Мы видели «автобус» Гвардиолы. Пеп меняется

«Ман Сити» прошлого сезона запомнится стильной и сокрушительной машиной. Давление на соперников начиналось с первой секунды и не заканчивалось до последней. Оно приносило разгромные победы (5:0 над «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас», 6:0 над «Уотфордом», 7:2 над «Стоком», 4:1 над «Тоттенхэмом» — 13 побед в АПЛ с разницей в три мяча и больше), но даже когда разгрома не было, давление помогало «Сити» контролировать соперника на его половине поля.

Гвардиола создал команду, которая просто не умела останавливаться. Забив гол на последних минутах, она забирала мяч и делала всё то же самое, пока не свистел судья. Защищать победный счёт? Нет, это не в привычках Гвардиолы. А он не меняет привычек. С другой стороны, именно эта черта отчасти стала причиной вылета из Лиги чемпионов.

Как «Ман Сити» умудрился проиграть дома «Лиону»? Объясняем, как произошла главная сенсация игрового дня.

Если уж искать недостатки в каталонце, то в голову приходит только один: он слишком настойчиво следует своей игровой модели. И речь не только о неготовности отойти в оборону, чтобы защитить счёт. Речь о системе в целом, о стиле контроля мяча. Пеп не отказывается от него, даже когда это не даёт результата. Меняются только детали. Например, когда привычная система контроля мяча не приводит к созданию моментов, Гвардиола делает ставку на один и тот же приём: перегруз на одном из флангов, чтобы получить пространство на другом. Никаких навесов, никаких дальних ударов. Только низом до верного.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Впервые показалось, что это не работает, в «Баварии». Возможно, вы помните полуфиналы с «Реалом» весной 2014 года: шоком было не само итоговое поражение, а то, каким беспомощным выглядел немецкий клуб. Хоть и стало очевидно, что Анчелотти разобрал соперника и стиль Гвардиолы удобен «Реалу», каталонец менял только детали, но не подход. Вернёмся к прошлому сезону: то же самое можно сказать о противостоянии с «Ливерпулем».

Даже по динамике изменения счёта матчей видно, как Клопп разобрал соперника. 5:0, 3:4, 0:3, 1:2 – «Ливерпуль» влетел, потом переиграл, потом вынес «Сити». Ответный матч в ЛЧ уже ничего не решал – хотя мог бы, если бы Гвардиола придумал что-то новое. Перегруза на фланге Стерлинга в попытке создать для Сане ситуацию один в один оказалось недостаточно. Но Гвардиола верит в свою систему, даже когда она даёт сбой.

А теперь главное. Кажется, каталонец избавился от этого недостатка.

Матч с «Хоффенхаймом» — точно не главный в его карьере. Не главный в сезоне. Даже не главный матч осени (через четыре дня играть с «Ливерпулем»). Но невероятно показательный. Потому что вчера мы за 90 минут дважды увидели, как Гвардиола отходит от собственных принципов ради результата.

По ходу матча «Сити» сбился на навал. Банальнее некуда: защитники на фланг, оттуда в штрафную, там побороться, а потом побороться ещё раз, за подбор. Прежний Гвардиола презрительно кривится. Вчерашний Гвардиола кричит на Фернандиньо, чтобы тот бил издали. И тот бил. И Бауманн потащил. А Гюндоган, Уолкер и Зане грузили навесами. Совсем как обычная команда. Не концептуальная, не фанатичная в следовании своему стилю – обычная. «Сити» перебил «Хоффенхайм» по кроссам втрое: 21 попытка против семи. В мире Гвародиолы это что-то немыслимое.

Хосеп Гвардиола Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Факт: навал через фланги редко приводит к созданию голевых моментов. Он и сейчас не привёл, но ведь гол Сильвы родился из сочетания системы Гвардиолы (мгновенный прессинг ближайшего к мячу игрока) с безадресным прострелом, в котором не было ничего опасного. Это сочетание дало результат.

На протяжении всего второго тайма «Сити» показывал готовность отойти от одного из своих принципов ради результата. А как только гости забили второй раз, они предали и второй принцип. Отошли за линию мяча и защищались на своей трети поля всей командой. Никакого высокого прессинга: все назад и все на отбой. На последних минутах мы увидели образцово-компактные 4-4-2.

Это сработало. Главный вопрос по итогам матча: это случайный эпизод или первый признак перемен? За 10 лет карьеры Гвардиола чётко дал понять две вещи о себе: он очень умён и очень упрям. Отказываться от привычек он не любит. Но что если сейчас он готов даже на это, чтобы сделать команду ещё эффективнее? Представьте «Сити», который в любой момент готов закрыться, чтобы защитить минимальную победу. Навешивать, когда линии паса перекрыты. Да, такая команда уже не будет стильной сокрушительной машиной. А вот трофеедобывающей сокрушительной машиной – вполне может быть.