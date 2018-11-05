Месси вернулся в состав «Барселоны». Сыграет ли он против «Интера»?

«Спартак» проиграл «Уралу», продлив серию без побед в РПЛ до трёх матчей



В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе красно-белых голом отметился бразильский нападающий Луис Адриано, а за «Урал» отличились болгарский полузащитник Николай Димитров и нападающий Андрей Панюков. Таким образом, «Спартак» продлил серию без побед в РПЛ до трёх матчей (одна ничья, два поражения), а «Урал» прервал серию из трёх встреч без побед (две ничьи, одно поражение).



«Спартак» (19 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Урал» (16) – на восьмой строчке.

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Дубля Ари не хватило «Краснодару» для победы над «Ростовом»



В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.



Хозяева в ходе матча проигрывали со счётом 0:1, затем вели 2:1, но в итоге упустили победу в концовке. За «Краснодар» дубль оформил нападающий Ари, а в составе ростовской команды забитыми мячами отметились защитник Сверрир Ингасон и форвард Эльдор Шомуродов.



«Краснодар» (23 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Ростов» (22) – на четвёртой строчке.



В следующем туре «Ростов» примет на своём поле московское «Динамо», а «Краснодар» на выезде встретится с красноярским «Енисеем». Матчи пройдут 10 и 11 ноября соответственно.

Паредес не сыграет с ЦСКА из-за удаления в матче с «Ахматом»



Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес был удалён в матче 13-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).



Аргентинец получил две желтые карточки к 83-й минуте и покинул поле. Из-за этого футболист пропустит матч 14-го тура с ЦСКА, который пройдёт в Москве 11 ноября.



24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы» за € 23 млн. В нынешнем сезоне провёл за российский клуб 16 матчей во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.



После тринадцати туров «Зенит», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА находится на пятом месте, имея в активе 20 очков.

«Зенит» победил благодаря пенальти. Он пробил его последним в РПЛ Леандро Паредес не сыграет с ЦСКА.

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и снова возглавил таблицу Премьер-лиги



«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.



В составе «Манчестер Сити» отличились форвард Серхио Агуэро, а также хавбеки Давид Сильва, Лерой Зане и Рахим Стерлинг, оформивший дубль. Автором ещё одного мяча в ворота «Саутгемптона» стал защитник «святых» Уэсли Худт (автогол). Голкипера «горожан» Эдерсона сумел огорчить только нападающий Дэнни Ингс, реализовавший пенальти.



«Манчестер Сити», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) занимает 16-ю строчку.



В следующем туре «горожане» на своём поле сыграют с «Манчестер Юнайтед» (11 ноября), а «святые» дома встретятся с «Уотфордом» (10 ноября).

Месси попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов



Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».



В список из 22 футболистов попал форвард Лионель Месси, который сломал руку 20 октября в домашней игре 9-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2) и с тех пор не выходил на поле.



Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья.



Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Хуан Брандарис.



Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Артур, Рафинья Алькантара, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Малком.



Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Мунир Эль-Хаддади.



Матч «Интер» — «Барселона» состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 6 ноября и начнётся в 23:00 мск.

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Фернандес избежал травмы и сможет помочь ЦСКА в матче с «Ромой»



Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который получил ушиб колена в столкновении с защитником Константином Раушем в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), избежал травмы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Ушиб не мешает футболисту тренироваться, в связи с чем он сможет сыграть в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».



В предыдущих турах группового этапа турнира «армейцы» сыграли вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), обыграли «Реал» (1:0) и потерпели поражение от «Ромы» (0:3). Римская команда, помимо победы над ЦСКА, разгромила «Викторию Пльзень» (5:0) и проиграла «Реалу» (0:3). После трёх туров «Реал» и «Рома» (по 6 очков) занимают первое и второе места в турнирной таблице группы G, ЦСКА (4) находится на третьей строчке, а «Виктория Пльзень» (1) — на четвёртой.



Матч ЦСКА – «Рома» пройдёт на стадионе «Лужники» 7 ноября.

Правительство Великобритании против создания Суперлиги для топ-клубов



Британское правительство отрицательно относится к идее создания Суперлиги, в которой будут участвовать только европейские топ-клубы, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в правительстве считают, что такой турнир навредит культуре национального спорта.



Ранее сообщалось, что 16 европейских топ-клубов намерены в 2021 году создать новый турнир, который заменит Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Бавария» планировали выйти из УЕФА и создать Суперлигу. Эти клубы на протяжении 20 лет стали бы постоянными участниками турнира, вне зависимости от результатов. Ещё пять клубов имели бы статус «гостей».

БАТЭ в 13-й раз подряд выиграл чемпионат Беларуси



В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимал на своём поле «Неман». Встреча проходила на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Евгений Березкин, который отличился на 88-й минуте. Таким образом, БАТЭ одержал четвёртую подряд победу в чемпионате.



Команда из Борисова набрала 69 очков и за три тура до конца чемпионата Беларуси обеспечила себе первое место в турнирной таблице, став недосягаемой для солигорского «Шахтёра» (55), располагающегося на второй строчке.



БАТЭ выиграл чемпионат Беларуси в 13-й раз подряд и в 15-й раз в своей истории. В последний раз клуб не становился чемпионом страны по итогам сезона в 2005 году, когда золотые медали достались «Шахтёру» из Солигорска.