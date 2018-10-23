Ал.Миранчук: поздний матч с «Порту» – шанс выспаться днём

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук на пресс-конференции перед игрой с «Порту» в основном молчал и смущённо улыбался для инстаграм-трансляции клубной пресс-службы. Время от времени они что-то обсуждали с Сёминым, пока ответы переводились на португальский для приехавших журналистов.



– Завтра очень важный матч – нет излишнего давления?

– Думаю, да, тот факт, что не выигрываем и не забиваем в Лиге чемпионов, никому не нравится. Но будем выходить на игру с хорошим настроем. Брать свои три очка.



– Вы говорили, что днём любите поспать – получается, вам поздний матч удобнее?

– Да, чем позже играем, тем лучше. Выспаться можно, подготовиться спокойно. Да и вообще позднее начало матча, думаю, никому не мешает.

– Забить Касильясу хочется?

– Конечно, приятно, когда против тебя топ-вратарь, на которого до этого по телевизору смотрел. Но забивали уже именитым вратарям. Нужно забить, а буду это я или кто-то из партнёров, не важно.



– Вам удобно играть в центре атаки?

– На самом деле, всё зависит от ситуации. Если надо играть в нападении, то окей. Главное – играть. Конечно, больше матчей провожу под нападающим, это привычнее. После «Ростова» вспомнил, что форварду надо много толкаться и бороться. Всё тело болело. Но главное, что мы выиграли и идём дальше.



– Ждёте завтра полный стадион?

– Конечно, спасибо всем болельщикам, которые приходят за нас болеть. Ждём всех завтра. Будем побеждать вместе.

7 моментов, которые не попали в трансляцию матча «Локомотив» – «Шальке» Вечер дождя и ностальгии.

Юрий Сёмин, само собой, отвечал на вопросы дольше. Главное, что сказал тренер «Локомотива»: завтра команда готова идти на определённые атакующие риски, чтобы заработать три очка. Но многое будет зависеть от того, какие игроки будут в распоряжении тренерского штаба. Есть целая группа футболистов, участие которых в матче с «Порту» под вопросом, – решать будут медики.



– В каком состоянии команда подходит к матчу?

– Начнём с положительного: мы поправляем свои дела в чемпионате. Игра наша становится лучше и интереснее, более цельной. Это самое важное. Настроение тоже положительное после победы в последнем туре. Точнее, в предпоследнем. В последнем не надо говорить.



Игроки тренируются в хорошем настроении, но есть травмированные. Сегодня заезжаем на сбор готовиться.

– Эдер готов выложиться против «Порту» на 200%, вы такое поощряете, учитывая график?

– Конечно да. Эмоции играют большую роль. Может, самую большую. Надеемся, Эдер сыграет хорошо, учитывая, что он пропустил игру чемпионата. Мне нравится «Порту». Они проиграли «Бенфике», но показали мощную игру. Молодая и очень агрессивная команда. На мой взгляд, самая сильная в группе.



– Какие бы сильные стороны «Порту» вы выделили?

– Хорошая мотивация, агрессивные игроки в единоборствах, достаточно молодая команда. Любят играть с флангов. У них много положительных качеств, которые мы постараемся блокировать и перед своими болельщиками быть на первом плане.

«Мы тоже хотим побед в Европе. Но пока не получается...» Мысли главного тренера «Локомотива» об очередном поражении его команды.

– Турнирная ситуация заставляет «Локомотив» выигрывать завтра. Вы готовы с первых минут идти в атаку?

– Футбол иной раз зависит не только от твоей команды, но в принципе мы отталкиваемся от себя. Прекрасно понимаем, что победа нам даёт шанс на дальнейший положительный исход. От этого будет и тактика вырабатываться, и настрой. Какие-то позиции усилим в атакующих действиях.



– У «Порту» есть свои сложности: они потеряли Абубакара. Вам это на руку?

– Он уже давно не играет, у него серьёзная травма. Игрок серьёзного уровня, мощный, пусть выздоравливает скорее. Мне кажется, что другие игроки атаки «Порту» тоже действуют неплохо. Мы никого конкретного не выделяем, рассматриваем команду соперника в целом. Обязательно уделим внимание их сильным сторонам.

– Матч завтра начнётся поздно – это создаёт проблемы?

– Это уже не впервые, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы часто проводятся в позднее время. Поэтому мы разместились сейчас на базе. В гостинице сложнее провести занятие, много людей. Остались на базе, чтобы утром игроки могли индивидуально подготовиться. Других проблем не вижу. Мы в чемпионате России то в 10-11 утра играем, то в 14 часов. Привыкли к разбросу по времени.



– Вы готовы рисковать завтра ради результата?

– Думаю, в каждом риске должен быть баланс. У нас будет баланс. Атаки и обороны.



– Оцените роль Фернандеша в команде.

– Как и другие ребята, он очень важен. Он один из наших лидеров, прекрасно провёл прошлый год. В высшей степени профессионал: как в жизни, так и в футболе. Очень надеемся на него, что он будет завтра супермотивирован.



– У него истекает контракт, как вы на это реагируете?

– Я бы его не хотел терять, хотел бы, чтобы он продолжил выступления в команде.

Форма «Локомотива» за последние 15 лет. Выбери лучшую! В вечной погоне за зелёным.

– С «Ростовом» играли без форвардов, готовы повторить это против «Порту»?

– В прошлой игре это дало свои плоды, мы завоевали три очка. Нашей команде вообще присуща такая игра. Выберем тактику на «Порту», а что получится – обсудим после игры.



– Определились с составом на завтрашний матч?

– Нет, потому что не до конца понятно, кто сможет сыграть. Есть игроки, которые близки к выздоровлению, но пока неизвестно, смогут ли они выйти на поле.



– Учитывая мощную атаку «Порту», готовы сыграть завтра в три центральных защитника?

– У нас нет три защитника в центр, поэтому, по всей видимости, в три играть не будем. Какие-то моменты игры «Порту» надо предусмотреть, но акцент сделаем на своих действиях.



«Всем спасибо. До свидания. Obrigado», – с улыбкой попрощался Сёмин. У «Локомотива» сложная ситуация, но последние результаты команды внушают её тренеру оптимизм.