Игрок отстранён за то, что ел в перерыве. Но это только повод

Центральный полузащитник «Бешикташа» Толгай Арслан отстранён от тренировок с основой клуба. Официальная причина – недисциплинированное поведение. Инцидент, который стал поводом для отстранения, случился третьего ноября, во время матча с «Истанбулом», но известно о нём стало только сейчас. В перерыве матча тренер Шенол Гюнеш застал футболиста в раздевалке за едой. Толгай ел плов, а на замечание ответил: «Вы всё равно не даёте мне играть». С тех пор он не выходил на поле. Матч, который состоялся перед встречей с «Истанбулом» он тоже провёл в запасе.

По информации турецкой газеты Hurriyet, рис с мясом – это только повод, чтобы отстранить игрока от тренировок с основной командой. Настоящая причина – в деньгах. Контракт «Бешикташа» с Арсланом оговаривает выплаты в евро. В связи с резким падением турецкой лиры, руководство клуба предложило игроку договориться о новом соглашении с учётом текущего курса, либо перейти на выплату зарплаты в лирах. Арслан отказался. И перестал играть.

«Бешикташ» отстранил хавбека Арслана за приём пищи в перерыве матча

Толгай Арслан – кто это?

Арслан известен в Европе. У него турецкие родители, но сам футболист родился в Германии, в Падерборне. Играл в молодёжке дортмундской «Боруссии» и оттуда был вызван в молодёжную сборную Турции, хотя позднее выбрал сборную Германии. Первые шесть лет взрослой карьеры провёл в Германии, в Гамбурге и Алемании, затем оказался в «Бешикташе».

Первый сезон ушёл на адаптацию, а в последних двух сезонах Арслан стал твёрдым игроком основы. По 30 матчей в чемпионате Турции, постоянная игра в старте в еврокубках. Текущий сезон он тоже начал в основе.

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Есть в перерыве – это вообще нормально?

Абсолютно нормально. Отличаются только блюда, которые предпочитают футболисты. Они меняются со временем. Например, Райан Гиггз и Пол Скоулз в перерыве перекусывали инжиром, который содержит много простых углеводов и даёт быструю энергию. Другой популярный вид перекуса, который сейчас используется намного реже – зефир и шоколадное драже.



Детский тренер Лео Месси в «Ньюэллз Олд Бойз» мотивировал его едой прямо по ходу матчей. Лео любил печенье, и тренер давал ему одно во время игры каждый раз, когда тот забивал. А за голы головой – сразу два.



Сейчас Жозе Моуринью разрешает своим игрокам перехватить банан во время перерыва, или даже прямо во время игры. Однажды он передал очищенный банан Маркосу Рохо – тот съел его, не покидая поля, прямо на бегу. А после игры Жозе раскритиковал тех, кому эпизод показался смешным. «Вы знаете, что такое усталость? Футболисты теряют массу энергии, иногда её приходится восполнять вот так».

Но есть на поле банан – это всё-таки редкость. В современном футболе для восполнения потраченной энергии в основном употребляют специальные углеводосодержащие гели. Ими перекусывают и в перерыве, и во время матчей: эти же гели часто содержатся в бутылках с электролитическими напитками, которые футболистам кидают физиотерапевты и выносят во время пауз врачи. Такие напитки и гели – основа современного спортивного меню во время матча.



Возможно, проблема ещё и в том, что именно ты ешь. Например, 45-летний запасной вратарь любительского клуба «Саттон» вылетел из клуба после того, как во время матча ел на скамейке запасных пирожок. Вылететь из любительской команды за пирожок – не слишком ли сурово? Нет, поскольку стало известно, что он делал это для рекламы и за деньги.



Арслан никому не мешал, хотя ел не самую правильную с точки зрения быстрой энергии еду. Чтобы переварить рис с мясом, нужно время, а ключевое требование к перекусу в перерыве – организм не должен отяжелеть. С другой стороны, Толгай не принимал участия в матче, а значит, имел время подготовиться к выходу на замену, если бы тренер захотел его выпустить. Вероятно, дело всё-таки в конфликте с пересчётом зарплаты.