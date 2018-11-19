Аленичева поймали пьяным за рулём. Он угрожал сотрудникам ДПС

Главный тренер «Енисея» попался пьяным за рулём. Инцидент случился ночью — Аленичев ехал домой из бара. Сотрудники ДПС подтвердили задержание мужчины 46 лет на автомобиле Hyunday. Это авто, принадлежащее «Енисею». В выходные в Красноярске проходил рейд по поимке пьяных водителей, и патрульные поймали 47 нарушителей. Одним из них стал Дмитрий Аленичев.

Источник: Аленичев задержан пьяным за рулём в Красноярске

Подробности

Местные СМИ утверждают, что поздно вечером Аленичев выпивал в баре. Там он вступил в перепалку с одним из посетителей, после чего спешно покинул заведение. Участник того конфликта позвонил в ДПС и дал патрульным наводку. Вскоре им удалось выследить машину тренера. По словам сотрудников, Аленичев при задержании вёл себя грубо — отказался от медосвидетельствования и угрожал им. Об этом сообщал портал newslab.ru.

Пока не ясно, попал ли в отделение сам тренер, но его машину отвезли на штрафстоянку. В Сети уже появились её фотографии. Если приглядеться, на этом авто и впрямь есть символика «Енисея».

Что касается последующего наказания, ничего совсем уж ужасного Аленичеву не грозит. В России пьяная езда карается штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. Это не стульями драться.

Неудачный год

Главного тренера «Енисея» весь этот год преследуют неудачи. По большей части спортивные. Главное — его команда опустилась на самое донышко РПЛ.

Всего одна победа в 14 играх — терпение «Енисея» безгранично. Отставка выглядит максимально логичной, но ходят разговоры, что этому есть два серьёзных препятствия.

Первое — наличие влиятельных покровителей у Аленичева в политических кругах. Ну и второе — пожалуй, главное — внушительные по меркам «Енисея» отступные, которые придётся выплатить тренеру за увольнение. Сам он в отставку уходить не намерен.

«Енисей» ведь однажды уже объявил, что Аленичев отошёл от работы с командой. На игру с «Анжи» её возил и.о. Александр Алексеев. Но уже в следующей игре Аленичев вернулся на пост (см. возможные причины чуть выше). И снова проиграл — 0:3 «Краснодару».

Кстати, незадолго до инцидента с ДПС футболист «Енисея» Артур Малоян дал «Чемпионату» откровенное интервью. В нём он не постеснялся дать Аленичеву весьма негативную характеристику. Если пропустили — самое время прочитать.