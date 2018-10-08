Планом против «Зенита» Мусаев загнал свою команду. Разбор матча лидеров РПЛ

Встреча двух лидеров чемпионата удалась. И «Краснодар», и «Зенит» хорошо пользовались своими сильными сторонами, но эффективнее оказался более простой план хозяев. Разрывы между линиями обороны и полузащиты стали ключевой причиной остроты у ворот гостей и забитых во второй половине матча мячей. Газинский и Каборе постоянно не успевали закрывать зоны подбора после лонгболов «Зенита» и периодически выключались из игры. После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил слабый второй тайм своей команды усталостью после еврокубкового матча. Возможно, специалисту стоило учесть это и не навязывать «Зениту» интенсивный прессинг на чужой половине поля. Кажется, команда Мусаева сама оказалась к нему не готова.

«Краснодар» хорош с мячом, но только до чужой штрафной

За сентябрьские результаты в чемпионате и победу над «Севильей» в Лиге Европы команда Мусаева срывает респекты за стиль игры, направленный на контроль мяча. Но всё не так хорошо, как кажется. Перед штрафной «Краснодар» недостаточно эффективно распоряжается владением, фактически не зная, что делать дальше. За осень команда успела забить уже 18 мячей, но основную опасность создавала после контратак и быстрых переходов мяча из средней трети. В этом сезоне примерно 30 процентов атак краснодарцев приходятся на быстрые атаки. Для сравнения у «Зенита» 14 процентов.

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С приходом нового главного тренера «Краснодар» наладил доводку мяча до финальной трети. Против «Краснодара» питерцы зажали в персональную опеку Каборе и Газинского. Это не стало большой проблемой для гостей. «Быки» довольно часто взламывали блок «Зенита» самостоятельными продвижениями с мячом Перейры либо ложными рывками Каборе в полуфланги с выводом Газинского на свободное пространство.

Проблемы начинались потом. При успешном проходе середины поля «Краснодар» за редким исключением упирался в узко посаженный блок 4-2 из 4 защитников «Зенита» в створе ворот и шестерок «Зенита» перед ними. Даже с ходу, когда за линией мяча удавалось оставить фланговых игроков «Зенита» и Кузяева, игроки «Краснодара» принимали неверные решения и часто дублировали открывания друг друга.

Отчасти это можно объяснить кадровыми проблемами команды Мусаева. Без Ари на острие снова вышел Павел Мамаев. Под него в середину привычно для себя смещался Классон и предлагал себя из глубины Перейра. Павел хорошо чувствует свободное пространство и быстро его заполняет, но на позиции девятки этим практически не удавалось пользоваться. Когда Мамаев делал рывки из линии защитников «Зенита», уводил за собой одного из соперников и освобождал за собой зону под открывание Вандерсона, ему не хватало качественной игры в подыгрыше и банально опыта приема сложных в обработке передач через две линии. Перед штрафной Павел также успевал отклеиваться от линии защиты «Зенита», но при получении мяча практически никогда не имел вариантов для продолжения атаки.

При этом очевидно, что Мусаев работает над взломом низкого блока соперника, который чаще всего выставляется против «Краснодара», даже со стороны игравшего дома «Зенита». Команда постоянно подключала к игре Стоцкого на левом фланге, с выходом Рамиреса разгрузила его и попыталась проходить по обоим краям поля – самые опасные моменты «Краснодар» создал как раз после фланговых прострелов и навесов. Хотя у того же «Зенита» движение игроков в штрафной отработаны гораздо лучше – только Дриусси трижды оказывался первым на мяче на ближней штанге.

Хорошо удавались длинные забросы Газинского под давлением в полуфланги. Опорная зона «Зенита» отыгрывалась такой передачей, а «Краснодар» добивался численного равенства на флангах при спорном мяче и несколько раз забирал подбор около штрафной. Уже сейчас «Краснодар» становится разнообразней в атаке, применяя розыгрыши, которыми совсем недавно точно не воспользовался бы. Но пока команду всё равно массово тянет в зону 14, и для топового соперника она остаётся слишком предсказуемой.

План «Зенита» прост и продолжает работать

В отличие от питерцев, игрокам «Краснодара» удалось закрыть разыгрывающих «Зенита» при начале атак хозяев. Газинский и Каборе играли высоко по Паредесу и Ерохину, вступали в активной прессинг на чужой половине поля при получении мяча шестерками «Зенита» и продолжали движение по мячу при отыгрыше на Нету или Ивановича. Иногда получалось очень хорошо: «Зенит» безадресно отбрасывал мяч вперёд, «Краснодар» забирал спорный мяч и начинал быструю атаку. Особенно хорош был Газинский, комбинировавший игру по мячу с cover-shadow опекой. Но у питерцев лучше всех в РПЛ отработан форсированный выход из обороны. Под прессингом Нету или Иванович практически не отдавали мяч на Паредеса, вместо этого искали смещавшегося во фланги Дзюбу. Под него в центр уходил Дриусси или Мак и успевал подняться Кузяев. Ничего нового, но из-за высоко расположенных центральных полузащитников «Краснодара» всё равно очень эффективно.

У такого быстрого розыгрыша есть обратная сторона. При неправильном движении партнёров Дзюбы «Зенит» терял зону подбора. На скриншоте Дриусси остался на фланге и задублировал позицию нападающего, а Кузяев поднялся слишком высоко. Это не критично для атаки — в течение матча у Артёма ещё будут такие возможности зацепиться за мяч. Но при проигранном верховом единоборстве питерцы формируют первую линию прессинга с тройкой в линию и очень легко отыгрываются одним пасом или силовым дриблингом. Дистанция между первой и второй линией обороны очень большая, к тому же после давления на центральных полузащитников «Зенита» Каборе и Газинский уже располагаются в финальной трети на выгодных позициях.

С середины первого тайма «Зенит» не только подстроился под высокий прессинг «Краснодара», но и начал его провоцировать. Хозяева воспользовались опекой своих центральных полузащитников и стали чаще задействовать в билд-апе Кузяева при фланговых переходах в среднюю треть. Далер открывался из-за спин центральных полузащитников «Краснодара», уже занятых опекой Мака или Дриусси. На скриншоте в зоне Каборе численное преимущество «Зенита», в то время как Газинского из зоны мяча увёл Паредес.

Ещё один впечатляющий переход «Зенита» — через передачу на третьего. Находившийся под прессингом игрок, чаще Кузяев, смещался в глубину, получал мяч от центрального защитника и отыгрывался со стоящим лицом к чужим воротам Паредесом. Получалось не так часто, но, если получалось, «Зенит» передачами в одно касание быстро проходил среднюю треть с переводом на свободный противоположный край поля. Кратко о том, что ещё важно — систематические недоработки по игрокам Каборе и Газинского. Полузащитники гостей хорошо работали на мяче, включались в давление на чужой половине поля, но, кажется, сами не выдержали установленный их командой темп. «Краснодар» допускал слишком большой разрыв между линией защиты и опорниками, и Газинский с Каборе часто просто не успевали вернуться в зону подбора. Не всегда делал это и Паредес, но его недоработки не так бросались в глаза — у «Краснодара» нет своего Дзюбы, цепляющегося за каждый второй спорный мяч.

Гол Дзюбы, две руки, пенальти и удаление. «Зенит» справился с «быками»! «Зенит» разыгрался после выхода Александра Кокорина и прервал победную серию «Краснодара».

— Несмотря на игру рукой в штрафной, сильнейшая игра Ивановича. Серб вовремя выходил из линии обороны и страховал опорную зону «Зенита», реагировал на фланговые прострелы и как минимум дважды спас команду от пропущенного гола, оказавшись первым на мяче в своей вратарской.



— Пока Кокорин залечивал травму, в «Зените» появился новый главный тренер и изменилась модель игры. Во втором тайме, когда «Зенит» забил быстрый гол, питерцы перешли на схему 4-4-2, а Кокорин стал играть вторым нападающим в оттяжке. Александр хорошо ловил оставленные опорниками «Краснодара» зоны, постоянно предлагая дающему передачу альтернативный забросу на Дзюбу вариант. Своим возвращением Александр пока что показывает, что ему не потребуется время на адаптацию.



В материале использованы данные InStat.