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«Рубин», «Оренбург» и «Крылья Советов» победили в 10-м туре РП

Валерий Карпин, ФК «Ростов»
Григорий Телингатер
Фото: РИА Новости
5 главных событий дня в РПЛ
«Урал» почти забил гол тура, в Ростове красят траву, а «Рубин» лишился одного из основных футболистов.
Футбол / РПЛ

1. «Динамо» опустилось в зону стыковых матчей

Динамовцы снова проиграли. Теперь «Крыльям Советов» – прямому конкуренту в борьбе за выживание. У бело-голубых три поражения подряд, если не учитывать победу в кубке над «Торпедо» (хотя по игре команда ПФЛ выглядела минимум не хуже).

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
06 октября 2018, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 – Корниленко – 51

«Динамо» опустилось в зону стыковых матчей, пропустив вперед «Крылья» (правда у обеих по 10 очков в 10 турах). Будущее Хохлова во главе команды стало еще более туманным. Не секрет, что у тренера и без того есть трения с Широковым (заместителем генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам). Сложность еще в том, что впереди у команды тяжелейший календарь. Подробнее тут:

«Динамо» проиграло уже три матча подряд. А впереди – адский отрезок
Справится ли с этим испытанием Дмитрий Хохлов?

2. Английский день в РПЛ

Примечательно, что все три матча сегодня закончились со счетом 1:0 и все мячи были забиты головой после навесов с флангов:

– У «Крыльев» Паул Антон подал в штрафную на Корниленко.
– У «Оренбурга» Малых навесил и после небольшого рикошета подачу замкнул Терехов.
– У «Рубина» Коновалов с углового закинул мяч на дальнюю штангу – Азмун пробил.

Кстати, Коновалов получил четвертую желтую карточку и не сыграет с «Уфой». Речь про Игоря Коновалова – полузащитника, а не его брата, который стоит на воротах.

3. Беспроигрышная серия Карпина завершилась

«Ростов» – главное открытие на старте сезона. Команда забралась в число медалистов, победив в Москве и ЦСКА, и «Спартак»! Однако в Самаре «Ростов» оступился, прервав шестиматчевую беспроигрышную серию.

Валерий Карпин сказал перед встречей пророческие слова:
«Главное, чтобы после победы над «Спартаком» не возникло самоуверенности. После победы над ЦСКА мы уступили «Крыльям Советов» – напомнил наставник «Ростова». Вот и на этот раз после победы над топ-клубом «Ростов» уступил дома с минимальным счетом.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
06 октября 2018, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 – Терехов – 11

Кстати, газон на «Ростов Арене» пришлось подкрашивать зеленым цветом для видимости. Само собой, из-за концерта Басты.

Карпин: после концерта Басты поле «Ростов Арены» пришлось красить в зелёный цвет

4. «Урал» почти забил гол тура

«Рубин» шикарно провел первый тайм, забив победный мяч. Однако после перерыва преимущество было уже на стороне гостей. Шикарный моменту был у Димитрова, который вышел один на один с вратарем и перекинул его. Ильин даже развел руки, празднуя гол партнера, но мяч попал в перекладину.

Помимо этого изящного удара через вратаря стоит отметить шикарную передачу Бикфалфи – главной звезды «Урала» на сегодня. Как его до сих пор не выкупил ни один топ-клуб – большая загадка.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
06 октября 2018, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Азмун – 21

5. Емельянов восстановился, но снова лечится

Ну и последнее. Один из ключевых игроков «Урала» Емельянов лечился 50 дней. В прошлом туре опорник вернулся в РПЛ, выйдя на замену на 66-й минуте. Однако теперь в Казань футболист не полетел. Полузащитника вновь беспокоит травма.

Так выглядит таблица РПЛ на сегодня:

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