Джеко – потрошитель. ЦСКА разгромлен в Риме

У журналистов разных стран есть интернациональная забава на международных матчах – выспрашивать друг у друга ориентировочные составы команды-соперницы. Только ко мне за сутки до игры за консультацией по кадровому вопросу обратились сразу два римских коллеги (возможно, фирменная «чемпионатная» куртка внушила доверие). Без ложной скромности скажу: по первым шести позициям (вратарь + пятёрка беков) основу ЦСКА предугадал верно. А вот дальше промашки пошли.

Казалось бы, на таком уровне утаить что-то друг от друга тренерам практически невозможно. Виктору Гончаренко это отчасти удалось. На открытую часть тренировки он отправил всех прилетевших футболистов, включая дисквалифицированного Акинфеева с недовосстановившимися Кучаевым и Абелем. Эту троицу во вторник никто на поле и не ждал. Ждали Бийола, а того не оказалось даже в запасе. Зато оказался Сигурдссон: и не просто в заявке – сразу на поле! С двумя исландскими легионерами ЦСКА начал игру впервые. Дзагоев остался в запасе за старшего. Для кого-то это, возможно, явилось сюрпризом – для Алана вряд ли. Прежде чем дать последние инструкции подопечным и огласить список 11-ти, главный «армеец» накоротке пообщался со многими игроками в ходе утренней прогулки по изумительные красоты парку Боргезе.

На прогулке с ЦСКА. «Армейцы» размялись перед «Ромой» А наш спецкор всё это дело зафиксировал на фото и видео.

Вне всяких сомнений, переговорил тренер с глазу на глаз и с Ильёй Помазуном. Возможно, даже дольше, чем с кем бы то ни было другим. Дебют в Лиге чемпионов на знаменитом «Олимпико» и взрослого мужика вгонит в стресс – что говорить о 22-летнем резервисте?



Как утверждают сами футболисты, в такой ситуации чрезвычайно важно отбить первый мяч, отдать точный пас. С первой задачей Илья благополучно справился, прервав подачу с углового, со второй – не совсем. Хорошо, Джеко после неудачного выноса Помазуна немного не рассчитал силу удара и вместе с живым препятствием перебросил рамку ворот. «Проехать» нервирующий момент помог Пеллегрини – его удар Помазун парировал чётко. Брутальный капитан «джаллоросси» Де Росси не забил по той же причине.

При таком давлении соперника и трибун и «полсухаря» — ноль к перерыву — выглядел для Ильи солидным психологическим подспорьем. Не сложилось. Не зря Гончаренко накануне толковал о коллективном содействии вратарю. В голевом эпизоде Помазуна полевые игроки ЦСКА дружно недоработали. Марио допустил прострел от всё того же Пеллегрини, а за длинноногим Джеко не угнался ни один из трёх стопперов. Магнуссон с Бекао вместо противника помешали друг другу.

Ужас в Риме. Более 30 человек серьёзно пострадали в метро и в фанатских стычках Несколько десятков фанатов ЦСКА пострадали в Риме.

Ещё до перерыва диктор стадиона ещё раз радостно зарядил семикратное: «Эдин Джеко». И снова вратаря упрекнуть не в чем. Мастеру калибра Джеко не составило большого труда с близкого расстояния уложить мяч по диагонали в дальнюю шестёрку. Минус опорной зоне ЦСКА и, опять-таки, центральным защитникам.



По предыдущим трём абзацам могло сложиться ощущение, что «армейцы» только и делали, что отбивались. В том-то и дело, что нет! Был выгодный момент у Чалова, два-три – у Влашича. Реализация подвела – не в последнюю очередь благодаря вратарю Ольсену. Этот тащил всё, что летело в створ.



Однажды в сезоне «армейцы» выпутались из аналогичной передряги. Но одно дело – отыграть пару мячей от нахальной, но достаточно бесхитростной «Виктории» и другое – у матёрой «Ромы». К тому же разъярённой проколом в Серии А. Разницу в потенциалах этих команд ярко высветил второй тур: чехи на берегах Тибра получили пятёрку. Не баллов – мячей.

Аналогии с «Викторией» полезли в голову в начале второго тайма. Третий гол «Ромы» их активировал, рождённый очередной сумятицей в гостевой штрафной. Неистовый Джеко тут скромно ограничился ролью второго плана – на первый выдвинул Дженгиза Ундера.



Гончаренко редко прибегает к серийным заменам, но тут не выдержал – совершил двойную. Синхронный выход двух воспитанников осетинского футбола, Дзагоева с Хосонова, и отказ от одного защитника в пользу дополнительного созидателя привели к выравниванию ситуации на поле. Хетаг даже в «почти голевой» комбинации отметился – «почти», потому что взятие ворот Набабкиным грек Сидиропулос всё равно отменил – офсайд.



Много, слишком много ошибок наделали в Риме молодые «армейцы», но в чём им не откажешь, так это в старательности, настойчивости. До последних минут искали они гол, способный хотя бы немного скрасить у приезжих болельщиков впечатления от вдвойне печального вечера. Не нашли.



В концовке «Рома» была ближе к четвёртому, чем ЦСКА – к первому. Отчаявшись дождаться хотя бы минимальный повод для радости, гостевой сектор просто так сжёг свои скромные запасы пиротехники: не тащить же обратно…