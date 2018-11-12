«Он знал слабые стороны «Спартака». Вся правда об уходе Кононова

Переход Кононова в «Спартак» был первоклассным сериалом, в котором было всё: интриги, эмоции и куча фейковой информации.



Как только тренер переехал в Москву официально, защитник «Арсенала» Максим Беляев согласился рассказать, как всё было на самом деле.

«Попросил организовать встречу с Романцевым». Первое интервью с Кононовым О планах, Бескове, традициях и спартаковском духе.

— С командой Олег Георгиевич попрощался сразу после матча с «Анжи», — рассказывает Беляев. — В раздевалке все с ним тепло пообщались, обнялись. Он поблагодарил всех за совместную работу. Лично пожал руку каждому.



— Что сказал?

— Что если бы не мы, никакого предложения от «Спартака» у него бы не было.



— Какие были чувства в этот момент?

— Всем было тяжело. У меня-то слёзы на глаза наворачивались, а у него тем более… Ему уже на установке перед игрой сложно было. Остановился и говорит: «Сердце бьётся в груди. К горлу подобрался ком, и сложно подбирать слова».

— Всё началось с вашей победы над «Спартаком», после которой Карреру отправили в отставку. Вспомните установку на ту игру.

— Мы всегда играли на победу и знали, за счёт чего её можно одержать. Даже в перерыве того матча, проигрывая 1:2, Кононов был твёрдо убеждён, что мы сможем использовать слабые стороны «Спартака». И выиграть.



— То есть отталкивались от минусов соперника?

— Их мы тоже учитывали.



— Какие он нашёл у «Спартака»?

— Крайние защитники очень сильно поднимаются при атаке. Когда выигрывали мяч, старались использовать эти зоны. Это и принесло нам победу. Вспомните наш второй и третий мячи — там как раз было забегание на фланг. Что у Мирзова, что у Лесового.



— После той игры Кононов уехал в Тулу вместе с командой?

— На следующий день был выходной, и многие ребята остались в Москве. Меня в автобусе не было, поэтому не могу точно ответить на этот вопрос.



— Когда пошли публикации в прессе, сделали вид, что ничего не происходит?

— Так и есть. Тренер продолжал делать всё то же самое, а мы узнавали всё из интернета. Никому не хотелось обсуждать слухи. То писали, что он уйдёт до матча с «Оренбургом», то после него, то якобы в Грозный с нами не полетел.



— Вопрос в том, с командой ли он туда добирался?

— Конечно с командой.



— В автобусе по дороге в аэропорт его не было.

— Там вообще не больше трети команды было. Необязательно добираться в аэропорт на клубном автобусе, каждый делает это, как хочет. Олег Георгиевич на собственной машине добрался до аэропорта и вместе со всеми полетел на выезд.



— То, что вам объявили о грядущем назначении Семшова в автобусе по пути в Грозный — это неправда («Чемпионат» опроверг эту новость спустя несколько часов. — Прим. «Чемпионата»)?

— Да ну, это глупости какие-то. В интернете полно слухов, которые и близко не являются правдой.

О методах Кононова

— Вы провели вместе с Кононовым всего несколько месяцев. Почему расставание далось так тяжело?

— Мы к нему очень привыкли. Олег Георгиевич по-человечески относится к футболистам, с каждым работает индивидуально. С ним я по-новому посмотрел на футбол. И всё же безумно рад за тренера, он достоин такого вызова. Знаю, что и он очень благодарен президенту «Арсенала» Гураму Аджоеву и руководству.



— Весной «Арсенал» реанимировал карьеру Дзюбы, теперь, выходит, и Кононова?

— Выходит, так. Можно вспомнить ещё Горана Чаушича, который после «Арсенала» играет в Лиге чемпионов в составе «Црвены Звезды». В Туле вообще многие зажигаются по-новому. Тут очень любят футбол. Но жизнь не стоит на месте. Нам тоже как команде нужно двигаться дальше, развиваться. Все предпосылки есть.



— Кононов — хороший мотиватор?

— Фантастический. Я с таким человеком ещё не работал. Из Европы он перенял принцип обратной связи с футболистом. Нам присылали сообщение после игр, каждому разное: что у нас получилось, над чем нужно поработать. Все футболисты должны были высказать своё мнение и отправить на Гугл-диск ответ Кононову. Не думаю, что в России хоть кто-то использует этот метод.

— И что, каждый футболист в самом деле отправлял эти сообщения?

— Поначалу для ребят это было непривычно. Тренер говорил, что надо быть смелее не только на поле, но и вне его. Просил всех высказывать свои мысли. Со временем начали.



— Чем запомнились установки Кононова?

— Установки — это ведь не только слова. На экране выводились мотивирующие видеоролики. Смотрели эти видео и реально заряжались.



— Приведите пример.

— В раздевалке стоял телевизор, по которому всё время крутились наши забитые мячи. Благодаря этому где-то на подсознании у нас закреплялось: мы это можем.



— Бывало, что это помогало перевернуть игру после перерыва?

— Например, матч с «Ахматом» мы играли вдесятером. Тренер встретил нас в перерыве и вместо ругани с усмешкой сказал: «Ну, подумаешь, один пропустили! Ну и что, катастрофа, что ли? Выходите и забейте пять-шесть мячей». И победили.

О философии Кононова

— По словам Кононова, он никогда не станет играть в защитный футбол. Представим ситуацию. Тула вела в счёте, а до конца игры осталось немного. Бывало, что в такой ситуации тренер менял установку?

— Удивительно, но нет. Независимо от хода матча тренер требовал не отходить от своей игры. Даже если мы ведём в счёте и соперник бросил все силы на прессинг, мы должны были выходить от ворот пасом защитнику.



— Разве это правильно?

— Мне тоже так больше нравится. Бог с ним, ошибёмся, зато вырастем как футболисты и будем уверены в себе. Возможно, мы из-за этого недобрали несколько очков, но, с другой стороны, если постоянно бояться пропустить, зачем тогда в футбол играть? Хочется удовольствие от него получать, а не всё время смотреть на табло и бить по аутам.



— То есть футбол Моуринью это не ваше?

— Мне больше игра «Сити» нравится. Кононов тоже их игры включал. «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал»...



— Стоп. «Реал»?

— Зидановский. Это было летом ещё. Гвардиолу он вообще считает эталоном. Очень хочет приблизиться к уровню его понимания футбола.

О Кононове-человеке

— Какой Кононов человек?

— Целеустремлённый, справедливый. До конца верит в своё дело. Он знает, что всё делает правильно, несмотря ни на что. Гнёт свою линию до конца.



— Говорят, он слишком мягкий. Слышали, чтобы он когда-нибудь кричал на команду?

— Ещё как. После обидных поражений и бутылки летали, и нецензурная брань неслась. Страшно было посмотреть на него. Но он потом извинялся. На личности не переходил.



— Итак, важный вопрос. Сколько у Кононова пиджаков?

— Ну, он и в водолазке на матчах появляется. Гардеробчик у него стильный — в тёмных тонах. Сколько, не могу сказать, всё-таки в шкаф ему не заглядывал. Вроде бы в одном и том же на разных матчах не появлялся.



— То есть пиджаков примерно столько же, сколько при нём было игр у «Арсенала»?

— Как минимум (улыбается).



— Он на сборах тоже так одевается?

— Нет, этот образ только для матчей. На сборах видел его только в тренировочном костюме.



— Важная часть футбола в Туле — местные болельщики. Как и в «Спартаке». Какие у него были отношения с фанами?

— Помню несколько встреч с болельщиками, всё проходило душевно. С ним по-другому и невозможно. Неформальное общение с фан-активом тоже было регулярным. Доверия к тренеру было не меньше, чем при Божовиче.



— Читая интервью с Кононовым, некоторые говорят, что он очень скучный.

— Ну, он же не шут какой-то или клоун, чтобы устраивать шоу из пресс-конференции. Человек говорит по делу — про футбол. Если кому-то скучно или пресно, включите ТНТ.



— То есть на теории не засыпали?

— У него интересные занятия. Знаете, как любимый предмет в школе. Невозможно оторваться — слушаешь с открытым ртом и узнаёшь много нового.

О тренерском штабе

— Вместе с главным в «Спартак» переедет его штаб. Учитывая традиционно важную роль помощников в этом клубе, давайте кратко охарактеризуем каждого.

— Сергей Кузнецов был забивным нападающим и играл под руководством Кононова. Соответственно работает с форвардами. Когда у нас были занятия по группам, Сергей брал атакующую группу, а Кононов больше занимался с защитниками.



— Кононов — с защитниками? Чему он вас учил?

— Мы должны были защищать атаку. Быть ближе и плотнее к нашим соперникам. Чтобы в случае потери мы смогли отобрать мяч и снова идти вперёд. Это забирает больше энергии, зато мы чаще бьём по воротам и забиваем голы. Между прочим, по забитым мячам мы в тройке лидеров РПЛ (наравне с «Локомотивом». — Прим. «Чемпионата»).



— Идём дальше. Сантьяго Хесус?

— Они вместе с Стергиосом Фотопулосом распределяли между собой роли тренеров по физподготовке. Под каждого футболиста они подбирали индивидуальный план в тренажёрном зале. Перед тем как прийти на тренировку, мы должны были выполнить этот план.



— Даниэль-Овидиу Тудор?

— Это тренер по вратарям. Судя по отзывам, наши киперы восхищались тренировочным процессом и черпали что-то новое. Особенно в игре ногами. Все же заметили, насколько задействованы наши вратари при вводе мяча от ворот? Мы старались разыгрывать каждый мяч, забросами не играли вообще. Кононов всегда говорил, что футболиста видно только тогда, когда он играет с мячом.



— Последний помощник — Михаил Кожевников.

— Тренер-аналитик. Помимо анализа он занимался индивидуальными беседами с футболистами, был глазами и ушами главного тренера.



— Допускаете, что у кого-то из них есть амбиции стать главным?

— В этой компании я точно таких не вижу. Это команда единомышленников, в которой никто не хочет кого-то подсидеть. Олег Георгиевич — человек, который способен настолько сплотить людей вокруг себя, что они будут готовы за него драться. Каждого его помощника устраивает его роль, и он получает удовольствие от своей работы.

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

Об «Арсенале»

— О варианте с Семшовым в роли главного тренера «Арсенала» тоже узнали из интернета?

— Да. Если это правда, его назначение будет правильным ходом. Он работал в клубе, знает всю внутреннюю кухню и игроков. С ним смена тренера пройдёт гладко.



— Семшов разделяет философию Кононова?

— Он с ним никогда не работал. По моим ощущениям, ему ближе философия Божовича, с которым он провёл полноценный сезон. Но уверен, что он привнесёт и что-то своё.



— В чём принципиальное отличие этих подходов?

— Если говорить о Божовиче, он выбрал для себя программу, которая даёт результат и от неё не отходит. Кононов внимательно следит за современными трендами в мировом футболе и постоянно привносит что-то новое. Иногда даже в ущерб тому, что есть. Он больше за индивидуальный подход ко всему.



— Учитывая положение «Арсенала», не удивились тому, что Кононов стал кандидатом на пост тренера «Спартака»?

— Ни капли. Он специалист высочайшего уровня. По меркам российского футбола уж точно. Да и что не так с положением «Арсенала»?



— Сейчас пошли победы, но недавно команда была близка к зоне вылета.

— Одна лишняя победа, и мы бы сейчас были в зоне еврокубков. Плотность в таблице в этом году высочайшая. Очки посчитаем весной. Лучше посмотреть на то, как изменилась игра команды, как создаём моменты и, самое главное, как выходим из-под прессинга. Даже «Зенит» и «Краснодар» не делает этого так, как мы.



— И как?

— Каждый ввод мяча из ворот мы разыгрываем и стараемся через пас выходить на чужую половину поля. Это уже стало почерком «Арсенала».



— «Арсенал» всё ближе к зоне еврокубков. Какие задачи стоят перед командой сейчас?

— Хотелось бы повторить прошлогодний результат. Понимаем, что он исторический для тульского «Арсенала», но всё же. Здесь все максималисты, будем стараться. Может, получится пробиться в Европу через Кубок России. У нас очень хорошие шансы пройти в полуфинал. Особенно учитывая, что теперь будет два матча — дома и на выезде. Но не будем загадывать.



— С лета у вас много новичков. Кто из них ещё способен всех удивить?

— У нас сумасшедшая конкуренция в атаке. Практически в каждом матче есть изменения в этой линии, потому что тренеру сложно сделать выбор. Мирзов почти в каждом матче забивает и отдаёт, Зелимхан Бакаев — просто талантище. Очень серьёзно относится к футболу и внимательно следит за собой. Думаю, вырастет в большого игрока и поедет в сборную России.

О надеждах на сборную

— Говорят, что Кононов ставит атакующий футбол, а лучшим при нём стал защитник. Знаете, что некоторые статистические сайты (например, Whoscored) считают им вас?

— Cлышал об этом. У меня хороший процент выигранных единоборств и точности передач. Ну и в целом ровно провожу свой третий сезон в «Арсенале».



— Вы сильно выросли при Кононове?

— Очень. Вырос в тактическом плане, стал играть агрессивнее. Даже гол «Локомотиву» — плод работы с тренером. Посмотрите повтор, я в воздухе развернул корпус вдоль ворот и пробил точно в угол. Так он меня и учил.



— Как думаете, почему до сих пор не получили шанса в сборной? Даже в сложной кадровой ситуации выбор делают в пользу Сорокина, у которого почти нет игровой практики.

— Не могу найти ответ на этот вопрос. Делаю всё, чтобы на меня обратил внимание тренер сборной. Нет ни одной мысли, почему так происходит и что мне нужно сделать. Но в любом случае мое дело работать и выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, в каждом матче. Всё остальное уже зависит от тренерского штаба.

— Может, были неспортивные истории? У Черчесова с этим строго.

— А какие истории? Ничего подобного не было. Все тренеры отзываются обо мне положительно. Правда не знаю, почему не получил ни единого шанса себя показать. Буду делать всё, что от меня зависит, и ещё больше улучшать свою игру.



— Может, тренера не устраивает ваша борода? Усы не пробовали оставить?

— Ну нет (смеётся). Тут скорее дело в том, что Станислав Саламович полагается на тех, с кем уже работал и кого хорошо знает.



— Стоцкого тоже долго не вызывали. Потом он пошёл на повышение в «Краснодар» и сразу поехал в сборную.

— Не уверен, что здесь есть прямая зависимость. Вспомните Дзюбу. Он попал в состав сборной как раз из Тулы. А потом здорово выступил с ней на чемпионате мира. Плюс в сборные своих стран постоянно вызывают легионеров «Арсенала». Тот же Бакаев играет за молодёжную сборную России.



— Кононов теперь в «Спартаке». Этот клуб вами уже интересовался.

— «Спартак» мной интересовался ещё при Каррере. Насколько мне известно, тогда меня хотели взять в аренду, а «Арсенал» настаивал на продаже. Загадывать ничего не буду, в Туле есть все условия для роста. Вижу, как развивается клуб и насколько трепетно здесь относятся к команде. Пока нужно просто качественно провести игры до перерыва. А дальше — жизнь покажет.