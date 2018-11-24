«Бавария» опять пропустила три гола. Хет-трик сделал бельгийский ноунейм

«Бавария» умудрилась упустить преимущество в два мяча, пропустив после выходов один на один. Полный бардак в обороне!

Как «Бавария» сыграла 3:3 с «Фортуной»?

В прошлом туре «Бавария» проиграла «Боруссии» в главном матче первого круга Бундеслиги – 2:3. Второй тайм игры в Дортмунде превратился в кошмар для защитников чемпиона Германии и голкипера Мануэля Нойера. И вот теперь история повторилась в домашней встрече с «Фортуной», делившей перед 12-м туром последнее место со «Штутгартом».

В первом тайме команда Нико Ковача быстро забила два гола и вроде бы спокойно вела игру. «Бавария» открыла счёт в результате ошибки будущего героя матча Доди Лукебакио, который после подачи углового вынес мяч прямо в ноги Николасу Зюле. Потом Томас Мюллер поймал гостей на ошибке при создании офсайда. Забил он потрясающе красиво! Одним касанием Мюллер укротил мяч, а другим отправил его в ворота. Гол Лукебакио перед перерывом мог показаться Ковачу досадным недоразумением. Эпизод вообще-то получился курьёзным. Жан Циммер хотел ударить через себя, а вместо этого стал автором голевой передачи на бельгийца, которого как-то лениво отпустил от себя Зюле. Но в начале второго тайма Мюллер оформил дубль ударом от линии штрафной.

При 78% владения мячом «Бавария» позволила сопернику нанести девять ударов, причём пять из них в створ. В концовке хозяева не просто растеряли преимущество в два гола – они пропустили дважды после выходов один на один! Игра центральных защитников мюнхенцев не выдерживает никакой критики. Месть Лукебакио была страшной, ведь бельгиец превратил Жерома Боатенга и Зюле в шутов, открываясь на одной линии с ними под передачи из глубины. Интересно, что в первом эпизоде принять верное решение судье помог видеоповтор.

Кто такой Доди Лукебакио?

21-летний Лукебакио – воспитанник «Андерлехта» и игрок молодёжной сборной Бельгии. Высокий и достаточно быстрый вингер. Благодаря своему происхождению он может выбирать между первыми сборными ДР Конго и Бельгии.

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«Андерлехту» Лукебакио принадлежал до 2018-го. Правда, за родной клуб сыграл не так много. Его отдавали в аренду «Тулузе» (пять матчей без результативных действий в Лиге 1 в сезоне-2016/17) и «Шарлеруа» (19 матчей, три гола и три голевые передачи в прошлом чемпионате Бельгии). В январе Доди перешёл в «Шарлеруа» за 2,2 млн евро, который уже на следующий день после закрытия сделки перепродал его в «Уотфорд» за 5 млн. Английский клуб летом отдал новичка в аренду «Фортуне». До этого бельгиец забил два гола в Бундеслиге. В общем, какой-то особенной результативностью на профессиональном уровне Лукебакио не выделялся. А тут сразу хет-трик в ворота «Баварии»!

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Теперь Ковача уволят?

«Вы можете легко представить, что я чувствую сейчас внутри, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Баварии». – Если ваша команда держит игру в своих руках и постоянно ведёт, то вы должны быть счастливы, но одновременно злы из-за результата. Я не могу понять, как наша команда не использовала свои возможности. Но куда хуже то, как «Бавария» защищалась в эпизодах с голами «Фортуны». В таком случае не имеет значения, какого уровня соперник вам противостоит. За подобные ошибки все должны наказывать».

Президента «Баварии» Ули Хёнесса, на котором лица не было, когда «Фортуна» забивала третий гол, спросили в микст-зоне по поводу увольнения хорвата. «Во вторник нашим тренером, безусловно, будет Ковач», – коротко заявил Хёнесс. Чемпион Германии играет через три дня Лиге чемпионов дома с «Бенфикой».