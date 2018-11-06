В Испании в зоне ЛЧ команда, которая не умеет забивать с игры

Тренер «Алавеса» Абелардо даёт комментарий после гостевой победы над «Сельтой». Небольшой, всего четыре предложения. В них четыре раза звучит слово trabajar, что значит «работать», и его производные. «Мы работаем», «мы будем работать», «нам надо работать больше», «только работая, мы сможем…» и так далее. Звучит максимально скучно. Но стоит взглянуть в турнирную таблицу и поискать там «Алавес», сразу становится интереснее.

После 11 туров баскский клуб идёт вровень с «Атлетико» и «Севильей», отставая от второго места на одно очко. Учитывая, что «Алавес» честно объявил свою цель на сезон – остаться в высшем дивизионе – легко представить, насколько нынешняя позиция превосходит ожидания. Это чудо. Но Абелардо, хоть и тренирует профессиональные клубы меньше пяти лет, уже привык совершать мелкие чудеса.

Абелардо Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Он стал тренером в хихонском «Спортинге», там же, где 30 лет назад переходил из молодёжного футбола во взрослый. Близкий болельщикам, он принял команду в трудный момент: долги, борьба за выживание во втором дивизионе. Вернее, это было целью руководства – сохранить место в Сегунде. Новый тренер, который принял клуб «в руинах» (цитата Абелардо), внёс коррективы: в первый полный сезон вывел команду в высший дивизион. И сохранил в элите в следующем сезоне. Не помешал даже запрет на трансферы, наложенный на «Хихон» из-за долгов: команда удержалась от вылета из Примеры тем же составом, которым предполагалось бороться за выживание в Сегунде.

Зимой 2017 года, после пяти поражений подряд, Абелардо подал в отставку. У клуба не было денег выплатить неустойку – около четырёх млн евро (так много, потому что новый контракт был заключён всего полгода назад сроком на четыре года), и тренер от неё отказался. «Я болельщик «Спортинга» и не мог поступить по-другому. Деньги – не проблема, есть вещи посерьёзнее. Результаты команды – моя вина. Хочу поблагодарить их».

Он провёл без работы год. Тренер с минимальным опытом работы и нетипичным для Испании стилем (об этом ниже) был не слишком востребован. Наконец рискнул «Алавес». Терять клубу было нечего: 6 очков в 13 турах и уверенное последнее место в Примере. В следующих 25 турах «Алавес» с Абелардо набрал 41 очко и закончил сезон с комфортным отрывом от зоны вылета. По сути, этот сезон просто продолжает прошлый: команда набирает очки в том же темпе. Как Абелардо это делает?

Сражённые гениальностью Месси. «Алавес» дал бой «Барселоне» Маурисио Пеллегрино, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес и их «Алавес» достойно боролись с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Как играет «Алавес»

Вы вряд ли ожидаете этого от тренера, который шесть сезонов отыграл в «Барселоне» и выигрывал в ней трофеи, но Абелардо ставит на тотальный отказ от владения. 4-4-2 с двумя оборонительными центральными полузащитниками и двумя номинальным вингерами, которые смещаются в центр, превращая схему в 4-2-2-2. Напоминает «Атлетико» Диего Симеоне. Всё правильно.

Оцените слова после матча с «Реалом»: «Этот результат – наша заслуга. Мы выдавили их на фланги, в центре они ничего не могли сделать». Это сказал Абелардо 6 октября, но его слова полностью передают стиль, в котором «Атлетико» неделей раньше играл с «Реалом». Только «Атлетико» сыграл вничью, а «Алавес» выиграл.

Баски совсем не держатся за мяч. Завладев им, они стараются как можно быстрее бросить в прорыв одного из быстрых игроков, Хони или Ибая Гомеса. Если зоны перекрыты, следует заброс на Хонатана Кальери, а его партнёр по атаке (Собрино, Бастон или Гвидетти) цепляется за мяч – и опять ищет быстрых фланговых игроков.

Звучит просто. Это и есть просто, и «Алавес» забивает с игры просто ужасно: семь голов в 11 матчах. На самом деле, всё ещё хуже: из этих семи голов три были забиты в ворота «Райо Вальекано» на контратаках, когда мадридцы раскрылись в попытках отыграться. Голы «Реалу», «Эспаньолу», «Вальядолиду», «Хетафе» — на контратаках. В позиционных атаках «Алавес» просто не забивает. Нет, конечно, гол Борхи Бастона «Вильярреалу» формально считается позиционной атакой, но он был забит после безадресного прострела с фланга, двух рикошетов и добивания. Это всё, что нужно знать о качестве позиционных атак «Алавеса».

Хонатан Кальери Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Команда берёт своё на стандартах. «Алавес» положил восемь голов после стандартов – это лучший результат в топ-5 лигах. Опасны даже ауты: Мубарак Вакасо подаёт их в центр штрафной, это по сути такой же навес, как с углового. Так был забит гол «Эспаньолу»: Вакасо вбросил мяч из аута, Ману Гарсия в борьбе с защитником затылком продлил дальше, а Борха Бастон, тоже головой, замкнул в ворота.

«Алавес» играет в атаке головой лучше, чем ногами. Просто статистика: 50 ударов правой ногой – 4 гола, 47 ударов левой ногой – 5 голов, 24 удара головой – 6 голов. Вы, наверное, ждёте, что «Алавес» — лидер Примеры по навесам. Но нет. С 17 навесами в среднем за 90 минут команда Абелардо идёт во второй десятке по этому показателю. Противоречие объясняется очень просто: «Алавес» просто очень мало владеет мячом. Даже много, по своим меркам, навешивая, всё равно получается меньше навесов, чем у команд, которые стараются зацепиться за мяч.

«Алавес» владеет мячом в среднем 42% времени. Это команда, которая, даже проигрывая, «парковала автобус» дома с «Эспаньолом» (35%), отказалась от мяча в домашней игре с «Бетисом» (33%), и даже играющему вдесятером «Райо» уступил во владении (47%). Показательно, что ведущий в счёте «Эспаньол» в итоге пустил один гол со стандарта и ещё один после контратаки, а «Райо» вообще выхватил пять.

Ещё одна фишка – голы на последних минутах. Естественно, после контратак или стандартов. Победный гол «Ваильядолиду» — контратака на 92-й минуте. Гол, который принёс ничью с «Хетафе», — навал после штрафного. Победный гол в ворота «Реала» — после углового на 94-й минуте. Победный гол «Вильярреалу» (тот самый, из «позиционной атаки») – на 93-й минуте. 10 очков из 20 принесли голы, забитые в дополнительное время.

Понятно, что имеет в виду Абелардо, когда называет происходящее сном и говорит, что высокое место в турнирной таблице – это ненадолго. «Алавес» бьётся до конца, но назвать это футболом трудновато. С другой стороны, это не проблема клуба: с 17-м по стоимости составом в Примере игроки и тренер просто делают всё, что могут, без оглядки на стиль. Пока они могут удерживать место в четвёрке (третье-пятое по очкам), идти выше «Реала» и вровень с «Атлетико».

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