работы

Есть не только трудности. Стиль Бьельсы – энергозатратный, он требует от игроков много беготни. Оказалось, Чемпионшип – идеальное место, чтобы удовлетворить его требования. Возможно, Марсело сейчас чувствует себя немного Урфином Джюсом, но это не имеет значения, пока его солдатам хватает дисциплины. Им хватает, они понимают, что сейчас испытывают уникальный опыт.

Фото: Athena Pictures/Getty Images

Для игроков «Лидса» (самый дорогой стоит 6 млн евро по оценке Transfermarkt) работа с Бьельсой – это уникальный опыт и возможность заявить о себе. То, что опыт будет уникальным стало ясно, как только Марсело пришёл в клуб. Он дал игрокам вёдра, мётлы и совки и отправил убирать базу. Зачем? Ну, чтобы эти мажоры поняли, что чувствуют простые болельщики. Те, которые выполняют свою простую работу, иногда грязную и низкооплачиваемую, чтобы скопить деньги на сезонный абонемент. А вы думали, про коммунизм это просто шутка была?

Игроки «Лидса» не могут забыть, что опыт с Бьельсой уникален, потому что он напоминает об этом даже непроизвольно, в мелочах – каждый день. На пресс-конференции пятничного матча с «Шеффилдом», например. Журналист Sky Sports задал ему вопрос: «У вас всего одна победа в пяти матчах, но вы всё равно лидируете в чемпионате. Вы – тренер, который знает, как выигрывать титулы. Вы довольны текущей ситуацией?». Это глупый вопрос, но даже если от этого отвлечься, это неправильный вопрос. Потому что титулов у Бьельсы как раз немного. Он – теоретик и тактический гик, выиграл три чемпионата Аргентины в 90-е и Олимпиаду в 2004 году. Точно не тот набор трофеев, чтобы позиционировать себя как тренера-победителя. Но даже зная это, вы не угадаете, что он ответил журналисту. «Не думаю, что я знаю, как выигрывать титулы. Я бы даже сказал, всё ровно наоборот. Посмотрим, смогу ли я исправить этот недостаток в «Лисде», но в данный момент я ничего не выигрывал уже много лет. Спасибо за щедрость вашего предположения, но люди всё равно быстро всё поняли бы». К такому в Чемпионшипе не привыкли. Да нигде не привыкли.

Для игроков «Лидса» работа с Бьельсой – уникальный опыт, потому что в матче с «Ротерхэмом» они сделали больше 700 пасов. Для лиги, в которой команда делает в среднем 420 пасов за 90 минут, это точно неповторимый опыт: соперника как бы просто не существовало.

Лучший бомбардир «Лидса» при Бьельсе – Кемар Руф, вершиной его карьеры до аргентинца был клуб «Оксфорд» в третьей лиге. Сейчас у него четыре гола и две голевые передачи в шести матчах в Чемпионшипе.

Фото: George Wood/Getty Images

«Лидс» не то чтобы много забивает, но в его составе может отличиться кто угодно. В 10 турах это сделали уже восемь игроков, в том числе оба центральных защитника.

Чемпионшип как (возможно) будущее место работы

Пока нет уверенности, что «Лидс» с таким стилем выберется в АПЛ, даже несмотря на текущее высокое место. Команда испытывает трудности с реализацией моментов. «Лидс» — с отрывом первый в лиге по количеству ударов по воротам, первый по количеству ударов из пределов штрафной, но только третий по количеству точных ударов. В матча с «Миллуолом» можно было забивать раз пять, но матч кончился нервной минимальной победой. Тренер признаёт проблему. «Нам понадобилось восемь шансов, чтобы забить один гол «Бирмингему». Сегодня, чтобы забить «Шеффилду», понадобились 15 ударов. Меня это серьёзно беспокоит», — объяснил Марсело результаты последних матчей.

Высокая оборона и прессинг приводят к провалам в защите. А иногда не нужны и провалы: посмотрите, какое чудо уложил в ворота «Лидса» Адам Рич. Это уже невезение.

В такие моменты Бьельса, наверное, острее всего чувствует, что невозможно контролировать всё. Особенно, в такой хаотичной лиге. С другой стороны, ответный гол тоже из разряда таких, которые нельзя спрогнозировать.

В любом случае, футбол аргентинца никогда не был ориентирован на результат. Это чистый научный эксперимент, полное принятие которого командой тоже не гарантирует трофеев. Но гарантирует ощущение причастности к чему-то особенному. Этим «Лидс» сейчас и наслаждается.

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