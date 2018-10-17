Сатана пришёл за футболом. Когда закончится этот трэш с новостями?

Никогда в истории нашего футбола не происходило столько диких историй за такой короткий срок. То баня Глушакова, то стул Кокорина, то задержания в Самаре, то алименты Тарасова. Так достало, что страшно открывать новостную ленту. Где те времена, когда Смолов разбивал тачку и это казалось каким-то невероятным событием?

Такое ощущение, что после ЧМ-2018 наши спецслужбы дали команду жёстко закрывать отечественных футболистов. Ну или какие-то сектанты призвали в этот мир Сатану, у которого узкий профиль в рамках одного вида спорта. Идиотские предположения, безусловно, но с каждым новым скандалом всё тяжелее верить в совпадение независимых друг от друга историй.

Я уже вижу, как наши дорогие читатели возмущаются: «Ну так не пишите про этот трэш, давайте про футбол!».

Голы Черышева неслучайны. Черчесов его очень круто прокачал Эволюция полузащитника, который забил уже шесть голов за сборную в 2018 году.

Во-первых, отсутствие Мамаева и Кокорина в ближайших матчах имеет прямое отношение к футболу. Во-вторых, вспоминается одна серия «Южного парка». Там школьники с помощью коптера засняли переодевающуюся женщину. И вот собрались взрослые, чтобы противостоять хулиганам. Все делают вид, будто не смотрели ролик с голой женщиной, а 300 миллионов просмотров как-то сами накрутились.

Так и здесь. В комментариях все плюются от текстов про Мамаева и Кокорина. Все хотят больше статьей про футбол. Только на самом деле о Мамаеве и Кокорине народ готов читать бесконечно. Понятно, что скандалы притягивают больше внимания. Так было и будет всегда, но мы со своей стороны снизили количество статей на тему номер один. Да, теряем из-за этого в кликах, но всё равно остаёмся первыми среди спортивных интернет-СМИ согласно liveinternet. Не выдумываем заголовки из серии «Мамаев сваливает вину на Кокорина».



На протяжении недели негодование шло волнообразно. Сначала все хотели чуть ли не расстрелять Мамаева и Кокорина: обязательно тюрьма, обязательно пожизненное отстранение от футбола. Потом волна пошла вниз: народный гнев сменился народной жалостью. Тем более что всё это крайне похоже на отвлекающий манёвр по переключению внимания от пенсионной реформы.

Но ситуация Кокорина и Мамаева – это же не философский вопрос. Всё проще. Есть два человека. Есть нарушение закона. Есть прецеденты. Если других сажали в тюрьму на один год, то и с футболистами нужно поступить так же. Не жёстче, и не мягче, чем прочих граждан. Нельзя наказывать показательно жёстко или прощать их ввиду их известности. И то, и другое противоречит понятию правосудия. Ну и, конечно, нельзя запрещать двум футболистам играть в футбол. Пожизненное отстранение от карьеры – дебилизм. Если я кого-то ударю стулом, то смогу вернуться в профессию после тюрьмы. Конечно, если меня кто-то возьмет. Но это уже другой вопрос.



Позиции могут быть разные. Все смотрят со своих колоколен. В том числе и внутри нашей редакции. Поэтому у нас есть место и критике, и поддержке. Кстати, на электронную почту «Чемпионата» пришло уже более 600 писем в поддержку Кокорина и Мамаева. Кто-то соревнуется в юморе под статьями. Кто-то реально переживает за двух неплохих футболистов, которые повели себя неприемлемо.



Страшновато смотреть, как шабаш экспертов на телевидении показывает эту историю. Да что там эти шоу. Достаточно сказать, что самый солидный ведущий на нашем телевидении спрашивает Станислава Черчесова: «Сборная России после успешного ЧМ-2018 поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА. А сборная Украины, которая вообще не попала на чемпионат мира, находится на 29-м. Это не политика?»



Нет, не политика. Вся эта гоголевская чертовщина – наши будни.