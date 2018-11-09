«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»?

В основной обойме «Краснодара» он не только самый юный (19 только в декабре исполнится), но и самый расторопный по статистике. Показатели Шапи Сулейманова в первой команде вызывают смесь удивления с восхищением: 253 минуты на поле – 5 голов. Меньше часа на штуку получается! И все – после выходов с лавки, каждый – исключительной турнирной ценности.
Мурад Мусаев знает: если надо спасать, вытягивать, переворачивать игру – зови Шапи. Этот умеет выйти и решить. Как вчера против «Стандарда». При этом болельщику о «джокере» «быков» известно ничтожно мало. С удовольствием дополню скудную информационную справку «Википедии».
Душа владельца «Краснодара» всякий раз наполняется гордостью, когда мальчишка из его академии достигает верхней секции клубной пирамиды. Много их таких уже было: зная о трепетном отношении шефа к своим школьникам, тренеры порой искусственно ускоряли продвижение ребят по карьерной лестнице. Единицам удалось оправдать авансы. Поэтому прогресс Сулейманова Сергею Галицкому должен быть особенно приятен. Понятию «воспитанник клуба» Шапи уже в полной мере соответствует – даром что первые шаги по земле и футбольному полю делал в Махачкале. «Краснодар» взрастил и «прокачал» одарённого мальчика – до уровня игрока первого состава.
Человека, который заметил и порекомендовал клубному начальству дагестанского самородка, зовут Мхитар Давидян. Ему слово.
— Играли по 1999 году стыковую игру с Махачкалой в моём родном Пятигорске, — вспоминает тренер. – Матч – формальность, по сути: обе команды уже отобрались от Южного федерального округа на первенство России, оставалось определить, кто с какого места. Мы уступили – 0:1. Шапи не забил, но понравился страшно! Подвижностью, игровой наглостью, индивидуально сильными качествами. Мальчишка смело брал мяч и тащил, шёл в обыгрыш. Короче, доставил нам проблем. После игры поймал, отозвал в сторонку: «Нет ли у тебя желания поиграть в нашем клубе?». Подумал – разыгрываю. Убедил его, что это не шутка, написал на бумажке свой номер телефона. Минут через 20 звонит: «Я согласен!». По возвращении в клуб прямиком направился к Марьяновичу, главному тренеру академии. Рассказал про парнишку, показал нарезку моментов. Александр согласился: «Надо брать». Пригласили Шапи с мамой на день открытых дверей (такое в клубе правило), обо всём договорились и отпустили домой – под честное слово, что в январе 2013-го вернётся на зачисление, со всеми необходимыми документами. После зимних каникул он приехал – и до сих пор с нами. Мама, конечно, сильно переживала: как это, оставить мальчика из Дагестана, 12-13 лет, за 800 километров от родного дома? А он ещё поздний, декабрьский, совсем мелким рядом с ровесниками казался. И очень скромный от природы: до сих пор в разговоре со взрослыми опускает глаза. Так она мне по два-три раза в неделю звонила с одним вопросом: «Как там Шапишка?».
Приглашая Сулейманова в Краснодар, Мхитар уже знал, где его использовать – правым нападающим в своей любимой схеме 4-3-3 – притом что по жизни тот ярко выраженный левша. В то же время тренеры юношеских сборных Шапи долгое время не замечали – возможно, ввиду малого роста и субтильности. Не смейтесь – в нашем детско-юношеском футболе антропометрии по сей день уделяют много внимания. Местами даже больше, чем следовало бы. В грустной шутке – у нас Месси не заиграл бы – на самом деле изрядная доля правды.
— Был интересный случай, — продолжает Давидян. – Сборная России 1999 года рождения собиралась на сбор в Крымске. Её тренер, хорошо мне знакомый Сергей Матвеев, предупредил: краснодарских ребят дёргать не буду – хочу московских просеять. Предложил ему товарищескую игру. Руководство, вплоть до Сергея Николаевича, идею одобрило. Выделили нам стадион дубля, отправили за сборной автобус. Мы выиграли 1:0, Игнатьев забил. Так вот, Матвеев прямо из раздевалки забрал пятерых наших мальчиков на сбор. Шапи среди них не оказалось. Договорились так: я подготовлю нарезку моментов с его участием и отправлю Сергею по электронке. Сделал, выслал. Через час звонок: «Готовьте документы – загранпаспорт, доверенность на выезд от родителей – на следующий сбор берём». С тех пор и до последнего турнира Сулейманов был основным игроком юношеской сборной. А в академии у Шапи сложилась смертельная связка с Ваней Игнатьевым: спиной друг друга чувствовали, с закрытыми глазами. Кучу голевых передач наотдавали друг другу».
Друзья по жизни, они и до первой команды доросли одновременно – оба летом 2017-го дебютировали. Шапи так и вовсе стал самым юным выпускником академии в главной команде. Главное, что одной строчкой в клубной истории не удовлетворился. Спустя полторы недели появилась следующая – гол в ворота «Люнгбю» в Лиге Европы. Победный! Игоря Шалимова юниор отблагодарил за доверие сполна. Но закрепился в обойме уже при следующем тренере – тоже в некотором смысле воспитаннике академии.
Мурад Мусаев осторожно подводил Шапи к основе, чтобы чрезмерной ответственностью не перегрузить парня, не травмировать ненароком неокрепшую психику. Основную нагрузку Сулейманов получал в ФНЛ, дополнительную – в РПЛ. Но своими шансами пользовался исправно. На исходе лета в Оренбурге 93-й номер «быков» открыл лицевой счёт в чемпионате России. Спустя шесть дней забил победный «Локомотиву» — на 93-й же минуте. После был гол в Самаре и вот «свежак» — в ворота колоритного вратаря сборной Мексики Гильерме Очоа.
Доподлинно неизвестно, тренировал ли дополнительно «тёщину» правую ногу кумир Сулейманова – Месси. Ему, в общем-то, и одной левой для одурачивания защитников хватает. А Шапи слабую ногу методично разрабатывает – на специальном тренажёре «Футбот». Результат налицо: оба гола в Лиге Европы – с правой! Он, кстати, ещё и штрафные чудесно кладёт, но пока это прерогатива более старших товарищей – нужно дождаться своей очереди. Но он парень терпеливый, целеустремлённый – дождётся.
Кстати, знаете, почему у него на футболке имя указано, а не фамилия? Не потому что самый младший в команде, нет. По совету президента. Галицкий однажды сказал: «Сулейманов – распространённая фамилия, а Шапи такой один». Редкое имя – не единственная причина последить за парнем внимательно. И это здорово.