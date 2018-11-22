Полиция задержала 18 фанатов «Спартака». Им грозит до 7 лет тюрьмы

СМИ: полиция задержала 18 фанатов «Спартака» после обысков



Полиция задержала 18 фанатов московского «Спартака» после обысков, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, правоохранительные органы провели проверки по 33 адресам болельщиков московской команды. Остальных фанатов красно-белых не оказалось дома.



Ранее сообщалось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и столичного ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве.



Напомним, дерби, которое проходило на следующий день после инцидента, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. «Спартак» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА — пятое.

Фанатам «Спартака» после драки с болельщиками ЦСКА грозит до 7 лет тюрьмы



Некоторым фанатам «Спартака», участвовавшим в драке, которая произошла 22 сентября с болельщиками ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве, грозит до семи лет лишения свободы. Как сообщает телеграм-канал Mash, на некоторых фанатов было заведено дело по статье «Хулиганство».



Ранее появилась информация, что в настоящий момент у лидеров и рядовых членов сразу нескольких фанатских движений красно-белых проходят обыски. Операция правоохранительных органов проводится по 33 адресам, планируются задержания.

«Если игроки «Спартака» были не готовы, я отправлял их на дорогу жизни и смерти» Ровно 22 года назад «Спартак» стал чемпионом после «золотого» матча с «Аланией». Яркие подробности о том, как это было.

Червиченко: драки фанатов «Спартака» и ЦСКА могут скрывать очень глубокие вещи



Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московский клуб не должен вмешиваться в ситуацию с задержанием фанатов.



«Я не очень уверен, что все эти вещи каким-то образом с клубом пересекаются. Насколько я знаю, между этими побоищами и клубом ничего общего нет. Просто имя „Спартака“ используется как бренд, и всё.



Клуб не должен вмешиваться. Насколько я в курсе, те ребята, которые участвуют в этих драках, ещё выполняют работы по найму, где нужна силовая поддержка. Не исключено, что сегодняшние мероприятия обусловлены этим. Драки между фанатами могут быть и занавеской, а за ней могут скрываться очень глубокие вещи, не относящиеся к футболу, о которых не хотят говорить. Но это просто мои догадки.



Я не понимаю связи между ультрас и клубом. Клуб — цивильная организация, которая никак не поддерживает все эти боевые столкновения и кулачные бои. Какое отношение имеет клуб к происходящему? Если завтра они облачатся в футболки „Спартака“ или ЦСКА и пойдут громить госучреждения, то тут тоже клуб должен отвечать?



Вещи, о которых идёт речь, уже подпадают под действия Уголовного кодекса. Но они ещё в голове у нас воспринимаются так, что ребята подрались и это нормально. Один на другого заяву не написал, и это тоже нормально. Но если смотреть формально, то любое такое кулачное столкновение — криминал и статья», — приводит слова Червиченко телеканал «360».

Чиновник, избитый Кокориным и Мамаевым, вышел на работу после больничного



Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вышел на работу после больничного.



«Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте», — приводит слова представителя Минпромторга Rambler News Service.



Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в нападении на Пака, генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала. Оба обвиняемых на данный момент находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря.



Ранее появилась информация, что футболисты перечислили избитому ими водителю деньги в качестве компенсации за нанесение морального и материального вреда.

«Какой он расист, если я нерусская, а он на мне женился?» Мощнейший спич Аланы Мамаевой в трансляции «Инстаграма».

«Зенит» может приобрести Аиртона у «Флуминенсе» или Рамиреса у «Краснодара»



«Зенит» рассчитывает усилить состав в зимнее межсезонье, при этом приоритетом петербургского клуба является левый защитник. По информации корреспондента «Чемпионата» Олега Лысенко, в шорт-лист сине-бело-голубых входит 21-летний латераль «Флуминенсе» Аиртон. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии футболист провёл 26 матчей (все — в основном составе).



Помимо этого «Зенит» изучает возможность приобретения у «Краснодара» Кристиана Рамиреса, одного из лучших исполнителей РПЛ на своей позиции. В нынешнем сезоне 24-летний эквадорский футболист провёл в Российской Премьер-Лиге 11 матчей (8 — в основном составе) и сделал одну голевую передачу.



После 14 туров «Зенит» занимает в таблице РПЛ первое место.

«Динамо» намерено в январе приобрести Понсе у «Анжи»



Нападающий «Анжи» и сборной Венесуэлы Андрес Понсе может сменить команду в зимнее трансферное окно.



По информации корреспондента «Чемпионата» Олега Лысенко, кандидатурой форварда заинтересовалось московское «Динамо», которое намерено предпринять попытку приобрести его в январе. Портал Transfermarkt оценивает Понсе в € 300 тыс.



В нынешнем сезоне 22-летний футболист забивал голы во всех победных матчах махачкалинского клуба – с «Динамо», «Зенитом» и «Енисеем». Всего на его счету четыре мяча в 11 встречах Российской Премьер-Лиги. «Анжи» после 14 туров занимает 15-е место в турнирной таблице первенства с 13 очками и опережает лишь «Енисей», в активе которого шесть очков. «Динамо» в свою очередь располагается на 12-й строчке.

«Зенит» может снова попытаться приобрести Лашальта



Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который летом перешёл из «Дженоа» в «Милан».

Летом сообщалось, что российский клуб проявлял активный интерес к 25-летнему уругвайскому футболисту, но не смог договориться с «Дженоа» о сумме трансфера. По данным итальянских СМИ, Лашальт перешёл в «Милан» за € 14 млн, а ещё € 4 млн «Дженоа» мог получить в виде бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока.



В этом сезоне чемпионата Италии Лашальт принял участие в 10 матчах за «Милан» (четыре – в основе), но результативными действиями не отметился.



Лашальт является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор Спортинг», из которого он в 2013 году перешёл в «Интер». Будучи игроком нерадзурри, он выступал на правах аренды за «Болонью», «Эмполи» и «Дженоа». Полузащитник сыграл 15 матчей за сборную Уругвая.

РФС разрешил «Енисею» провести матч с «Ахматом» в манеже в виде исключения



Красноярский «Енисей» в виде исключения получил разрешение провести домашний матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» в манеже, сообщает официальный сайт РФС.



«Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж „Футбол-Арена „Енисей“ к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2018/19 между ФК „Енисей“ и ФК „Ахмат“ на основании пункта 10.1 статьи 10 Регламента Российской Премьер-Лиги. При этом ФК „Енисей“ должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.



Матч «Енисей» — «Ахмат» пройдёт в Красноярске 1 декабря.