Вопрос дня. Кто должен стать главным тренером «Спартака»?

После увольнения Карреры из «Спартака» хватает слухов о том, кто займёт место главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо, бывший помощник Массимо. Однако в прессе уже звучали имена Станислава Черчесова, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима и Андрея Тихонова. Есть мнение, что ко двору пришёлся бы недавний помощник Карреры Роман Пилипчук, работающий сейчас ассистентом Рашида Рахимова в «Ахмате». «Чемпионат» попросил экспертов и читателей поделиться мнением о том, кого следовало бы назначить новым наставником красно-белых.

10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру Главное за 797 дней итальянца в «Спартаке».

Мнения экспертов

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

— Я бы остановился на Слуцком. Уважаю его как тренера и как человека. Немного знаком со Слуцким, он порядочный и приятный человек, а также грамотный специалист.



Денис Бояринцев, бывший полузащитник «Спартака»:

— Есть много хороших кандидатур, но хотелось бы видеть отечественного специалиста, тем более таковые есть. Из фигурировавших в прессе фамилий, наверное, больше всех подходит Черчесов, это сейчас тренер номер один.

Сергей Белоголовцев, актёр и болельщик «Спартака»:

— Черчесов — точно нет. Я бы попробовал Пилипчука. Мне кажется, его любят в команде, он имеет большой авторитет. Вполне возможно, в «Спартак» хорошо вписался бы Тихонов, но он не в том настроении и состоянии после отвратительного поступка «Крыльев Советов». Пилипчук был бы исключительной фигурой для «Спартака». Впрочем, Рианчо тоже подошёл бы, а вот никто со стороны не нужен.

Что нужно знать о Рауле Рианчо, который теперь будет рулить «Спартаком» «Спартак» снова возглавил недавний ассистент. Ничего не напоминает?

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Фамилии, которые сейчас фигурируют в прессе, — несерьёзные варианты. Не думаю, что Черчесову нужно идти в «Спартак», где у него два раза уже не получилось. Мне нравилось, как работал Парфёнов в «Тосно», но сейчас в «Урале» у него не очень получается. Есть Гончаренко, но он занят. Если руководство решит пойти по иностранному пути, то Роджерсу у нас никогда не прижиться, а вот Жардим — неплохой вариант.



Андрей Гашкин, экс-полузащитник «Спартака»:

— Я считаю, что команду должен возглавить российский специалист. Черчесов? Почему нет?

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Спартака»:

— Такой клуб, как «Спартак», хочет тренировать любой. Черчесов вряд ли возглавит команду, ведь совмещать работу в сборной и клубе не получится. Тренером сейчас будет тот, кто знает всю кухню клуба, ведь сейчас сезон в самом разгаре.



Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Я против совмещения Черчесовым работы в клубе и сборной. У нас много футбольных тренеров. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет. Готов ли я возглавить? У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу «да».

Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше Банальные слова, но они абсолютно умеcтны в данной ситуации.

Мнения пользователей

Trapezun:

— Сам Федун пусть тренирует. Нечего хороших людей трогать.



ukus-suaresa:

— Из данного набора какой-то авторитет есть только у Жардима. Роджерс — это тот же Якин, король чемпионата водокачки. Про остальных и говорить смешно.

Кто должен возглавить «Спартак»?

Мнение «Чемпионата»

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:

— Совершенно не понимаю, почему «Спартак» сейчас сделал ставку на Рианчо. Во-первых, испанец напрямую ответственен за игровой кризис команды в новом сезоне, поскольку 4-3-3 – это именно его система. Во-вторых, в таких ситуациях помощники обычно проявляют солидарность и уходят вслед за главным тренером. Всё это очень странно.



На мой взгляд, уж лучше бы красно-белые задумались над возвращением Пилипчука на роль кризисного менеджера. Он, во-первых, в отличных отношениях с игроками. Во-вторых, досконально знает их сильные и слабые стороны и понимает, как исходя из них строить футбол. В-третьих, насколько понимаю, с руководством клуба Роман не ругался, все недопонимания у него возникли конкретно с Каррерой.



Эмоциональный всплеск команде будет обеспечен. А там – как пойдёт.



Есть свой кандидат на пост главного тренера и у «Чемпионата».