«Пенальти с Испанией отбил случайно». Что мы узнали об Акинфееве

Акинфеев закончил карьеру в сборной и словно с цепи сорвался. В хорошем смысле. За последние две недели он общался с прессой едва ли не больше, чем за всю свою карьеру до этого.

Сложно вообразить, но именно Игорь стал первым футболистом, который пришёл на «Gazlive», популярное шоу в YouTube. Мы внимательно посмотрели все последние интервью с Акинфеевым и выделили главное. О многом из этого он не рассказывал никогда.

1. Пенальти в игре с Испанией отбил случайно. Игорь разбирал с тренером каждого пенальтиста в составе соперника и знал, кто и как исполняет с точки. Яго Аспас чаще всего бьёт в правый угол — туда и прыгнул вратарь. И всё равно Игорь не хочет хвалить себя. «15 см в сторону, и ничего бы не было. Всё случайно выходит в этой жизни», — подытожил вратарь. Самый скромный гость в истории шоу Басты.

2. Удивлён эффектом ЧМ. После матча с Хорватией у «сборников» было пять выходных. В один из этих дней Игорь вышел на улицу и был в шоке от реакции людей. Люди толпами подходили к нему, благодарили за игру и смотрели восхищёнными глазами. За 15 лет своей карьеры Акинфеев увидел такое внимание впервые.

3. Реально ушёл из сборной из-за травм. Вратарь очень упорно держится за эту версию. Настолько, что сомнений в ней уже почти не остаётся. По его словам, мысль об уходе из сборной появилась ещё до ЧМ, но окончательное решение пришло после той самой поездки в немецкую клинику. Жена советовала сто раз подумать, но со сборной пришлось закончить.

«Я ушёл из сборной из-за травм. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате» Игорь Акинфеев стал студентом. И не стал комментировать ситуацию с Кокориным и Мамаевым.

4. Понятия не имеет, чем будет заниматься. Хоть он и поступил на вечернее отделение университета нефти и газа имени Губкина, в «Газпроме» работать пока не собирается. Понимание, где он будет трудиться по окончании карьеры футболиста, пока не пришло. Из названных вариантов — бизнес, тренерство, рэп… О последнем чуть ниже.

5. Не прочь читать рэп, когда закончит с футболом. Возможно, это была шутка, но рэперу Басте кипер пообещал прийти к нему на лейбл артистом. При условии, что тот его поддержит. Если кто-то не в курсе, Акинфеев однажды уже зачитывал трек — в паре с Сергеем Жуковым из «Руки Вверх». По словам Басты, Игорь его «перечитал».

6. Терпеть не может соцсети. Футболист осознаёт свой публичный статус, но просит отнестись фанам с уважением к его позиции (Игоря нет ни в одной соцсети). Акинфеев считает, что пулять в интернет бесконечные селфи — это глупо, и предпочитает этому личное общение. Связь с болельщикам он ощущает на стадионе. «Я просто не хочу сидеть в интернете. И не буду».

7. Собирается играть до 42 лет. ЦСКА предложил ему самому определить срок контракта, и Игорь выбрал 2022 год. Это лишь предосторожность — нужно посмотреть, как к тому времени будет со здоровьем. Если всё будет в норме, продлению быть. «Ещё помучаю всех своей игрой. Я уже сказал, что до 40 лет, а может, до 42». Второй вариант он обнародовал и накануне.

«Помучаю всех своей игрой до 40. Может, и до 42» Откровенный Игорь Акинфеев – обо всем.

8. Всплакнул, когда закончили Березуцкие. У этих ребят были семейные отношения с ссорами, разборками и кучей трофеев за спиной. То, что братья закончат играть, стало для Акинфеева неожиданностью. «Сначала смотрел на команду и не понимал, кто все эти люди? Где мои старички», — вспоминает Игорь перестройку в ЦСКА.

9. В юные годы его просили «сгонять за пивком». Особой дедовщины при Газзаеве в ЦСКА не было, но фразочки «подай-принеси» мелькали регулярно. Приходилось, как младшему, собирать все мячи после тренировки и грузить баулы. Акинфеев сейчас, как истинный «старичок», считает, что молодёжь не та — таскать снаряжение за старшими не заставишь. Как и бегать в магазин.

10. Отклонил 90% рекламных предложений. Потеря в деньгах его не смутила. Съёмки для журналов, запись рекламных роликов — всё это даётся ему очень тяжело. Игорь — очень домашний человек, поэтому свободное время предпочитает проводить дома с детьми.

11. Нормально относится к «Спартаку». У Игоря вообще нет симпатий и антипатий к другим командам. При этом соглашается: если болельщикам нравится, окей — на поле мы враги. Это не мешает ему поддерживать красно-белых в еврокубках. Как и «Локо», «Зенит» и другие клубы, которые там играют.

12. В детстве пробрался в «Лужники» и забил там гол с пенальти. Его отец возил продукты на большом автомобиле. В 1994-м он поехал в «Лужники» (раньше там был рынок) и взял с собой сына. Пока разгружали фуры, Игорь пробрался на поле стадиона, поставил мяч на точку и забил. Тогда он загадал, что однажды сюда вернётся — в качестве футболиста. Возможно, с той самой точки он отбил решающий пенальти от Аспаса.