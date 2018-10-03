«Победа над «Баварией» стала концом БАТЭ. Нельзя, чтобы это повторилось с ЦСКА»

Главный тренер «Реал Мадрида» Хулен Лопетеги был не в самом лучшем настроении. Зайдя в зал для пресс-конференций, он холодно взглянул на журналистов и приготовился отвечать на вопросы.

— Чего не хватило сегодня «Реалу»?

— Наверное, удачи. Мы создали много голевых моментов – били с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

— Ваша безголевая серия составляет 5 часов 20 минут. Это точно невезение?

— Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнем забивать. Мы провели отличный матч против «Ромы», значит, может забивать и показывать хорошую игру.

ЦСКА обыграл «Реал» со счётом 1:0. Как это было ЦСКА в «Лужниках» обыграл лучший клуб мира.

— Продолжает ли Бензема пользоваться вашим доверием?

— Все игроки в команде безусловным доверием. Карим очень уверенно начал сезон. То, что у нас нет забитых мячей, это проблема всей группы атаки. Он не может нести за всех ответственность. Скоро начнет забивать и он, и все остальные.

— Как вам дебют Регилона?

— Он провел прекрасный матч. Несмотря на поражение, он может занести этот матч себе в актив.

— Что с Карвахалем?

— У него мышечная травма, пока ничего сказать не могу.

Больше вопросов Лопетеги задать не удалось: пресс-атташе «Реала» поблагодарил журналистов, после чего они спешно покинули зал для пресс-конференций. Удивились даже испанские коллеги – такое на их памяти было в первый раз.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Лучший клуб Европы бит в Москве.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко появился в зале под аплодисменты. Поблагодарив несколько раз за оказанное внимание, он первым взял слово.

— Несмотря на то, что у меня и команды хорошее настроение, я бы хотел посвятить эту победу моему второму отцу и большому другу, Анатолию Анатольевичу Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. То, что мы сегодня сделали, это для него. Он мне после каждой игры звонил и поздравлял. Думаю, сегодня он вместе с нами порадовался бы этой прекрасно победе.

Что касается игры, то мы хорошо поработали в защите, были сплоченными, смелыми, дерзкими.Это как раз то, о чем мы говорили перед игрой, и то, о чем вообще говорим на протяжении последнего месяца. Мы хорошо оборонялись. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, но с другой – снял с нас какие-то оковы. Надо понимать, что нам противостоял лучший клуб Европы. «Реал» может создать момент и забить в любую минуту игры. И до последних секунд матча нельзя верить, что ты обыграл «Реал». Тем не менее, это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером.

И еще один момент, я об этом еще раз скажу команде, но донесу и через журналистов. Когда мы с БАТЭ обыграли «Баварию» 3:1 — в том матче, кстати, тоже играл Тони Кроос — команда после победы пошла на спад. Сейчас опасаюсь эмоционального снижения командной игры. К сожалению, такое может быть. Надеюсь на молодость и то, что это не повторится.

— После прекрасных 20 минут была очень сложная концовка первого тайма. Что было сделано в перерыве, чтобы команда вышла на второй тайм увереннее?

— На самом деле, команду больше пришлось успокаивать. В раздевалку зашли очень эмоциональными, думаю, игрокам не верилось, что мы ведем в счете у «Реала». Но нам надо было гнуть свою линию, и в какой-то мере второй тайм удался нам лучше, чем концовка первого. Были какие-то предпосылки, чтобы создать момент и даже забить еще.

— Как можете прокомментировать удаление Акинфеева? Не совсем понятно было с трибуны, что там произошло.

— Игра уже заканчивалась, думаю, не надо было давать после первой карточки вторую. Надеюсь, что Игорь отделается всего одной игрой. Для нас он – полкоманды, если не больше.

— Как вам игра Влашича?

— Влашич был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Он пришел в команду и понял, что в нашем пионеротряде надо быть лидером. Никола взял на себя эту ношу. Он очень качественно работает и в атаке, и в обороне. Гол «Реалу» показывает, насколько Влашич важен для ЦСКА. Он очень амбициозен – не хочет сидеть на скамейке, а хочет играть.

— Расскажите о возможностях Крынаца? Ему же, наверное, предстоит играть с «Ромой».

— Крынац еще сам не знает всех своих возможностей. Перед выходом на замену я ему сказал, что добавленное время уже вышло, и было бы лучше, если удар от ворот произведет защитник. Что касается матча с «Ромой», то не забывайте, что у нас еще есть Помазун. Мы его сейчас поставим в строй, думаю, что он и будет играть в Риме. У него есть неприятная травма, но она позволяет ему играть.