Кажется, Кокорин и Мамаев нашли адвоката. Она дружит с Тимати и Малаховым

Вчера днём появилась информация о том, что Александр и Кирилл Кокорины нашли адвоката для защиты своих интересов в истории с погромом в кафе и нападением на водителя ведущей Первого канала. Защитником объявили Александра Добровинского, которого журналисты встретили у здания УВД, где ждали приезда Кокорина и Мамаева на допрос.

Сегодня утром Добровинский опроверг информацию о своей причастности к этому делу. «Придурковатые журналисты решили, что на допрос пришёл один адвокат (?!) и дал исчерпывающие показания. И тут же написали об этом. А дальше пошло и поехало. Юридическая девственность журналистов в нашей стране настораживает», – написал Добровинский в своём «инстаграме».

Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко от имени Мутко. Обсудили Кокорина и Мамаева Президент «Зенита» очень расстроен, но защищать Александра не собирается.

О своей непричастности к делу адвокат говорил журналистам ещё вчера. Тогда же он отметил, что представлять интересы Кокорина и его брата будет Татьяна Стукалова.



На счету Стукаловой есть сразу несколько довольно громких дел, в которых она представляла интересы известных людей. Именно она была на стороне певицы Жасмин в её бракоразводном процессе с разделом имущества. Сообщается, что по тому делу суд постановил выплатить артистке $ 5 млн. В аналогичном деле Стукалова представляла интересы Яны Рудковской, только в этом случае имущества было гораздо больше (сообщалось о здании в Сочи, драгоценностях и картинах из коллекции Наполеона). Отдельно шёл судебный процесс по вопросу опеки над детьми, в котором суд удовлетворил жалобу Рудковской и постановил, что дети будут проживать с ней.

«Кирилл всегда был трусоватым паинькой...». Интервью с первым тренером Кокориных Валерий Стафёров работал и со старшим Кокориным в академии «Локомотива», и с младшим. Сейчас он невероятно расстроен.

С Тимати, судя по всему, Стукалова познакомилась примерно в 2009 году. Тогда появилась информация о том, что она будет представлять родителей погибшего друга артиста Dj Dlee. Молодой человек погиб в результате аварии, и в итоге водитель второй машины был признан виновным. Тимати тогда сказал, что в этом «огромная заслуга нашего адвоката Татьяны Стукаловой». Сейчас в «инстаграме» Стукаловой есть сразу несколько совместных фотографий с Тимати.

За последние пять лет, судя по всему, самым резонансным и публичным делом с участием адвоката Стукаловой стало нападение на худрука Большого театра Сергея Филина. В лицо балетмейстеру плеснули кислотой, он попал в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз. Нападавшие в итоге получили тюремные сроки: от 4 до 10 лет колоний особого и строгого режимов.

Сейчас Стукалова достаточно публичный человек и частый гость программы Андрея Малахова «Прямой эфир». У неё есть совместные фотографии с Малаховым, а также с Иваном Ургантом.

После победы сборной России над Испанией в плей-офф чемпионата мира–2018 Стукалова выкладывала фотографию с поздравлениями национальной команды. Публичной информации о её знакомстве с российскими футболистами найти не удалось.

Напомним, что сегодня должен состояться допрос Александра Кокорина и Павла Мамаева по инцидентам, произошедшим 8 октября. Их статус в уголовных делах публично не афишируется.