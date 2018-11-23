Надсон: Кононов спас моего друга

В 15-м туре РПЛ «Спартак» на своём поле примет «Крылья». В составе самарцев есть человек, который отлично знает нового тренера красно-белых. Центральный защитник Надсон провёл с Кононовым три года в «Шерифе». Спустя 10 лет они снова пересекутся.



– За последнее время российский паспорт получили четыре бразильца — Гилерме, Фернандес, Жоаозиньо, Ари. Вы уже больше пяти лет в России. Не пора ли и вам?

– Я уже слишком старый для этого. Мне 34 года, так что всерьёз не задумываюсь. Вот будь мне 25 лет, тогда было бы актуально. Хотя за столько лет я уже почувствовал себя россиянином. Я ведь недавно переехал в квартиру, а до этого жил на базе «Крыльев».



– Странное решение для игрока основы.

– Да, мало кто так поступает, но мне хотелось ближе познакомиться с людьми. Приехал, потренировался и укатил – не то. Другое дело, когда постоянно общаешься с дамой, которая убирает комнату, с дамой, которая сидит на ресепшене, с людьми, которые готовят еду. Эта дружба формирует тёплые отношения. Благо что русский я начал понимать ещё в Молдавии. Грустно, что однажды мой этап в Самаре закончится.

– Вы говорите, словно прощаетесь. Скоро покинете «Крылья»?

– Мне просто грустно осознавать, что когда-то всё завершится. Мой контракт рассчитан до конца этого сезона. Хотя есть пункт, по которому клуб может со мной расстаться уже в декабре.



– Общались на этот счёт с руководством?

– Пока нет. Подходящий момент ещё не наступил.



– Сколько ещё лет хотели бы играть в футбол?

– До 36 лет. С возрастом тяжелее удерживать уровень, но при правильном отношении к работе – вполне реально.

– Что именно тяжелее в 34 года?

– Ты становишься опытнее, но скорость уже не та. Есть и другой момент. В 24 года ты тренируешься, приходишь домой, спишь и утром готов дальше вкалывать. В 34 ты тренируешься, приходишь домой, спишь и утром всё ещё усталый. С годами требуется больше времени на восстановление.



– Уже не выпить нормально?

– Я более 10 лет не пью. Кроме шуток.



– Речь только про крепкие напитки?

– Любой алкоголь. Вообще не употребляю. Иначе можно целую неделю восстанавливаться. Уж лучше выпить кока-колу или спрайт.



– Подкалываете Башкирова и Тигиева после того, как их останавливала полиция: «Старик, не выпивай за рулём»?

– Да, вначале шутили, но сейчас уже прекратили. Они – профессионалы. Это был их выходной. Понятно, что если ты выпил, то нельзя садиться за руль. Уверен, что такого больше не повторится.

«Кононов влюблён в бразильский футбол»

– В этом туре «Крылья» сыграют против «Спартака». Тяжело готовиться к сопернику, у которого новый тренер? Состав и схему не угадать...

– Ну мне-то тренер хорошо знаком. Я с ним работал в «Шерифе». Мы жили в одном доме рядом с базой – я на втором этаже, а он на девятом. Тогда и представить не мог, что спустя столько лет буду выступать в России против команды Кононова. Понятно, что он любит играть на атаку, но нам нужно исходить от самих себя. Если «Урал» победил «Спартак», то и мы можем.



– Как в «Шерифе» уживались Кучук и Кононов, если один строит игру от обороны, а другой – от атаки?

– Кучук был главным и определял стиль. Мы больше делали ставку на контратаки.



– Какая была зона ответственности у Кононова?

– Он работал более-менее над всем. Занимался с полузащитниками и много внимания уделял стандартам.



– Каким человеком был Кононов в те времена?

– Он всегда оставался спокойным и хорошо относился к иностранцам. Умел направить меня и других молодых иностранцев – и в футболе, и в быту. Уверен, что бразильцам будет очень комфортно с Кононовым.



– Почему именно бразильцам?

– Мне кажется, он, как ценитель атакующего стиля, влюблён в бразильский футбол. Кононов вообще отличный тренер, и у него есть всё, чтобы преуспеть в «Спартаке». Он ставит в состав тех, кто лучше играет и тренируется.

Философия Кононова — гибкость. Как новый тренер «Спартака» тренировал «Арсенал» В Туле Кононов подстраивался под команду.

– Чему вас научил Кононов?

– Я тогда только приехал в Европу. Тренер просил, чтобы я делал всё быстрее. В Бразилии можно подержать мяч и подумать о том, как атаковать дальше. А здесь приходилось быстрее принимать решение. Получил – отдал, получил – отдал.



– А как Кононов помогал вне футбола?

– Он спас моего друга – Тьяго Констансия.



– Вот тут поподробнее.

– Он тоже бразилец. Мы вместе выступали за «Шериф». Потом он ушёл в «Динамо» Бухарест. Так сложилось, что Тьяго задолжал 200 тысяч евро румынскому клубу. Помог Кононов, который знал футболиста и убедил «Карпаты» заплатить эту сумму за игрока. В результате Тьяго перешёл в украинскую команду, которой руководил Кононов.

– Говорят, что Кононов слишком интеллигентный и не способен накричать на игроков, когда это требуется.

– Я не видел, чтобы он кричал на кого-то. Кононов говорил с футболистами один на один и к каждому вырабатывал свой подход. Со мной он был спокойнее, но это не значит, что он был таким со всеми. Вы же видите, как играет «Краснодар» – это лучший футбол в России. И тут есть заслуга Кононова. У него нет проблем с мотивацией игроков.



– Сейчас поддерживаете отношения с Кононовым?

– Да, всегда тепло приветствуем друг друга. Однажды даже увиделись случайно в Дубае. И «Крылья», и «Краснодар» там проводили сборы. Я пришёл в отель, где мы обедали, и встретил Кононова. Он говорил, что счастлив в «Краснодаре».

«Бум! Бум! Бум! Сплошная борьба»

– Вернёмся к ближайшему матчу. Против кого сложнее играть – Луиса Адриано или Зе Луиша?

– Оба отличные футболисты, хотя не похожи. Зе больше игрок штрафной, а Адриано опускается за мячом. Зе отлично играет головой. Особенно при стандартах. Адриано более разносторонний. Невозможно назвать лучшего.

– Что изменилось в «Крыльях» с приходом Божовича?

– Тренировки стали более интенсивные. В последних матчах мы уже прибавили – играем на равных с любым соперником. Даже если уступали, то выглядели убедительно. Мы были лучше «Зенита». Имели три отличные возможности, чтобы забить, а соперник реализовал единственный момент. «Краснодару» в Кубке уступили только на 111-й минуте, хотя шансы были и у нас. Важно, что теперь мы не отсиживаемся в обороне, а создаём моменты у ворот соперника.

– Вам как центральному защитнику разве не комфортнее, когда вся команда помогает обороне?

– Нет. Лучше, когда мы контролируем мяч. Пока он у нас, мы не пропустим. А когда постоянно обороняешься, устаёшь. Для защитника лучше, когда его команда помнит про атаку.

– При Божовиче изменилось и питание?

– Да. Еда стала полезнее – без сладкого, майонеза и прочего. Так питаются профессионалы.



– На что рассчитывают «Крылья» в этом сезоне?

– Хотелось бы попасть в топ-8, но главное не вылететь в ФНЛ. Я прошёл эту лигу с «Крыльями», не хотелось бы возвращаться. Всё-таки другой уровень и даже играть сложнее.



– Почему?

– Мало футбола и много беготни. Бум! Бум! Бум! Сплошная борьба. Ещё больше перелётов, и они дальше. Только представьте себе перелёт во Владивосток! Нет, нам нельзя вылетать.