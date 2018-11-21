6-летний мальчик продаёт игрушки ради финала Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес (аналог европейской Лиги Чемпионов) проводится среди клубов Южной Америки. В этом году в финал вышли две аргентинские команды. Впервые в истории турнира (с 1960 года). Вероятно, такого больше не застанет никто из ныне живущих. Так что внимание к финалу колоссальное и билеты найти уже невозможно.

В отличие от Лиги чемпионов в финале Кубка Либертадорес проводится два матча – по одному на домашних аренах. Первая встреча состоялась на стадионе «Бомбанера» и завершилась вничью – 2:2. Мы уже писали о той игре.



Через два дня ответный матч на стадионе «Монументаль» (домашняя арена «Ривер Плейта»). Внимание к финалу достигло такого уровня, что на аргентинском телевидении непрерывно говорят о футболе. Дерби разыграли даже за счёт конструктора Lego.

А ещё много обсуждают трогательную историю о шестилетнем мальчике по имени Ренцо. Он живёт в городе Парана (372км. от Буэнос-Айреса), болеет за «Ривер Плейт» и мечтает попасть на исторический матч. Ренцо может сходить только на вторую игру, потому что в дерби билеты продают лишь фанатам хозяев: на «Бомбанеру» – только поклонникам «Боки», а на «Монументаль» – только фанатам «Ривера».

Фото: «Чемпионат»

Ренцо собрал игрушки и выложил их на столике у дома. Рядом шестилетний мальчик в майке «Ривера» вывесил плакат: «Продаю игрушки, чтобы пойти на «Монументаль». Эта фотография стала популярной в аргентинском интернете и вскоре во всём мире. Поступок Ренцо вызвал отклик даже в испанском отделении фанатов «Ривер Плейта». Руководитель филиала в Малаге выделил два билета для мальчика и его мамы.

«Футбол порождает уникальные чувства и способен свернуть горы. Как ещё объяснить, что Ренцо решил расстаться с самым дорогим для ребенка и это рвение пересекло океан, встретив людей, которые помогли мальчику реализовать мечту», – написал обозреватель аргентинского журнала Ole Нахуэль Трасмонте.

«Ривер» – это не только футбол, «Ривер» – семья, любовь и страсть», – гласил пост в группе «Фейсбуке» испанского фан-клуба.

А ещё совсем не детский спор затеяли два футболиста «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.



«С Себой мы постоянно заключаем пари. Однажды мы поспорили на то, что проигравший должен прыгнуть в снег и пролежать в нём пять минут, есть даже видео. Не могу сказать, на что мы спорили сейчас, но это очень пикантная ставка», – цитирует Паредеса Ole.

Ещё немного о спорах рассказал аргентинский журналист ESPN Мартин Альварес в разговоре с «Чемпионатом»:



– Люди очень много спорят. Самое распространенное – на то, чтобы месяц не выходить из дома или улететь из страны. Проигравшие фанаты не будут выходить на улицу из-за подколов, а проигравшие футболисты – из-за оскорблений своих же поклонников. Дело в том, что 70% страны болеют либо за «Боку», либо за «Ривер». В субботу кто-то из них выиграет, а кто-то проиграет и нет ничего важнее. Все как с ума посходили. Как не включишь телевизор обсуждают кто по какой схеме играет, какие-то глупости. Билеты на стадион дешевле 700 долларов не найти.



Кроме того, что журналист рассказал про фаната «Боки», который стал знаменит не меньше, чем 6-летний Ренцо.

Забавная история была на днях с инвалидом Эрнесто Балди, который добирался до первого финального матча на сломанном инвалидном кресле. Он недавно встретился с игроками и руководством «Боки», которые вручили инвалиду новое кресло. На это он ответил: «Лучше заберите кресло, но выиграйте в ответном матче!»