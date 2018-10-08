«Пока это статья 116 УК, но может быть и 111. А там до 8 лет»

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

Сегодня днём появилась информация о том, что футболист «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Позже появилось видео с места событий, где человек, похожий на Александра Кокорина, наносит удар неизвестному гражданину стулом. Специально для «Чемпионата» практикующий юрист Александр Ластовецкий разобрал данный инцидент.

— Совсем недавно мы стали свидетелями яркого неспортивного поведения именитого и высококвалифицированного бойца смешанных единоборств, вышедшего под флагом нашей горячо любимой страны. И снова в те же ворота. Профессиональный футболист, игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, практикуется в навыках рукопашного боя и делает это не в специально отведённом месте, а в помещении столичного заведения общественного питании. Более того, не ожидавший этого посетитель, принимает на себя не только удары спортсмена, но и удары от сопутствующих предметов.

— Что грозит Кокорину и Мамаеву?

— По заявлению Министерства внутренних дел РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, степень вреда, причинённая потерпевшему и другое.

7 скандалов, в которые влипал Кокорин. Как у него это выходит? От майки с Эскобаром до стрельбы на свадьбе.

— Какое максимальное наказание при этом возможно?

— В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный, от ст. 213 УК

РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что в

свою очередь может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Не исключены и отягчающие факторы, как например совершение вышеупомянутого деяния группой лиц.

«Глушаков: Спасибо, парни — теперь я могу вздохнуть спокойно» Мамаев и Кокорин закидали чиновника стульями и бутылками, за что пользователи «Чемпионата» моментально закидали их шутками!

— Всё это может закончиться примирением сторон?

— Это не исключено. Такое нередко бывает в наше время. Особенно в последние годы.

— Тот факт, что футболист ещё и нанёс ущерб заведению – повлияет на наказание?

— Одно можно сказать наверняка, ущерб, причинённый заведению, это не самое

страшное, что должно беспокоить футболиста.

— Может ли в данной ситуации Кокорину помочь его имя и популярность?

— Конечно может, но по данным СМИ, потерпевший тоже не простой человек, который сможет защитить свои права, если этого захочет. Остается надеяться на беспристрастное разбирательство правоохранительных органов.

На произошедшее уже отреагировал «Зенит».



«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

И «Краснодар».

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — говорится в заявлении пресс-служба «Краснодара».

А ещё — министр спорта России Павел Колобков.



«В этом инциденте ещё предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо. Это неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — сказал Колобков «Чемпионату».