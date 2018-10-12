Обособленная сборная. Теперь это действительно главная команда страны

Не знаю, что на это повлияло. Возможно, умение Станислава Черчесова создать вокруг себя атмосферу успеха и не просто поддерживать своих игроков, а внушать им, что именно он точно знает, как правильно и почему так правильно. В интервью Владимиру Познеру на днях Черчесов рассказал интересную историю о том, как убеждал сборную перейти на другую формацию в матче с Испанией. Во-первых, ему нужно было справиться с неуверенностью парней (зачем менять то, что приносило успех?), а во-вторых — со здоровым эгоизмом, ведь при переходе кто-то лишился бы места в составе. Обе задачи были выполнены, и это лучшая иллюстрация того, как тренер умеет создать эту атмосферу успеха.

«Берём в сборную игроков, которые достойны как спортсмены и как граждане» Черчесов у Познера. Главное.

Возможно, дело в другом. В том, что нам действительно достались не самые серьёзные соперники — Египет и Саудовская Аравия, Испания в своей нижайшей точке, со сменой тренера за день до турнира. Их тоже нужно было обыграть, но эйфория от этих побед была всё же чрезмерной.

Или дело в самих этих бессонных ночах, которые случаются у нас раз в 10 лет (Франция-1999, Голландия-2008 и Испания-2018). Или в том, что мы увидели хороший футбол на комфортных стадионах, которые при этом по совпадению оказались ещё и нашими стадионами. Или в том, что мы ничего не ожидали, а получили праздник, который свалился с небес и туда же нас и отнёс. Или ещё бог знает в чём.



Вероятнее всего, всё вместе и понемножку. Но факт состоит вот в чём.

Впервые за всё время, что я болею футболом (уже больше 20 осознанных лет, со дня великого матча «Алания» — «Спартак», который чудом не закончился массовой дракой), в России сборная стала действительно больше, чем любой клуб. За сборную если и болели, то по остаточному принципу, а бОльшую часть времени откровенно ждали, когда закончится международный перерыв, чтобы не слишком расстраиваться от очередной ваты наших кудесников (парадоксально, что клубы тоже не особенно-то и зажигали, но при этом по умолчанию получали больше любви). Более того, обычно казалось, что игроки сборной России оторваны от реалий наши жизни. И ещё чаще казалось, что нам не кажется.

Хороший второй тайм сборной России. Но для победы над Швецией этого мало В Калининграде нулевая ничья.

Теперь ситуация изменилась. Теперь реалии оторваны от сборной России.

Это особенно чётко ощущается в моменте времени. Одновременно в Москве два не умеющих себя вести дурака, которые ассоциируются у нас с тем самым отрывом от реальности, сидят в клетке, а в Калининграде сборную провожают совершенно искренними аплодисментами после 0:0, с единственным ударом в створ за 10 минут до конца встречи. Всё поменялось: если раньше сборная была в Москве, а отрыв — в регионе, то теперь отрыв в Москве. А сборная — в регионе. Да ещё в каком! В самом настоящем анклаве, для которого футбол — способ связи с остальной страной. Можно ли придумать что-то символичнее?



Вчера мы убедились, что для эпидемии любви к сборной России больше сделал не матч с Испанией, а матч с Хорватией. Тот самый, где мы решили сыграть в футбол, и оказалось, что можем. Оказалось, что зрелище — это и про нас. Оказалось, что стыдиться себя идёт лишь во вред, а умереть сражаясь — привилегия, а не трагедия. Именно поэтому даже не самый интересный по содержанию матч мы встречаем оптимизмом и аплодисментами. И наутро после таких нулей не хотим, чтобы международный перерыв закончился. Потому что придётся вернуться к реалиям.



У нас сейчас обособленная сборная. Нужно дорожить этим хрустальным моментом.