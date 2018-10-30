«Реал» уволил Хулена Лопетеги. Он продержался 4,5 месяца

Мадридский «Реал» официально объявил об отставке главного тренера команды Хулена Лопетеги. Сам Мистер предвидел такое развитие событий и попрощался с игроками еще вчера – после «эль класико». Формально именно поражение от «Барселоны» стало поводом для отставки Лопетеги.



На «Камп Ноу» мадридцы проиграли 5:1. Это привело к повторению сразу нескольких антирекордов в истории клуба. Худшая за 70 лет разница мячей. Самая низкая позиция после 10 туров за 17 лет. 4 поражения в гостях подряд у команды – такого не было с 2002 года.

«Совет директоров осознает несоответствие между тем, что 8 игроков состава «Реала» номинированы на «Золотой мяч», и результатами, которые есть сейчас», – говорится в официальном заявлении мадридцев.

Хулен Лопетеги приехал тренировать в Мадрид после скандала. 22 мая он продлил свой контракт тренера сборной Испании и готовился выступить с командой на ЧМ-2018. 12 июня «Реал» объявил о назначении Лопетеги. За день до старта испанцев на турнире глава федерации футбола страны уволил главного тренера. С Фернандо Йерро, назначенным главным в срочном порядке, Испания дошла на ЧМ-2018 до 1/8, где проиграла России в серии послематчевых пенальти.

На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал» Пора увольнять Лопетеги.

С «Реалом» Лопетеги заключил контракт на 3 года, по которому ему полагалась зарплата в 6 миллионов евро за каждый сезон. Это было в два раза больше, чем в сборной Испании. «Я просто принял решение и принял бы его снова. Я был честен и ни о чем не сожалею. «Реал» очень вырос, он всегда был великим клубом, но с последними достижениями стал лучшим клубом XXI века.



Мы не можем изменить то, что уже произошло. Не хочу оглядываться назад. Это было правильное решение. Я бы поступил точно так же», – комментировал свой поступок Лопетеги уже в сентябре.

Помимо Криштиану Роналду летом «Реал» мог покинуть и Гарет Бэйл. Лопетеги разговаривал с обоими, но убедил остаться только валлийца. «Создать конкурентоспособную команду без Роналду – захватывающий вызов для меня. А Бэйл поможет заполнить пустоту, связанную с уходом Криштиану», – рассказывал Лопетеги перед началом сезона.

5 вещей, которые сломали великий «Реал» В этой статье, разумеется, будут слова про Зидана и Роналду.

В своем первом официальном матче в качестве тренера «Мадрида» Лопетеги потерпел поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА – 2:4. Последний раз Мистер «бланкос» проигрывал в дебютной игре 11 лет назад, когда клубом управлял Бернд Шустер. Но в Примере «Мадрид» стартовал с 5 матчей без поражений.



Проблемы начались с выезда в «Севилью» 26 сентября. «Реал» проиграл 0:3, и с этого матча началась безголевая серия команды. В итоге клуб обновил собственный антирекорд 1985 года в 464 минуты без забитых мячей. В этом сезоне показатель обновили до 481 минуты без голов. Кстати, даже прерванная серия не помогла мадридцам победить – они уступили «Леванте» 1:2.

Последняя победа «Реала» в чемпионате Испании была 22 сентября – больше месяца назад.



«Я ощущаю полную поддержку со стороны клуба. Я спокоен и сконцентрирован на своей работе», – сказал Лопетеги 19 октября. По слухам, уже через 4 дня Флорентино Перес был готов его уволить. Президенту не понравилась неуверенная победа команды над чешской «Викторией». Помощники отговорили Переса от радикальных решений перед «эль класико».



В понедельник Лопетеги успел провести утреннюю тренировку с командой. Уволили его уже после. Исполняющим обязанности главного тренера назначен возглавляющий «Кастилью» Сантьяго Солари. По правилам испанского чемпионата в этом статусе он может пробыть не больше 15 дней.



Основным кандидатом на пост тренера «Реала» считается Антонио Конте. El Pais утверждает, что с итальянец начали вести переговоры после поражения «Мадрида» от ЦСКА в Москве. По последним новостям Конте даже прервал отпуск в Египте ради переговоров с «бланкос». Но стороны застопорились в обсуждении условий контракта. Конте, по сообщению итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, требует от «Реала» определенных гарантий по финансам и срокам соглашения.



За времена при президенте Флорентино Пересе мадридский «Реал» сменил 12 главных тренеров. Следующий Мистер будет 13-м.