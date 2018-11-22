«Это не наша история». Главный бардак трансферного рынка в России

Цивилизация потихоньку приходит в российские клубы. Не так быстро, как всем хотелось бы, но дело не стоит на месте — есть стадионы, руководители поняли, что бороться за болельщиков важно, траты стали менее бешеными. Но в вопросе комплектования команд по-прежнему царит бардак с перекладыванием ответственности друг на друга.

Новый пример дарит всем нам тревел-король русского спортивного менеджмента Александр Шикунов, который теперь работает в «Крыльях Советов». Оправдываясь за смену Георгия Лория на Сергея Рыжикова, Шикунов говорит: «Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещё по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушёл, пойдя нам навстречу. Лория был подписан ещё до нас, около двух-трёх лет назад. Это не наша история».

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Шикунову нужно отдать должное. За годы в футбольном управлении он перестал находить в себе необходимость говорить рядом, как выражается Александр Невзоров — он бьёт в лоб. Если подавляющее большинство менеджеров подбирают пространные словесные обороты, чтобы выразить ту же мысль, то Шикунов говорит прямо: это не мои трансферы, не наша история, поэтому ответственность не на мне, я в домике. За исключением пары наших клубов, где трансферная политика неразрывно связана с руководством (в силу заинтересованности владельца или профессиональной работы гендиректора), во всех остальных ежегодно ведётся массовое перебрасывание ответственности на предыдущих руководителей.



На главной странице «Чемпионата» вы сейчас можете найти мнение штатного спартаковеда Дмитрия Егорова, который считает, что «Спартаку» нужно провести массовую чистку состава под нового тренера. Вот оно:

Трансферы «Спартака». Часть — изгнание От кого могут избавиться Родионов, Измайлов и Кононов.

Это мнение не является непопулярным — после хотя бы частичной смены власти в любом российском клубе поднимается вопрос о чистке. Затем, правда, неизбежно возникает другой вопрос: а кто, собственно, набрал всех этих людей? Последовательность здесь всегда нарушена: чтобы трансферная работа была здоровой, нужно сначала отвечать на второй вопрос, обозначая зоны ответственности — и тогда массовые чистки и не понадобятся.

Болельщики того же «Спартака» уже месяц стирают в кровь пальцы вопросами о том, кто же всё-таки привёз Педро Рошу, и продолжают они делать это по одной причине. Никто определённый за это ответственности не нёс, что давало следующему руководству (или тому же руководству, но в обновлённом составе) возможность начать всё сначала, разведя руками: «Ну, раз невозможно определить ответственного, то что делать. Надо продолжать жить». «Продолжать жить» в этом контексте приводит к тому, что проблемы приобретают лавинообразный характер, и чистка становится не просто неизбежной, но и не оставляющих никого в живых.



Так бывало в «Спартаке», так бывало в «Рубине» и «Динамо», так, в целом, произошло и в «Зените», когда половина команды разъехалась по арендам. Про более провинциальные команды и говорить нечего: там ставятся локальные задачи, подписываются краткосрочные контракты, а длительные контракты получают только самые благонадёжные с точки зрения нынешнего менеджмента игроки. Затем менеджмент меняется, а игроки остаются. У нового менеджмента появляется железный аргумент против любой критики: это не наша история. Чья это история, действительно непонятно, но за годы наблюдения за нашим футболом становится понятно, что она точно бесконечная.

«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м» Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.

В «Футболономике» Купера и Шимански совершенно чётко объясняется, почему трансферная политика клуба может зависеть от чего угодно, только не от мнения одного человека. Там, правда, речь шла только про тренеров, но экстраполируем этот тезис на наши реалии, где сильны тревел-менеджеры и агенты — от их исключительного мнения тоже не должен зависеть подбор игроков. Мотивация проста: завтра этого человека с субъективным взглядом на футбол в клубе не будет — и что делать с составом, который он набрал? Когда в России говорят «Это не наша история», на самом деле имеют в виду другое: «Это не МОЯ история». Менеджеры видят только себя, не чувствуют, что клуб жил до них и должен будет как-то жить после них. Так начинается бардак.

«Футболономика» — библия любого адекватного спортивного директора, и если принять во внимание этот факт, то можно сказать, что в России до сих пор запинаются на «Отче наш».



Но при этом виртуозно перекладывают грехи на ближнего своего.