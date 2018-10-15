Месяц назад он думал, что закончил в сборной. Теперь два матча по 90 минут

В сборной России есть два натурализованных бразильца. Принято говорить, насколько схожи их истории. На самом же деле общего мало. Даже в самой натурализации есть принципиальное отличие.



Марио Фернандес — абсолютно лучший на своей позиции. У нас нет правых защитников, которые стабильно играют на таком уровне. Именно поэтому Марио получил гражданство указом Владимира Путина, как это было с бойцом Джеффом Монсоном и актёром Жераром Депардье.

В свою очередь, Гилерме не имеет такого статуса в нашем футболе. Нет такого, чтобы он значительно превосходил других российских вратарей. Потому и гражданство получал на общих основаниях. Сидел в огромной аудитории ФМС вместе с сотнями других людей (преимущественно украинцами) и отвечал на вопросы про отечественных писателей. Едва ли Марио справился бы с таким тестом по русскому языку и литературе.

Сборная взрослеет. Теперь мы сами находим слабости соперника и бьём по ним Наш статус растёт быстрее, чем мы могли бы себе представить.

На тему вратарей сборной России адекватнее всего недавно высказался Виталий Кафанов. Тренер вратарей «Рубина» дал понять, что есть Акинфеев, есть Лунёв, а затем много вратарей примерно одного уровня.



«Обойма сейчас очень большая, и я посчитал – это девять вратарей. Кроме Гилерме, так получилось, что я со всеми работал во второй сборной. Я не могу кого-то выделить. На конкретном этапе кто-то лучше, кто-то хуже, но они все очень достойные вратари и люди. Говорю так не потому, что я кривлю душой. Так и есть. К примеру, представляю, если бы я сейчас был на какой-то момент в роли тренера, мне бы нужно было выбрать – это очень сложно. Игорь – да, Лунёв – да, но все остальные… Сейчас вызвали Гилерме и Шунина – они заслужили. Антон и прошлый сезон хорошо провёл, Гилерме стал чемпионом», – сказал Кафанов в интервью казанскому ««Бизнес Online».

Мало кто заметил, но Гилерме был удивлён вызову в сборную на эти два октябрьских матча. Вратарь признался в этом в интервью бразильскому Yahoo: «Я не ожидал, что получу вызов. Он меня весьма удивил. После Кубка конфедераций я не входил в окончательные списки Черчесова, поэтому мне казалось, что мой этап в сборной России завершён», – сказал Гилерме.



У каждого футболиста есть гордость. Конечно, на ЧМ-2018 хотелось поехать всем. Если не взяли тогда, значит не особо нужен. Уровень Гилерме за последний год глобально не изменился. К тому же ему 32 года (в декабре исполнится 33), и он явно не из тех, кого могут брать на вырост. И тут бац! Не только вызов, но и два матча в основе. И ведь игры достаточно важные. Во-первых, это один из турниров, за счёт которого отбираются на ЧЕ-2020. Во-вторых, на основе Лиги наций формируется рейтинг сборных для посева в основном отборе к ЧЕ-2020. Благодаря успешному выступлению мы попадаем во вторую корзину, а не в третью.

Сборная – это не российский футбол. Сейчас она намного лучше Команда правильных парней, в которых очень легко верить.

Теперь про сами матчи Гилерме. При желании есть к чему придраться. Со шведами в одном из эпизодов не сразу зафиксировал мяч. Против турок на ровном месте подарил сопернику угловой. Хотя в целом это лишь две помарки на фоне успешной игры. Понятно, что в отсутствии голов есть большая заслуга и полевых футболистов. Хотя в то же время именно от своего же защитника прилетел очень неприятный рикошет во втором тайме в Сочи.



Ввод мяча в игру – кажется, что именно это качество позволило Гилерме выиграть конкуренцию за место в воротах. И здесь речь не только о шикарной передаче перед голом Черышева. Ещё до этого момента Гилерме несколько раз хорошо начинал атаки. Он вообще отлично вписывается в стиль новой команды Черчесова, которая не боится играть в футбол. Отсюда и подаренный угловой, и острое начало атак. Бразильцы вообще более игровые сами по себе. Это особенно чувствуется, когда защитники «Локо» возвращают мяч Гилерме, а он, вместо того чтобы выбить его, на ложном замахе обыгрывал соперника. Было и такое. Тем не менее вчера он вошёл в клуб Льва Яшина – 100 игр без пропущенных мячей.



В сборной у Гилерме три сухих матча из четырёх:



26 марта 2016 года. Россия – Литва – 3:0.

1 июня 2016 года. Россия –Чехия – 1:2.

11 октября 2018 года. Россия – Швеция – 0:0.

14 октября 2018 года. Россия – Турция – 2:0.



Раньше Гилерме играл только в товарищеских матчах. Теперь – в Лиге наций. Большой привет всем, кто скандировал оскорбления в его адрес. На расистские выкрики он реагировал максимально спокойно: «Меня эта ситуация не задела. Я даже внимания не обратил. У меня с этим нет проблем», – говорил вратарь. Хотя вы даже не представляете, как английские СМИ хотели раскрутить эту тему перед ЧМ-2018.

Реальное волнение у него было лишь перед первой игрой – с Литвой. Гилерме признавался, что боялся услышать свист в свой адрес. Этого не случилось. Даже несмотря на то что многие известные футболисты высказывались против вызова натурализованных. Даже одноклубник Тарасов высказывался против.



Теперь это имеет мало значения. Гилерме сыграл дважды на ноль. И навязал конкуренцию травмированному Лунёву за место первого номера. Тут показательна будет игра в Стокгольме через месяц. Есть ощущение, что играть будет всё-таки Лунев. Но даже если так, то будет понимание, кто у нас второй вратарь сборной России. Теперь есть тот, кто выделяется из кафановского «остального».



11 лет назад Гилерме оказался в России благодаря «Локомотиву». Если точнее, селекционному отделу, которым руководил Виктор Тищенко. А ещё Руслану Нигматуллину, который просматривал бразильца и учувствовал в переговорах.



– Кто первым произнёс фамилию Гилерме? – вопрос Нигматуллину.

– Тищенко. Меня попросили дать свою экспертную оценку как бывшему вратарю. 2-3 матча посмотрел в записи.



– Чем запомнился Гилерме?

– В его игре чувствовалась уверенность, хотя ему был всего 21 год. Плюс отличные физические данные. Так что мы долго не думали.



– Вы с ним общались в Бразилии?

– Нет. Я неоднократно был на его матчах в Бразилии, но селекционеры лишь просматривают игроков и редко общаются на месте. Я впервые поговорил с Гилерме уже в Москве, когда переговоры шли через его агента.



– Пришлось уговаривать футболиста?

– Никаких уговоров не было. Каждый бразилец мечтает уехать в Европу. Тем более что «Локомотив» – клуб с традициями, а само предложение более чем достойное.



– Более чем достойное?

– Гилерме подписал долгосрочный контракт с окладом выше, чем был у него в Бразилии. Зарплата была прогрессивной – возрастала.



–В 2007-м и 2008-м Гилерме не сыграл ни одного матча за «Локо» из-за травмы. Вас тогда люто критиковали. Говорили, что вы привезли непонятно кого.

– Было неприятно слышать. Понятно, что у «Локо» в то время было пять вратарей, которые могли претендовать на место в основе. А тут молодой парень, которому нужно акклиматизироваться, освоиться. Требовалось время, и Гиля справился с ситуацией. Не собрал вещи и не вернулся в Бразилию, а выдержал.



– С какими чувствами смотрели последние два матча сборной России?

– Я горжусь работой, которую мы сделали с командой Тищенко. Сейчас Гилерме помогает не только «Локо», но и национальной команде. Делает и сейвы, и голевые передачи. Нормально, я передал эстафетную палочку.