Победа по всем фронтам. ЦСКА – лучший клуб России

Давайте просто вспомним, с каким бэкграундом ЦСКА заканчивал прошлый сезон и вступал в новый.



Клубу предвещали если не финансовый крах, то как минимум гигантские сложности, решить которые можно только путём продажи более богатому владельцу. Проблемы с бизнесом у Евгения Гинера, долг за стадион, отсутствие трансферов – всё это висело над ЦСКА в последние год-два тяжким грузом, и в одно время казалось, что ситуация действительно безвыходная.

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опытный костяк, тащивший на себе команду, старел. Стремительно приближался момент, когда со слезами на глазах с ним придётся попрощаться. Зимой стало понятно, что, скорее всего, в один момент уйдут и братья Березуцкие, и Игнашевич, и Вернблум с Натхо. Тогда невозможно было даже представить, как ЦСКА справится с потерями и сколько времени потребуется на строительство сопоставимого по классу коллектива. Когда продали ещё и Головина с Витиньо и не продлили аренду Мусы, тревога только усилилась: в новейшей истории ещё ни один российский топ-клуб не лишался единовременно столько кадров.



Затем был трудный старт нового сезона. ЦСКА взял Суперкубок, но забарахлил в чемпионате. Болельщики грустили и пытались смириться, что как минимум в ближайший год от команды не стоит ничего ждать. Недоброжелатели, наблюдая за сырым футболом всех этих молодых ноунеймов, злобно хихикали и прогнозировали после жеребьёвки Лиги чемпионов что-то вроде 1:18.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

Прошло всего-то два месяца – и как сильно изменились всеобщие оценки и ощущения.



Успех в матче с «Реалом» ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от всего осеннего отрезка, потому что он гармонично в него вписывается. Это не сиюминутная случайность, как бы многим ни хотелось назвать случившееся, а наглядный показатель вдумчивой работы вдолгую, уже сейчас приносящей первые плоды.

Это победа селекционной службы, которая собрала за ничтожные по меркам мирового футбола 10 млн евро новую команду, наполненную молодыми, интересными и прогрессирующими исполнителями. Средний возраст стартового состава ЦСКА составил 24,4 года – он самый юный в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ещё раз перечитайте все фамилии, а потом вспомните, где каждый из футболистов играл год назад.

Это, конечно же, победа Виктора Гончаренко. Здесь даже излишни всякие комментарии, поскольку гибкость белорусского тренера и его умение эффективно работать в любых обстоятельствах и с любыми футболистами давно должны служить примером для всех остальных. Особенно для тех, кто говорит про слабость состава, травмы и продажи лидеров.

«Победа над «Баварией» стала концом БАТЭ. Нельзя, чтобы это повторилось с ЦСКА» Гончаренко опасается, что после этой победы у команды может быть эмоциональный спад.

Это победа клубной атмосферы, где наружное давление не проникает внутрь, где нет места скандалам, склокам и лайкам, а если редкие вспышки и случаются, то быстро гасятся.



Это победа руководства, которое приняло абсолютно оправданное решение о проведении таких матчей в «Лужниках». Да, болельщики имеют право скучать по дому на Песчаной, протестовать и вывешивать баннеры, но 9 млн евро прибыли от продажи билетов – ещё один шажок к решению финансовых сложностей. И вообще: людям, которые умудряются продать Витиньо за 10 млн, нужно верить по умолчанию.

Да, эти три очка сами по себе со спортивной точки зрения пока ничего не значат. Гарантий выхода из группы по-прежнему нет никаких – всё-таки она у команды слишком сложная.



Но это сейчас и не так важно.



Самое важное: победа над «Реалом» служит ещё одним доказательством, что ЦСКА находится на верном пути, видит перед собой правильные цели и ориентиры, а не просто болтается на месте, стремительно рушит общепринятые стереотипы о методах достижения результата.



Превозносить конкретно команду ни в коем случае не стоит. Ей придётся ещё многое пройти, и пока она не лучшая даже в России – давайте будем честными. Но такими темпами она заберётся на вершину даже быстрее, чем ожидалось.



Потому что система в ЦСКА – на зависть многим. И со спортивной точки зрения действительно лучшая. Иногда даже кажется, что некоторым российским клубам неплохо бы пройти через похожие трудности, чтобы под их давлением изменить годами выработанное мышление и сделать шаг навстречу оздоровлению.