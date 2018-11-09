«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»?

В основной обойме «Краснодара» он не только самый юный (19 только в декабре исполнится), но и самый расторопный по статистике. Показатели Шапи Сулейманова в первой команде вызывают смесь удивления с восхищением: 253 минуты на поле – 5 голов. Меньше часа на штуку получается! И все – после выходов с лавки, каждый – исключительной турнирной ценности.

Мурад Мусаев знает: если надо спасать, вытягивать, переворачивать игру – зови Шапи. Этот умеет выйти и решить. Как вчера против «Стандарда». При этом болельщику о «джокере» «быков» известно ничтожно мало. С удовольствием дополню скудную информационную справку «Википедии».

У этого «Краснодара» челюсть не из стекла. Они снова взяли тяжёлую концовку Ещё одна порция комплиментов для Мурада Мусаева.

Душа владельца «Краснодара» всякий раз наполняется гордостью, когда мальчишка из его академии достигает верхней секции клубной пирамиды. Много их таких уже было: зная о трепетном отношении шефа к своим школьникам, тренеры порой искусственно ускоряли продвижение ребят по карьерной лестнице. Единицам удалось оправдать авансы. Поэтому прогресс Сулейманова Сергею Галицкому должен быть особенно приятен. Понятию «воспитанник клуба» Шапи уже в полной мере соответствует – даром что первые шаги по земле и футбольному полю делал в Махачкале. «Краснодар» взрастил и «прокачал» одарённого мальчика – до уровня игрока первого состава.



Человека, который заметил и порекомендовал клубному начальству дагестанского самородка, зовут Мхитар Давидян. Ему слово.

— Играли по 1999 году стыковую игру с Махачкалой в моём родном Пятигорске, — вспоминает тренер. – Матч – формальность, по сути: обе команды уже отобрались от Южного федерального округа на первенство России, оставалось определить, кто с какого места. Мы уступили – 0:1. Шапи не забил, но понравился страшно! Подвижностью, игровой наглостью, индивидуально сильными качествами. Мальчишка смело брал мяч и тащил, шёл в обыгрыш. Короче, доставил нам проблем. После игры поймал, отозвал в сторонку: «Нет ли у тебя желания поиграть в нашем клубе?». Подумал – разыгрываю. Убедил его, что это не шутка, написал на бумажке свой номер телефона. Минут через 20 звонит: «Я согласен!». По возвращении в клуб прямиком направился к Марьяновичу, главному тренеру академии. Рассказал про парнишку, показал нарезку моментов. Александр согласился: «Надо брать». Пригласили Шапи с мамой на день открытых дверей (такое в клубе правило), обо всём договорились и отпустили домой – под честное слово, что в январе 2013-го вернётся на зачисление, со всеми необходимыми документами. После зимних каникул он приехал – и до сих пор с нами. Мама, конечно, сильно переживала: как это, оставить мальчика из Дагестана, 12-13 лет, за 800 километров от родного дома? А он ещё поздний, декабрьский, совсем мелким рядом с ровесниками казался. И очень скромный от природы: до сих пор в разговоре со взрослыми опускает глаза. Так она мне по два-три раза в неделю звонила с одним вопросом: «Как там Шапишка?».

Мхитар Давидян и его воспитанники. Шапи Сулейманов – крайний справа Фото: Из личного архива Мхитара Давидяна

Приглашая Сулейманова в Краснодар, Мхитар уже знал, где его использовать – правым нападающим в своей любимой схеме 4-3-3 – притом что по жизни тот ярко выраженный левша. В то же время тренеры юношеских сборных Шапи долгое время не замечали – возможно, ввиду малого роста и субтильности. Не смейтесь – в нашем детско-юношеском футболе антропометрии по сей день уделяют много внимания. Местами даже больше, чем следовало бы. В грустной шутке – у нас Месси не заиграл бы – на самом деле изрядная доля правды.



— Был интересный случай, — продолжает Давидян. – Сборная России 1999 года рождения собиралась на сбор в Крымске. Её тренер, хорошо мне знакомый Сергей Матвеев, предупредил: краснодарских ребят дёргать не буду – хочу московских просеять. Предложил ему товарищескую игру. Руководство, вплоть до Сергея Николаевича, идею одобрило. Выделили нам стадион дубля, отправили за сборной автобус. Мы выиграли 1:0, Игнатьев забил. Так вот, Матвеев прямо из раздевалки забрал пятерых наших мальчиков на сбор. Шапи среди них не оказалось. Договорились так: я подготовлю нарезку моментов с его участием и отправлю Сергею по электронке. Сделал, выслал. Через час звонок: «Готовьте документы – загранпаспорт, доверенность на выезд от родителей – на следующий сбор берём». С тех пор и до последнего турнира Сулейманов был основным игроком юношеской сборной. А в академии у Шапи сложилась смертельная связка с Ваней Игнатьевым: спиной друг друга чувствовали, с закрытыми глазами. Кучу голевых передач наотдавали друг другу».

Друзья по жизни, они и до первой команды доросли одновременно – оба летом 2017-го дебютировали. Шапи так и вовсе стал самым юным выпускником академии в главной команде. Главное, что одной строчкой в клубной истории не удовлетворился. Спустя полторы недели появилась следующая – гол в ворота «Люнгбю» в Лиге Европы. Победный! Игоря Шалимова юниор отблагодарил за доверие сполна. Но закрепился в обойме уже при следующем тренере – тоже в некотором смысле воспитаннике академии.



Мурад Мусаев осторожно подводил Шапи к основе, чтобы чрезмерной ответственностью не перегрузить парня, не травмировать ненароком неокрепшую психику. Основную нагрузку Сулейманов получал в ФНЛ, дополнительную – в РПЛ. Но своими шансами пользовался исправно. На исходе лета в Оренбурге 93-й номер «быков» открыл лицевой счёт в чемпионате России. Спустя шесть дней забил победный «Локомотиву» — на 93-й же минуте. После был гол в Самаре и вот «свежак» — в ворота колоритного вратаря сборной Мексики Гильерме Очоа.



Доподлинно неизвестно, тренировал ли дополнительно «тёщину» правую ногу кумир Сулейманова – Месси. Ему, в общем-то, и одной левой для одурачивания защитников хватает. А Шапи слабую ногу методично разрабатывает – на специальном тренажёре «Футбот». Результат налицо: оба гола в Лиге Европы – с правой! Он, кстати, ещё и штрафные чудесно кладёт, но пока это прерогатива более старших товарищей – нужно дождаться своей очереди. Но он парень терпеливый, целеустремлённый – дождётся.

Галицкий не зря гнёт свою линию. У «Краснодара» уже 7 побед подряд Но дело не только и не столько в этом.

Кстати, знаете, почему у него на футболке имя указано, а не фамилия? Не потому что самый младший в команде, нет. По совету президента. Галицкий однажды сказал: «Сулейманов – распространённая фамилия, а Шапи такой один». Редкое имя – не единственная причина последить за парнем внимательно. И это здорово.