«Зенит» уделал «МЮ». Как тебе такое, «Особенный»?

Вопросы по «ВТБ Арена», превосходство «Зенита» над «Манчестер Юнайтед», прогресс Бекао и другие новости — в главных событиях дня.

«Зенит» обошёл «Манчестер Юнайтед» в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА

Российский «Зенит» благодаря победе в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над «Бордо» (2:1) поднялся по итогам еврокубковой недели на 16-е место в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА, опередив английский «Манчестер Юнайтед».



В активе команды из Санкт-Петербурга теперь 67 баллов, а у манкунианцев 66. «Зенит» занимает самую высокую позицию в рейтинге среди российских клубов. Питерцы опережают ЦСКА (30 место), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфу» (120).

Лидером рейтинга коэффициентов клубов УЕФА остаётся испанский «Реал». Второе место занимает испанская «Барселона», третье — немецкая «Бавария». Посмотреть рейтинг коэффициентов клубов УЕФА можно на «Чемпионате».



Рейтинг коэффициентов клубов УЕФА ведётся на основании результатов выступлений клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Положение клубов в рейтинге используется для посева во время жеребьёвки еврокубков в следующем сезоне.

Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА Победы «Зенита» оказалось достаточно.

«ВТБ Арена» не будет открыта 2 декабря

Пресс-служба стадиона «ВТБ Арена» опровергла информацию о том, что спортивный комплекс будет открыт 2 декабря. Ранее СМИ сообщили, что новая арена московского «Динамо» начнёт свою работу именно в этот день.



«Информация о дате открытия «ВТБ Арены» не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о её открытии больше, чем мы», — приводит слова пресс-службы спортивного комплекса «RT на русском».



«ВТБ Арена» построена на месте старого стадиона «Динамо» в Москве, закрывшегося в 2008 году. В результате обновления будет создан многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс, который объединит футбольный стадион вместимостью в 26 тыс. зрителей и универсальную арену вместимостью от 11,5 тыс. до 14 тыс. посадочных мест, где домашние матчи будет проводить хоккейное «Динамо».



Проект предусматривает сохранение и реставрацию исторической стены «Динамо», а также полное восстановление исторического фасада стадиона.

Церемония открытия нового стадиона «Динамо» пройдёт 2 декабря

Агент: пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом по выкупу Бекао

Агент Антонио Фернандо Терчейро, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, сообщил, что пока «армейцы» не связывались с ним или с бразильским клубом «Байя» по поводу выкупа контракта футболиста.



«Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Байя» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года», — сказал Терчейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА собирается выкупить контракт Бекао

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что с большой долей вероятности «армейцы» активируют опцию выкупа Бекао в арендном соглашении с клубом «Байя».



Бекао перешёл из «Байи» в ЦСКА на правах аренды летом. Сайт transfermarkt.de весной этого года оценивал 22-летнего бразильца в € 400 тыс. За период выступления в ЦСКА стоимость Родриго Бекао выросла уже до € 2,5 млн.



В составе московского клуба Бекао стал обладателем Суперкубка России. В РПЛ он провёл 11 матчей.

За 5 месяцев Бекао подорожал в 6 раз. И это, похоже, ещё не предел ЦСКА уже задумался о выкупе бразильского защитника.

Конте расторг контракт с «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта, который продолжал действовать, несмотря на его отставку минувшим летом.



Как сообщает Sport Mediaset, теперь итальянский специалист имеет право вести переговоры с другими клубами. Одним из возможных мест продолжения карьеры Конте является мадридский «Реал», об интересе к тренеру которого сообщалось ранее. Также экс-наставник «Челси» может возглавить «Милан».



Напомним, Конте был отправлен в оставку с поста главного тренера «Челси» в июле, однако клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки, прописанной в соглашении. Место специалиста занял его соотечественник Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи».

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ФИФА запретила проводить матч «Жирона» – «Барселона» в Майами

Совет ФИФА на сегодняшнем заседании по вопросу проведения январского матча 21-го тура испанской Примеры между «Жироной» и «Барселоной» принял решение запретить организовывать эту игру на территории США.

«Я категорически против этого, и я не даю никакого разрешения играть „Жироне“ против „Барселоны“ в Майами», — цитирует Football Espana президента ФИФА Джанни Инфантино.



Таким образом, ФИФА поддержала позицию Федерации футбола Испании, которая, как уже сообщалось ранее, считает, что перенос игры в США не соответствует законам и условиям телевизионных договоров, а также может навредить болельщикам и остальным 18 клубам чемпионата.

Джанни Инфантино Фото: РИА Новости

В августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.



Позже с протестом против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в Майами выступил мадридский «Реал». При этом президент Примеры Хавьер Тебас неоднократно выражал уверенность, что встреча состоится в США.

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«Рома» установила ценник на Ундера для «МЮ», «МС» и «Барселона»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер может в ближайшее время покинуть клуб и перебраться в стан одного из европейских грандов.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселона». «Канониры» хотели заполучить Ундера ещё минувшим летом, а «красные дьяволы» видят в нём замену чилийцу Алексису Санчесу, в то время как сине-гранатовые недовольны выступлениями Малкома и готовы заменить его турецким хавбеком.



«Рома», осведомлённая о большом спросе на Ундера, установила на игрока ценник в размере € 50 млн. В клубе уверены, что такая сумма позволит спортивному директору Рамону Мончи успешно найти замену турку на трансферном рынке.



Ранее сообщалось, что интерес к Ундеру также проявляют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».