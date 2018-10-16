Один Чалов в поле не воин. Российская молодёжка осталась без чемпионата Европы

С мечтами о втором месте

Это был очень противоречивый и сложный отборочный турнир для нашей молодёжной сборной. По своему потенциалу, по уровню состава, наполненного ключевыми футболистами клубов РПЛ, она могла претендовать на большее. Если не на первое место, то как минимум на досрочное второе.

Но сначала, в самом дебюте цикла, случилась обидная потеря очков с Арменией. В том матче команда Бушманова нанесла 22 удара, трижды попадала в штанги и перекладины – а на выходе 0:0. Потом была обоюдная перестрелка на выезде с мощной Сербией (2:3), где результат при определённой доле везения тоже мог оказаться положительным. А уж ответный матч с балканцами в Нижнем Новгороде вовсе оказался гипернелогичным: Россия доминировала 70 минут, вела в счёте, а потом Обляков необдуманно покатил мяч назад к своей штрафной, привёз пенальти – и команда рассыпалась.



В итоге всё это привело к банальной финишной нервотрёпке. Чтобы сохранить вторую строчку в группе, а заодно место в четвёрке лучших вторых команд турнира, приходилось отбрасывать мысли о ничьей, вгонявшей Россию в зависимость от пяти других результатов, и думать только о победе. Желательно – об уверенной и даже крупной, потому что главные конкуренты, португальцы, отстававшие по разнице мячей, начинали свою игру с Боснией на два часа позже. И имели возможность оглядываться на имеющиеся расклады.

Увы, выезд к конкурентам по группе, имеющим собственную сумасшедшую мотивацию, – вовсе не тот матч, где есть предпосылки к лёгкой победе. И это было предельно ясно.

Кошмарный первый тайм

Бушманов выставил ровно тех же игроков, которые несколько дней назад разгромили Македонию (5:1). Максименко, Рассказов, Чернов, Лысов, Обляков, Чалов, Ахметов – эти парни уже успели поиграть в еврокубках, и казалось, что с турнирным давлением они справятся, а крепких австрийцев – не испугаются.



Но наша команда ни справилась ни с волнением, ни со скоростями соперника. Первый тайм превратился в настоящий кошмар. Такого слабого по качеству футбола в исполнении молодёжки сходу и не вспомнишь. Австрия раз 15-20 за стартовые 45 минут проникала в нашу штрафную, доминировала на обоих флангах и должна была заканчивать первую половину, ведя в счёте в несколько мячей.

Но забили хозяева только однажды – Обляков зачем-то побежал дублировать функции Рассказова, потерял своего игрока, последовали пас в освободившуюся зону и навес во вратарскую на свободного Грбича. В остальных опасных моментах российской команде везло. А еще фарт вылился в быстрый ответный гол Чалова, который выглядел нелогичным. Да и, если говорить откровенно, случайным. Обляков рефлекторным движением подправил мяч пяткой на Федора, тот реализовал выход один на один.



Учитывая характер матча, счёт 1:1 по такой игре стал настоящим подарком судьбы.

И снова Чалов

Второй тайм если оказался по качеству и лучше, то на самую малость. Ещё один гол Чалова, вновь проявившего потрясающее умение открыться на линии офсайда, 15-минутное неакцентированное давление при равном счёте, вспыхнувшая ненадолго надежда, — всё это в любом случае не тянуло на футбол команды, которая достойна чемпионата Европы.



А чудовищные ошибки в обороне, стоившие ещё двух пропущенных голов, не позволили надеяться даже на ничью. Обидно, что почти все футболисты, на которых мы так надеялись, в этот день вот так дружно выдали слабый футбол. Обидно, что тренер Бушманов так и не смог превратить их, представителей талантливого и очень интересного – возможно, лучшего за последнее десятилетие – поколения, в команду европейского класса.



Теперь не нужно оглядываться на результаты параллельных матчей. Австрия – вторая, а мы прощаемся с мечтами о крупном турнире. Да и об Олимпиаде, на которой нашей сборной не было с далёкого 1988 года.