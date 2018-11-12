Символическая сборная 14-го тура РПЛ

После матча посреди недели «Локомотиву» очень трудно дался матч в Казани. Равный первый тайм сменился доминированием «Рубина» и постоянными опасными моментами у ворот москвичей. Один Азмун должен был как минимум оформлять дубль и решать все вопросы о победителе в матче, но Гилерме был против. Вратарь уверенно действовал на выходах, совершил несколько дежурных сейвов и один раз по-настоящему спас «Локомотив». Победная серия чемпиона прервалась, но без Маринато команда Сёмина не сумела бы даже сохранить ничью.

Недовольство Смолова. «Рубин» прервал победную серию чемпиона «Локомотив» сыграл вничью в Казани после пяти подряд побед в чемпионате.

В этом сезоне «Динамо» нашло отличное применение Хольмену. Швед продолжает прогрессировать на позиции крайнего правого защитника в тройке центральных. В матче с «Ростовом» Себастьян уже привычно был хорош на перехватах, собирал подборы у штрафной Шунина, чаще остальных игроков «Динамо» выносил мяч из своей штрафной. Прямо сейчас Себастьян является самым надёжным защитников своей команды и доказывает это от матча к матчу.

Хердур Магнуссон (ЦСКА)

Из тройки центральных защитников ЦСКА в матче с «Зенитом» больше всех выделялся Магнуссон. Исландец вовремя поднимался в опорную зону, когда Бийолу нужна была помощь в подстраховке свободного пространства между линиями хозяев. Если Яка в основном выигрывал единоборства и возвращал владение команде, то Магнуссон подбирал чистые мячи за счёт чтения игры и перехватов. Именно с его включения в эпизод и опережения Дзюбы началась вторая голевая атака «армейцев».

Джемал Табидзе («Уфа»)

Не дал себя запутать сдвоенным флангом «Спартака» и без ошибок расставлял приоритеты в опеке соперников, играя то по Ещенко, то по Попову. Несколько раз помог «Уфе» в своей штрафной, мешая тому же Попову пробить по воротам. Но больше всего Табидзе был полезен на чужой половине поля. Ещё в первом тайме Джемал здорово подключился по флангу, но его прострелу не хватило точности. Во второй половине встречи левый защитник «Уфы» дважды ассистировал партнёрам и помог добиться победы над «Спартаком».

Как с «Рейнджерс» не получилось. «Спартак» бездарно проиграл «Уфе» Это было ужасно.

Николай Димитров двумя голами решил исход встречи, но был полезен не только этим. Свободная роль Николая Димитрова и его открывания из глубины помогали «Уралу» выходить из обороны в атаку, когда «Оренбург» разбирал центральных полузащитников хозяев. Димитров принимал активное участие в позиционных атаках «Урала», 5 раз пробил по воротам и был самым активным распасовщиком «Урала» после Бикфалви.

Ильзат всё больше берёт на себя в новой команде. В матче с «Зенитом» Ахметов, во-первых, максимально плотно сыграл по Маркизио, а эпизодами даже управлял прессингом команды. Во-вторых, Ахметов классно сбрасывал с себя опеку соперника и грамотно открывался между линиями. На Ильзате организация первого гола и предголевая передача в эпизоде со вторым забитым мячом. Очень жаль, что полузащитник получил травму прямо сейчас, когда его ждут в сборной России.

Семак: руководство «Зенита» мою позицию насчёт Ахметова знало Тренеры ЦСКА и «Зенита» — о центральном матче 14-го тура РПЛ.

Юрий – основной плеймейкер команды, больше всех в РПЛ дорожащей мячом. В матче с «Енисеем» Газинский показал точность передач уровня Тони Крооса, забил гол и отдал голевую передачу. Возможно, сильная игра против последней команды чемпионата — не самый убедительный показатель класса игрока, но как минимум своим совокупным выступлением в первом круге Газинский точно заслужил место в сборной тура.

Дебютный гол исландца в РПЛ сразу пришёлся на лидера чемпионата. Гончаренко, обычно использовавший Сигурдссона в полузащите (как и мы), выпустил игрока вторым нападающим, и молодой исландец провёл топ-матч против «Зенита». Арнор стал важным механизмом прессинг-модели ЦСКА, в которой чаще всего играл по Ивановичу. Вместе с Ахметовым Сигурдссон обокрал Маркизио в эпизоде с первым голом. Второй забитый мяч – результат грамотного открывания игрока, запутавшего Александра Ерохина.

То ли из-за мороза, то ли из-за действий Мельгарехо в обороне, но по-настоящему Сысуев вошёл в игру только во втором тайме. Зато как вошёл. Дмитрий отпахал всю правую бровку, несколько раз опасно входил в чужую штрафную, создал стопроцентный момент для Оливье Тиля и забил сам, продлив серию «Спартака» без побед.

Очередной отличный матч лучшего бомбардира чемпионата. Гол, передача, прессинг центральных защитников «Зенита», постоянное навязывание борьбы сопернику и грамотная работа в подыгрыше. Раньше Фёдора критиковали за сильную результативность с андердогами и слабую игру против топ-команд чемпионата. Своей игрой в матче с «Зенитом» Чалов доказал обратное.

Чалов затмил Дзюбу, ЦСКА переиграл «Зенит» «Армейцы» уходили с поля под громогласное: «Молодцы!».

Иванов очень органично смотрится в линии атаки. В матче против «Крыльев Советов» Олег выполнил роль таргетмена, постоянно вступал в борьбу, пользовался своими габаритами, укрывая мяч корпусом, и передачами искал Митришева в свободных зонах. Победный гол в ворота бывшей команды – приятное дополнение к огромному вкладу Иванова в успех «Ахмата».

Белорусский специалист досконально изучил слабые стороны лидера чемпионата. Гончаренко подстроил прессинг-модель своей команды специально под соперника, изолировал Маркизио и не дал спокойно дышать Ивановичу. Благодаря выходу Бийола на позиции чистого опорника ЦСКА весь матч выигрывал подбор после длинных забросов на Дзюбу. В атаке Гончаренко ударил по «Зениту» быстрыми переходами при смене владения – тем, что у его команды получается лучше всего.