Роналду сделал то, чего никогда в жизни не делал. Угадаете?

«Спартак» объявил о перестановках в тренерском штабе

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о нескольких перестановках в тренерском штабе в связи с тем, что его возглавил новый наставник команды Олег Кононов.

«ФК «Спартак-Москва» внёс в заявку на сезон новых членов тренерского штаба. Все они ранее трудились вместе с Олегом Кононовым в тульском «Арсенале». Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов. С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор. Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников. За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.



Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию клуба.



Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули «Спартак». Клуб благодарит их за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.



Напомним, 22 октября совет директоров московского клуба принял решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, под руководством которого команда впервые за 16 лет завоевала титул чемпиона России. После его ухода из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера был временно назначен испанец Рауль Рианчо, ранее работавший помощником Карреры.

Кого Олег Кононов привёл за собой в «Спартак» Люди, которые тащили Тулу.

В английской Премьер-лиге со следующего сезона начнут использовать VAR

Клубы английской Премьер-лиги достигли принципиального соглашения по введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) с сезона-2019/20, сообщает Sky Sports.



В прошлой кампании VAR использовался в матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. Ранее в этом году клубы Премьер-лиги обсуждали введение системы видеоопомощи арбитрам начиная с сезона-2018/19, однако большинство не поддержали этой идеи.

Сейчас VAR используется во многих европейских топ-чемпионатах — испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.



Напомним, система видеопомощи арбитрам использовалась на всех матчах минувшего чемпионата мира по футболу, который прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

«NO WAR! DO VAR». На родине футбола сдались новым технологиям «Это исторический момент для британского футбола», — пишут мировые СМИ. Если вы до сих пор не прочитали ничего подобного, пора просыпаться.

СМИ: Роналду сделал предложение своей девушке

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке, испанской модели Джорджине Родригес. Как сообщает Mirror, она ответила согласием. При этом не уточняется, где и когда состоится свадебное торжество.



Пара была замечена во время ужина в Лондоне, а на Роналду и Родригес были надеты одинаковые обручальные кольца от французской компании Cartier. При этом издание отмечает, что девушка уже приступила к выбору свадебного платья.



Пара уже долгое время проживает совместно, а Родригес является матерью четвёртого ребенка Роналду — Аланы Мартины. Кроме неё у португальского футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей — Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью.

«Очень боялась подцепить какую-нибудь заразу». Роналду обвиняют в изнасиловании Приготовьтесь – вас ждёт пикантное чтиво.

«Ростов» заменит «Спартак» в финальной стадии первенства России среди юношей

Завтра, 16 ноября, в Сочи стартует финальная стадия Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2001 года рождения). Турнир является Национальным отбором в Юношескую лигу УЕФА.



Юношеская команда «Спартака», победитель первенства Москвы по своему возрасту, участия в турнире не примет. 31 октября в академию «Спартак» имени Фёдора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях.

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко, «Спартак» заблаговременно уведомил РФС о снятии с турнира. Освободившееся место было решено отдать одной из команд, проигравших в стыковых матчах. У «Ростова», уступившего «Локомотиву», турнирные показатели оказались лучше, чем у «Мордовии» (проиграла «Зениту»). «Ростов» и заменит «Спартак» в Сочи. В общей сложности в турнире примут участие 16 команд.

Экс-хавбек «Зенита» Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, едва не умер в больнице из-за ошибки медсестры, сообщает De Telegraaf.



Винсент де Врис, биограф Риксена, сообщил, что 42-летний голландец 6 октября в связи с болью в грудной области попал в больницу в Шотландии. Медсестра не узнала Риксена и убрала в сторону его компьютер для синтезации речи – единственное устройство, при помощи которого Фернандо может общаться, управляя движениями глаз экраном монитора и составляя предложения. После этого она уложила Риксена на спину, чего категорически нельзя было делать из-за проблем пациента с лёгкими. Помочь Фернандо смогла только медсестра, дежурившая в ночную смену.



Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.

Симеоне будет получать в «Атлетико» больше Гризманна

«Атлетико» практически договорился о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщает Marca.



По сведениям источника, зарплата аргентинского специалиста по условиям нового соглашения будет самой высокой в клубе. Его оклад будет даже выше, чем у французского нападающего Антуана Гризманна, который получает порядка 20 млн евро в год. Сроки нового соглашения Симеоне не разглашаются, но его нынешний контракт действует до лета 2020 года.



48-летний Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того «матрасники» дважды доходили до финала Лиги чемпионов и дважды становились победителями Лиги Европы.

«Зенит» интересуется итальянским защитником Манчини

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Аталанты» Джанлуке Манчини. Об этом сообщает Calcio Atalanta.



По данным источника, представители «Зенита» просматривали Манчини в матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта» (1:2). На этом матче за действиями игрока также следили скауты «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Кроме того, футболист входит в сферу интересов «Интера» и «Ромы».



22-летний Манчини является воспитанником «Фиорентины», а за «Аталанту» выступает с 2017 года, перейдя из «Перуджи». В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Италии, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2023 года.