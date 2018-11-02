Хозяин багажа на вылет. Чем интересна отставка Аленичева

В самой отставке Дмитрия Аленичева нет ничего выдающегося — в конце концов, древняя английская футбольная поговорка никогда не перестанет быть актуальной. «Одна вещь случается со всеми тренерами: их увольняют», — говорится в поговорке, и если развивать её, то можно легко понять, что, когда ты идёшь последним, вероятность отставки немного повышается. Итак, сам сухой факт ухода Аленичева заставляет лишь оценить рынок на предмет возможных сменщиков, потому что даже в этом сезоне она не будет последней. И даже в этом сезоне мы видели сюжеты куда более драматичные и трагикомичные.

Минус Аленичев. Ещё один спартаковский тренер вне игры Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.

Но каждое событие происходит не в вакууме, а в определённом контексте. Этот контекст и позволяет обратить внимание на несколько вещей.



Между тезисом о том, что для Массимо Карреры была создана в «Спартаке» чемпионская база, автором которой являлся Аленичев, и увольнением Аленичева из последней команды РПЛ прошло меньше недели. И ладно бы этот тезис не имел никаких последователей, но их оказалось достаточно, в том числе и в профессиональной среде. Это совпадение развивает мысль, которую я пробросил в одном из недавних текстов (всегда жутко неудобно ссылаться на себя самого, но сейчас нужно).

В России принято обесценивать работу тренера. Это неправильно Ещё раз о багаже и прочих глупостях.

Обесценивание происходит на фоне непонимания самой цены. То есть: если бы нам летом 2016 года сказали, что Каррера станет чемпионом, мы бы сдали этого человека в специальную больницу — ровно так же, как сдали бы человека, который летом-2016 сказал, что чемпионом станет Аленичев. Но если бы нам уже после чемпионства «Спартака» сказали, что Каррера будет идти с «Енисеем» на последнем месте и будет уволен, мы бы лишь пожали плечами — как и при отставке Аленичева. Этот лёгкий пример показывает, что силу команду мы оцениваем почти всегда только по суммарной силе игроков или внешним обстоятельствам вроде статистики, горящих или не горящих глаз и так далее. Тренер в такой системе координат ценится крайне невысоко. Потому в России так много отставок, которые только потом покажутся нелогичными.

Вторая вещь из контекста касается реализации. Вы и сами их знаете эти стандартные цитаты: «Мы создали четыре момента, но подвела реализация, а соперник получил один шанс и им воспользовался». Разговоры об индивидуальном классе здесь на самом деле имеют почти родственные отношения с разговорами об удаче, но на деле тренеры готовы принимать за стопроцентные возможности любой удар. Так было и у «Енисея», который соответствовал стереотипному поведению аутсайдера, чаще нанося удары из-за пределов штрафной, чем из неё, и чаще получая по своим воротам удары из штрафной, чем из-за неё. Итог? На 69 ударов из-за пределов штрафной у «Енисея» всего один забитый мяч. На 71 допущенный удар из пределов штрафной — 16 пропущенных.



Да, при этом «Енисей» формально серьёзно не добирал даже по продвинутой статистике. Но и это — часть контекста. Любой аутсайдер, каким бы безнадёжным он ни был, всегда имеет меньше очков, чем может по статистике, иначе он не был бы аутсайдером в таком зависящем от обстоятельств виде спорта, как футбол. Даже «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне недобрал пять очков в таблице xP. Изменилось ли у нас от этого ощущение, что по полю в рамках РПЛ передвигался живой труп? Да нисколько.

И третья вещь. Контекст подсказывает, что помимо Карреры увольняются сплошь спартаковские люди — Ледяхов из «Ахмата», Аленичев — из «Енисея», Тихонов — из «Крыльев». Возьмём Тихонова за исключение и заменим его на не очень, как видно, востребованного в Премьер-Лиге Игоря Шалимова, чтобы объяснить, почему так может происходить (подчёркиваю: МОЖЕТ. Это просто теория). Глядя на футбол «Енисея» не покидало ощущение, что главного тренера никак не может оставить спартаковское прошлое. Оно заставляло проявиться противоречию: ты вроде бы и понимаешь, что уровень игроков не позволяет тебе пробовать играть во владение, но а) никак не можешь отступиться от этого; б) научить современной школе быстрой атаки не можешь, потому что слишком уверен в том, что тот олдскульный футбол был единственно правильным.



В этой составляющей контекста становится очевидно, что такой впивающийся в соперника тренер, как Миодраг Божович, будет чрезвычайно востребован в РПЛ до тех пор, пока в лиге есть ностальгирующие по старому (спартаковскому или нет — уже не так важно) футболу тренеры.