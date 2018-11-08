У этого «Краснодара» челюсть не из стекла. Они снова взяли тяжелую концовку

Для «Краснодара» этот сезон становится самой важной попыткой повзрослеть. ЦСКА забрал у «быков» статус команды с подростковым менталитетом, а сама жизнь внезапно стала им подкидывать взрослые задачи. Обыграть команду, которая рвёт «Реал». Подтвердить свои претензии на место как минимум в Лиге чемпионов, играя два матча с большими соперниками на их аренах. Выиграть фактически стыковой матч за право выйти в плей-офф у соперника, которому в прошлом туре очень обидно проиграл. Да ещё и выиграть с голкипером-дебютантом: для Матвея Сафонова это был не первый выход за основу «Краснодара», но первый — в Лиге Европы.

И начали «быки» очень по-взрослому. Первая минута — и уже хорошо доведённая до последней трети атака с пасом в штрафную. Затем слаженный прессинг от Газинского и Петрова, и вот «Стандард» уже плывёт, позволяя Ари и Вандерсону разыграть простую двойку. Последний имеет чистый выход один на один, но не попадает в створ, пробивая мимо вратаря. Идёт только вторая минута, всё, кажется, идёт по плану.

Проходит несколько минут, и уже Ари чуть-чуть не дотягивается до подачи в штрафную. Кажется, гол вот-вот случится, но в районе 15-й минуты что-то неожиданно ломается. Всё начинается с карточки Мартыновича, который страховал провал в опорной зоне, а продолжается мощным ударом Цимирота, который не без труда тянет Сафонов. В этом эпизоде опорники «быков» провалились в полном составе.

И вот уже становится тревожно. Бельгийцы не захватили территорию, но чувствовали себя очень уверенно. «Краснодар» старался перегружать левый фланг обороны гостей, но именно с него пришел гол в ворота Сафонова. Простая атака с подачей за дальнего в немецком стиле выявила Карсела-Гонсалеса одним на ударной позиции. Хорошо знающий российский футбол капитан «Стандарда» шансов краснодарскому дебютанту не оставил.



До конца тайма команда Мусаева так в себя и не пришла. Атаки увязали на подступах к штрафной, лучший голевой момент остатка тайма имел у ворот Сафонова Лестьенн (еще один шикарный сейв вратаря), а первое попадание в створ случилось только на 44-й минуте, когда высвободившийся из-под опеки Вандерсон со взял злости пнул мячом верхом. Очоа за тайм без работы концентрацию не потерял.

В перерыве Мусаев меняет Куэву на Перейру, укрепляя подготовительные стадии атак. Связности резко становится больше, но начинает напрашиваться и замена Каборе. Шарль не очень хорошо играл до перерыва, а после оказывался не особо нужен: бельгийцев устраивало посидеть у своих ворот до финального свистка. Замена Каборе еще случится и станет ключевым событием в игре, а пока игра вспыхивает. Бельгийцы стараются рушить ее на эпизоды, раздражая хозяев и методично усаживая всю центральную ось на карточки. Особой пользы от этого нет, потому что «Стандард» продолжает благополучно жить на своей половине.



В этот момент «Краснодар», как и в недавнем матче с ЦСКА, сдваивает центр — вместо Классона выходит Иван Игнатьев, а чуть позже Каборе меняет Магомед-Шапи Сулейманов. Между этими заменами хозяева едва не сравнивают счет — Петрову не хватает самой малости, чтобы замкнуть прострел.



Но краснодарскую бурю уже не остановить. Классическуюая комбинация «быков» по центру оставляет Вандерсона в ассистентах, а Шапи демонстрирует хладнокровие при выходе один на один, деля и счет таким же. Вандерсону должно быть стыдно, ведь это он в самом начале матча не реализовал верный момент, и за его настойчивость судьба дает ему еще один шанс. Снова открытое пространство, снова стенка с Ари, снова выход один на один и снова удар мимо Очоа, но на этот раз в цель! 2:1 — миссия выполнена за две минуты.



Хозяева хотят добить «Стандард», и от третьего гола бельгийцев спасает Очоа, но это уже ничего не меняет. «Краснодар» снова с мясом вырвал концовку. И сдал новый тест на взросление.