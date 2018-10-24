Гончаренко: «Рома» играла хорошо. ЦСКА – тоже, но только моментами

Несмотря на чувствительное поражение, Виктор Гончаренко был сдержан и обстоятелен в конференц-зале «Стадио Олимпико». Все эмоции он выплеснул там, в прямоугольнике технической зоны. По дороге на брифинг тренер успел не только привести чувства в порядок, но и провести первичный, беглый анализ игры.

— У меня нет большого разочарования игрой, — сообщил главный тренер ЦСКА. — Наша молодая команда после таких матчей становится сильнее. Важно извлекать нужную информацию из подобных уроков. «Рома» играла хорошо, мы играли хорошо моментами. До пропущенного мяча неплохо смотрелись.

Джеко – потрошитель. ЦСКА разгромлен в Риме Первое поражение «армейцев» в Лиге чемпионов – и сразу крупное.

— Не показалось, что психологически первый гол надломил команду?

— Да, конечно, доля правды в этом есть. Пропущенный гол — удар по любой команде. Вопрос в том, как быстро ты оправишься от него. Мы долго восстанавливались: моментами находились, потом опять пропадали.



— Знаете ли вы, что произошло сегодня в римском метро?

— Мы просто не в курсе.

— Виктор Михайлович не был в курсе, — уточнил директор департамента по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксёнов. — Мы знаем об этом и занимаемся ситуацией.

Ужас в Риме. Более 30 человек серьёзно пострадали в метро и в фанатских стычках Несколько десятков фанатов ЦСКА пострадали в Риме.

— Что поменяете в ответном матче? – забавный вопрос от итальянской корреспондентки.

— Хороший вопрос, — усмехнулся Гончаренко. — Нам важно сыграть сейчас игры чемпионата, а потом проанализировать этот матч и извлечь из него то, что можем изменить дома.

— Как оцените дебют Помазуна в Лиге чемпионов?

— Для меня важно было, чтобы он не растерялся на таком уровне.Он достаточно хороший матч провёл, вины в голах нет, несколько раз выручил.

— Почему, несмотря на хорошее начало, команда сбавила после первого пропущенного мяча?

— Надо понимать, что команда у нас молодая. Плюс игра на таком стадионе. У нас 90 минут сыграли Сигурдссон, Ахметов. Да, поначалу мы достаточно хорошо смотрелись, но стабильности не хватило.



— Почему в атаке сыграли неубедительно?

— Когда больше внимания уделяешь обороне, что-то теряет атака. Нам не хватало одного человека впереди.



— Почему Дзагоев остался в запасе?

— Он был готов к игре, но у нас большую нагрузку несут Чернов, Обляков, Чалов, Ахметов. Дзагоев тоже ездил в сборную. Хоть и не играл, но тренировался, получил нагрузку. Сегодня мы приняли решение выпустить Сигурдссона. Не считаю, что это была ошибка. В целом он сыграл неплохо.