Лига чемпионов. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Идёт первый тайм. LIVE!

ЦСКА в «Лужниках» сразится с лучшим клубом мира.

ЦСКА — «Реал». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

22:09. «Реал» провёл несколько атак, но пока ничего опасного.

22:05. Неожиданное начало. Один из самых быстрых российских голов в еврокубках.

22:01.

Влашич выводит ЦСКА вперёд. 1:0

Чудовищная ошибка Крооса, Влашич разбирается с защитником и бьёт мимо Наваса!

22:00. Поехали!

21:55. Ещё баннер. Но это уже протест.

Фото: «Чемпионат»

Ещё раз ссылка.

Переезд ЦСКА в «Лужники» – провал? Или гениальное решение? Пучков и Телингатер не договорились. Помогайте.

21:50. Всё тихо и мирно в «Лужниках».

21:45. Баннер болельщиков ЦСКА.

Фото: «Чемпионат»

21:40. Сегодня в Москве прошёл матч второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Реал» и уступил со счётом 1:4.



В составе испанского клуба хет-трик оформил Альберто Фернандес, ещё один гол забил Антонио Родригес (58). У «армейцев» отличился Виталий Жиронкин.



После двух матчей ЦСКА имеет в активе одно очко, а «Реал» возглавляет турнирную таблицу группы G с шестью баллами.

21:35. Два матча игрового дня начались раньше.

«Ювентус» выносит «Янг Бойз», Дибала сделал хет-трик.

«Хоффенхайм» и «Манчестер Сити» обменялись голами в первые 10 минут игры и пока молчат.

Апдейт: «Сити» дожал.

21:30. Бывший игрок «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос в преддверии матча второго утра группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским клубом рассказал об опыте выступления в России.



«Хорошо ли, что матч ЦСКА – „Реал“ проходит не в декабре? Знаете, в России погода меняется от плюс 40 до минус 40. Когда я играл в «Лужниках», здесь был искусственный газон. И минус 40 градусов. Я вспоминаю об этом и начинаю мёрзнуть. Ну, на самом деле, я не вижу особой разницы между минус 5 и минус 25 градусами. В общем, холодно. Но в то же время играть в России – это был огромный опыт для меня. Меня здесь тепло приняли, я был окружён теплом множества людей. Думаю, в России ко мне было особенное отношение потому, что я играл в «Реале». Мне трудно это объяснить, я так чувствую. В любом случае годы, которые я провёл здесь, были прекрасными», — сказал Карлос в эфире клубного телевидения «Реала».

21:25. «Все как сумасшедшие фоткаются с этим Забивакой. Не нафоткались за ЧМ», — привычно ворчит Григорий Телингатер.

21:20. ЦСКА продал на матч практически все билеты, кроме VIP-категорий. Ждём почти аншлаг.

21:15. Олег Лысенко подкрепляет силы.

21:14. Григорий Телингатер наблюдает очереди на входе.

Фото: «Чемпионат»

21:12. Режим работы Московского метрополитена продлён до 2 часов ночи в ночь со вторника на среду в связи с матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом» для удобства болельщиков, сообщили в пресс-службе метрополитена корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Респект! Матч ведь закончится в районе полуночи.

21:10. А вот за два часа до матча.

21:08. Вот так это выглядит сейчас.

21:05. Уже скоро!

21:00.

Состав «Реала»

«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.



Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.

20:55. Что происходило перед матчем? Вот, например, один эпизод.

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо встретился с болельщиками клуба в Москве. Вчера, 1 октября, он посетил мероприятие, организованное Fondo Ruso – русскоязычным фан-клубом «Реала».



«Мы летели более 4,5 часов, чтобы оказаться здесь. И для нас большая честь быть гостями на сегодняшнем вечере. Горд видеть здесь столько мадридистов. Смысл существования клуба — в людях. Тех, кто работает в нём, кто переживает за него. Всё, чего клуб добивается, происходит благодаря людям», – сказал Бутрагеньо.



Бутрагеньо вручил руководителям фан-клуба майку «Реала», подписанную игроками. В качестве ответного сувенира испанцу подарили бутылку водки. Также его попросили передать матрёшку для Луки Модрича, которого Fondo Ruso признал лучшим игроком клуба в прошлом сезоне.

Фото: Пресс-служба «Реала»

20:45.

Состав ЦСКА

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.



Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.

20:40. Предматчевая пресс-конференция Виктора Гончаренко.

Гончаренко решение Акинфеева огорчило и обрадовало одновременно. Так бывает Перед встречей с лучшим клубом мира Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев говорили не только о «Реале».

20:30. Добрый вечер! Сегодня ЦСКА сразится с лучшим клубом мира. Предлагаем вам следить за матчем (а также за тем, что будет до матча и после) вместе с нами.

Традиционный опрос.

И немного интересного чтения.

О матче шестилетней давности.

Сейвы Чепчугова, «случайные» люди и картонная Шейк. ЦСКА – «Реал» 6 лет назад Ничья в «Лужниках» при 70 тыс. зрителей – это было здорово. Приятные воспоминания и неожиданные эксклюзивные подробности от Алана Дзагоева.

Об игроках «Реала».

Удивительные факты об игроках мадридского «Реала». Вы их знали? Например, про то, что у Начо диабет, а Асенсио назвали в честь ван Бастена.

О вызвавшем немало споров решении ЦСКА играть Лигу чемпионов в «Лужниках».