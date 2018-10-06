5 главных событий дня в РПЛ

1. «Динамо» опустилось в зону стыковых матчей
Динамовцы снова проиграли. Теперь «Крыльям Советов» – прямому конкуренту в борьбе за выживание. У бело-голубых три поражения подряд, если не учитывать победу в кубке над «Торпедо» (хотя по игре команда ПФЛ выглядела минимум не хуже).
«Динамо» опустилось в зону стыковых матчей, пропустив вперед «Крылья» (правда у обеих по 10 очков в 10 турах). Будущее Хохлова во главе команды стало еще более туманным. Не секрет, что у тренера и без того есть трения с Широковым (заместителем генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам). Сложность еще в том, что впереди у команды тяжелейший календарь. Подробнее тут:
2. Английский день в РПЛ
Примечательно, что все три матча сегодня закончились со счетом 1:0 и все мячи были забиты головой после навесов с флангов:
– У «Крыльев» Паул Антон подал в штрафную на Корниленко.
– У «Оренбурга» Малых навесил и после небольшого рикошета подачу замкнул Терехов.
– У «Рубина» Коновалов с углового закинул мяч на дальнюю штангу – Азмун пробил.
Кстати, Коновалов получил четвертую желтую карточку и не сыграет с «Уфой». Речь про Игоря Коновалова – полузащитника, а не его брата, который стоит на воротах.
3. Беспроигрышная серия Карпина завершилась
«Ростов» – главное открытие на старте сезона. Команда забралась в число медалистов, победив в Москве и ЦСКА, и «Спартак»! Однако в Самаре «Ростов» оступился, прервав шестиматчевую беспроигрышную серию.
Валерий Карпин сказал перед встречей пророческие слова:
«Главное, чтобы после победы над «Спартаком» не возникло самоуверенности. После победы над ЦСКА мы уступили «Крыльям Советов» – напомнил наставник «Ростова». Вот и на этот раз после победы над топ-клубом «Ростов» уступил дома с минимальным счетом.
Кстати, газон на «Ростов Арене» пришлось подкрашивать зеленым цветом для видимости. Само собой, из-за концерта Басты.
4. «Урал» почти забил гол тура
«Рубин» шикарно провел первый тайм, забив победный мяч. Однако после перерыва преимущество было уже на стороне гостей. Шикарный моменту был у Димитрова, который вышел один на один с вратарем и перекинул его. Ильин даже развел руки, празднуя гол партнера, но мяч попал в перекладину.
Помимо этого изящного удара через вратаря стоит отметить шикарную передачу Бикфалфи – главной звезды «Урала» на сегодня. Как его до сих пор не выкупил ни один топ-клуб – большая загадка.
5. Емельянов восстановился, но снова лечится
Ну и последнее. Один из ключевых игроков «Урала» Емельянов лечился 50 дней. В прошлом туре опорник вернулся в РПЛ, выйдя на замену на 66-й минуте. Однако теперь в Казань футболист не полетел. Полузащитника вновь беспокоит травма.
Так выглядит таблица РПЛ на сегодня: