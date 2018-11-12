Роналду помог «Ювентусу» укатать «Милан». Игуаин провалил игру

* Что с вами не так, если вы выбрали просмотр Серии А вместо супер-экстра-того-самого-матча в финале Кубка Либертадорес? «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта» на «Бомбонере» борется за главный трофей континента, а вы выбираете чемпионат Италии? Pazzo!

* Новость, о которой нельзя не напомнить – в России временно отсутствует показ чемпионата Италии по футболу. Вообще. Все дело в том, что хитрые итальянцы запихнули непосредственно в передаваемую картинку рекламу одного там букмекера. В России посчитали это рекламой, которая блокируется Роскомнадзором. Ради одной страны в Серии А менять исходник картинки не хотят, показывать в таком виде у нас футбол нельзя. В итоге купленные права на трансляции оказываются бесполезными. Переговоры идут, но непонятно, что можно в такой ситуации сделать.



* С чем в Италии порядок? С перфомансами. Фанаты «Милана» выдали очередное огромное полотно с сатаной.

* У «Милана» великая трагедия в составе: Лукас Биглия травмировался и пропустит около 4 месяцев. Аргентинский опорник – важнейший игрок команды, потому что адекватной замены ему нет. Дженнаро Гаттузо приходится играть с Тимуе Бакайоко – полузащитником, которого он в августе назвал «игрок с дефектами» и порекомендовал изучить основы футбола. Самое жуткое, что Бакайоко в первом тайме игры с «Ювентусом» тоже чуть не ушел с поля из-за травмы. Но в итоге остался и доиграл встречу.

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

* Гонсало Игуаин очевидно хотел забить «Ювентусу». Громче всех кричал об игре рукой в штрафной туринцев в конце первого тайма. Получил право на пенальти, но пробил так, что Щенсны отбил мяч в штангу, а от нее – в поле. Вся карьера Игуаина – это прощение. Прощает он, само собой, соперников. Разочарованный всем, включая самого себя, Гонсало закончил игру досрочно. Срубил Бенатиа, а потом так наорал на судью, что тот за желтой достал красную. Игуаина после этого успокаивали двумя командами и еле уговорили уйти с поля. Покидал газон Гонсало в слезах под пение фанатов «Ювентуса»: «Мы пришли сюда, чтобы смотреть голы Игуаина».

* VAR – топ. Рука у Бенатиа была не самой очевидной, изначально рефери вообще не планировал давать пенальти. Но посмотрел повторы и передумал. На ход матча это не повлияло абсолютно. Позор всем, кто против технологий.

* В целом Бенатиа вполне мог подвести «Ювентус» за первый тайм сильнее. Защитник в целом заслуживал пары желтых карточек и удаления. Но его пожалели.



* Вообще «Ювентус» делал все, чтобы смотреть этот матч было предельно скучно. Туринцы после эмоционального камбэка в Лиге чемпионов явно не были готовы повторять подвиг. Забили свой гол предельно быстро, дальше просто не позволяли сопернику выпендриваться. «Милан» лишь в нескольких эпизодах сочинял что-то нестандартное. В основном преимущество хозяев заключалось только во владении мячом.



* Роналду, как и весь «Ювентус» просто экономил силы и добивался победы. Обычно португалец даже в таких матчах пытается затянуть внимание на себя. Здесь у него долгое время был всего один неплохой момент, когда Криштиану протащил мяч через все поле после ошибки соперников и пробил. Удар вышел неудачным, но CR даже раздраженным не выглядел.

Роналду завёл кота-сфинкса. Теперь у него дома целый зоопарк Там четыре собаки и две кошки.

Видимо, знал, что в итоге именно ему все равно окончательно хоронить «Милан» этим вечером. Гол вышел вообще классический для Криштиану в Италии: по пустым воротам после отскока.