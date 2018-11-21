«А Федя выйдет?» Про сборную России снова шутят

Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду
Дзюба абсолютно прав: наша сборная слишком зависит от эмоций и физики. Чтобы двигаться вперёд, ей необходимы и другие сильные стороны.
Но больше всего вопросов у болельщиков возникло о Фёдоре Чалове, который так и не вышел на поле.
Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5
До боли знакомая сборная России вернулась. Шведы заслуженно идут в дивизион А Лиги наций.
И, конечно, не забыли пошутить про Антона Заболотного.
Заболотная сборная. Русская сказка закончилась
Черчесов выжал всё, но он не волшебник.