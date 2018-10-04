7 моментов, которые не попали в трансляцию матча «Локомотив» – «Шальке»

Было очень скользко

Весь день Москву поливало дождём, и к моменту начала матча вымокло даже полотно с изображением звёзд Лиги чемпионов. Дети, которым приходилось трясти его в центре поля, справлялись с трудом.



Тяжело было и футболистам. Дмитрий Баринов уже в самом начале игры не рассчитал подкат и укатился к своей скамейке практически под Юрия Сёмина. В дальнейшем игроки «Локомотива» регулярно теряли мяч, не предугадывая его траекторию. Им дождь мешал, кажется, даже меньше гостей.

«Слушайте, в Германии есть дожди. И они идут довольно часто. Почти все дни подготовки к этому матчу прошли в дождливую погоду. Нас погода не удивила», – рассказывал Уэстон Маккени, автор единственного гола матча.

«Мы тоже хотим побед в Европе. Но пока не получается...» Мысли главного тренера «Локомотива» об очередном поражении его команды.

«Локомотив» устроил вечер ностальгии

Празднуя возвращение Лиги чемпионов, москвичи ударились в воспоминания. Перед стадионом установили шатёр с мини-выставкой футболок всех соперников клуба за историю выступлений в турнире. Попятно, что экспозиция вышла маленькой, но в детство отправляла успешно. Одна только майка «Милана» с Opel на груди и Rivaldo на спине чего стоит.

Болельщики «Локо» продолжили тему воспоминаний. Перед игрой растянули баннер «Ведь были схватки боевые» и на огромные вымпелах вспомнили победы клуба в Лиге чемпионов. Опять же вышло в целом скромно, но достаточно душевно.

Дождевики по 100 рублей

Учитывая будний день и погоду, развлекать болельщиков на территории стадиона перед матчем было сложно. В основном все набивались в шатры, где продавали еду. Но «Локо» учёл ситуацию и подготовился: уже у стадиона можно было купить дождевик за 100 рублей. Зимой клуб так же реализовывал пледы, помогая бороться с морозом. Это мелочи, но они крайне важны.

Немцы круто болеют

Фанаты «Шальке», наверное, самые многочисленные и громкие из всех иностранцев, приезжавших в Черкизово за последние годы. Больше тысячи немцев очень организованно заполнили на 3/5 свой сектор. И за счёт слаженных действий временами им удавалось даже перекрикивать остальной стадион. Главное веселье, конечно, началось уже после игры. Футболисты и персонал «Шальке» подошли к гостевому сектору и устроили дикие пляски на пять минут. Заряжали, прыгали и радовались все вместе. В Гельзенкирхене «Локомотиву» будет невероятно сложно в том числе из-за давления трибун.

Бабушка со спицами вернулась

И она, кстати, совсем ещё не бабушка. Женщина, которую зовут Татьяна, впервые появилась на табло стадиона во время игры с «Ахматом». Камеры несколько раз выхватывали, как она прямо по ходу матча вяжет красно-зелёный шарф. Сегодня история повторилась.



Зачем она это делает и когда свяжет до конца, Татьяна рассказала уже сама.

У Миранчуков проблемы со взаимопониманием

Обычно их обвиняют в обратном – играют только друг на друга. Но конкретно в этот вечер было сразу несколько атак, которые братья испортили нежеланием пасовать друг другу. Чаще мячом не делился Алексей, казалось, он вообще хотел сделать всё сам.

Коноплянка: в 1-м тайме матча с «Локо» даже подумали, что играем с «Барселоной»

Проблемы у чужой штрафной реально мешали «Локомотиву» использовать своё преимущество в первом тайме. По сути, самые опасные моменты возникали, когда нетерпеливый Баринов просто уставал от переката и заряжал по воротам. До перерыва «Шальке» играл невероятно осторожно, даже аутсайдеры РПЛ не так вжимаются в свои ворота. Зато во втором тайме игра полностью поменялась. Итогом попыток Сёмина вернуть преимущество стали две замены – обоих Миранчуков.

«Локо» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру. И теперь сам им оказался Вряд ли болельщики ждали этого 14 лет.

Дырка на трибуне

Выставка формы – это отлично. Дешёвые дождевики – замечательно. 10 разных вариантов поесть у стадиона после работы – вообще супер. Но теперь о минусах.

Билеты на центральные сектора для этой игры стоили 3-4 тыс. рублей. За эти деньги многие болельщики получали места, где на них 90 минут капало, как из прохудившегося крана. В следующий раз они наверняка задумаются, идти ли на футбол. Вдобавок заполнение центральной трибуны напротив камеры трансляции – вообще основная задача клуба. В Испании команды штрафуют, если в трансляции матча видны острова пустых мест на трибуне. «Локомотив» распродал практически весь «Юг», был плотно занят «Север». Зато постоянно мелькающей в трансляции «Восток» светился пустотой на верхних секторах.



Самое интересное, что сейчас даже не получится снизить цены на два остальных матча. Потому что это будет нечестно в отношении тех, кто купил билеты пакетами на весь групповой этап. Стратегический просчёт, который надо как-то исправлять: показывать ещё два матча Лиги чемпионов с пустыми секторами на центре – несолидно.