49 тысяч на тренировке «Боки Хуниорс». Это надо видеть

24 ноября на стадионе «Монументаль» состоится решающий матч финала Кубка Либертадорес. Первая встреча «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт» завершилась вничью, так что в субботу поклонников южно-американского футбола ждёт настоящая битва.

6-летний мальчик продаёт игрушки ради финала Кубка Либертадорес Очень трогательная история.

На матче не смогут присутствовать фанаты «Боки» — вход на противостояние с извечным соперником им запрещён из соображений безопасности. Единственный способ хоть как-то поддержать команду – прийти на тренировку. И они пришли. 49 тысяч человек. «Бомбанера» вчера была забита.

На тренировку был предусмотрен свободный вход, поэтому болельщики выстраивались в очереди около стадиона чуть ли не с ночи. Количество желающих попасть на «Бомбанеру» значительно превышало вместимость стадиона, но люди всё равно стояли.

То, что устроили болельщики на «Бомбанере», сложно описать словами. Особенно когда вспоминаешь, что это тренировка.

На стадионе было так шумно, что в комментаторской кабине дрожали столы и ходуном ходили мониторы.

«Наши болельщики никогда не перестанут удивлять», — сказал после тренировки президент «Боки» Даниэль Анхелиси.