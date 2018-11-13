В «Баварии» хаос. Проблемы в раздевалке и с тактикой

«Увольнение Нико Ковача? Об этом не может быть и речи, мы не рассматриваем такой вопрос. У нас хорошая команда. Игроки выходят на поле не за тренера, а за «Баварию», и они хорошо справляются со своей работой. Сегодня я меньше разочарован, чем после поражения от «Мёнхенгладбаха». Невероятно, президент «Баварии» Ули Хёнесс не увеличивает давление на тренера собственной команды, а пытается снять напряжение – такое с ним чуть ли не впервые.

Это огромное преимущество Ковача: год назад в сложной ситуации Карло Анчелотти пришлось воевать не только с командой, а ещё и с собственным руководством. Нынешнему тренеру попроще.

Красный октябрь. Что происходит с «Баварией»? Тот случай, когда абсолютно стабильную империю вдруг начинает трясти.

Но слова Хёнесса о качествах команды, при всей их стратегической уместности, плохо коррелируют с реальностью. У «Баварии» проблемы. Причём во всём.

Раздевалка: великая возня под ковром

Многие тренеры на собственном опыте знают, как опасно вызвать неудовольствие ветеранов «Баварии». Трудности с Роббеном, Мюллером и Рибери испытывал в своё время и Хосеп Гвардиола, а Анчелотти эти проблемы стоили работы. Судя по наиболее частым и странным «утечкам» в прессу, которые транслируют недовольство игроков, к этой группе можно отнести также Боатенга и Хуммельса.

В текущем сезоне первая такая утечка произошла в начале октября. По информации Sport Bild, игроки «Баварии» недовольны тем, что Ковач на тренировках общается со своими помощниками на хорватском языке, а также проводимой тренером ротацией. Ковач оперативно выступил с ответным заявлением, но не опроверг информацию: «У нас много топ-игроков. Каждый из них в какой-то момент может оказаться на скамейке. Конечно, те, кто не играет, недовольны, но в целом атмосфера позитивная. Мы не рады, потому что не выигрываем, это нормально». После следующих атак, скрытых и явных, Ковач перестал отбиваться.

В конце октября стало известно, что встретиться с руководством клуба хочет Хамес Родригес, которому не нравится, что он мало играет. Одновременно «Баварию» раскритиковал Томас Мюллер. После вымученной победы над «Редингхаузеном» в Кубке (2:1) он сказал: «Вы сами видели, как мы прошли дальше. Такое не должно происходить. Нужна работа над ошибками».

После разгрома от «Боруссии» М с критикой выступил Мануэль Нойер. Непонятно, кого именно он критиковал: партнёров по команде или тренера: «В предыдущих играх мы хотя бы создавали моменты, теперь нет и этого. Это не уровень «Баварии».

Мануэль Нойер пропускает всё, что летит в створ. Что происходит? Это действительно кризис.

Вскоре Bild сообщил, что тренер недоволен «нехваткой уважения» со стороны некоторых игроков. Конкретнее, речь шла о разминке Рибери и Боатенга во время матча с «Вольфбсургом». Когда Ковач сказал им начать разминаться, Франк сел у рекламного щита, а Джером просто пролежал всю разминку. В итоге ни один из них не вышел на поле, а после матча тренер ввёл новые правила: теперь перед матчем должны разминаться все игроки, а не только те 11, которые выходят с первых минут.

В начале ноября главный немецкий спортивный журнал Kicker сообщил, что несколько игроков «Баварии» не воспринимают Ковача всерьёз. По утверждению журнала, эти игроки – Мюллер, Хуммельс, Роббен и Рибери.

Это случилось одновременно с феерическим постом жены Мюллера в «Инстаграме». Лиза Мюллер опубликовала фото, на котором Томас готовился выйти на замену с подписью: «Ему нужно 70 минут, чтобы понять очевидное» (против «Фрайбурга» он вышел на 70-й минуте). На следующий день на официальном сайте «Баварии» появилась запись, что Лиза лично принесла тренеру извинения. Абсурда ситуации добавило то, что она заодно удалила все совместные фото с мужем из собственного аккаунта и отписалась от его страницы в «Инстаграме».

На днях, по информации того же Bild, список недовольных возглавил Хамес: колумбиец хочет вернуться в «Реал» уже в январе и даже отказался выходить на одну последнюю тренировку перед игрой с Дортмундом.

На этом пока всё. Более чем достаточно, чтобы засомневаться, что игроки «Баварии» на сто процентов разделяют идеи своего тренера.

Косвенно о проблемах в раздевалке говорят ещё два факта из последнего матча с «Боруссией» Д. Во-первых, Хуммельс перед матчем скрыл от тренерского штаба, что нездоров. Он объяснил, что сделал это, потому что боялся пропустить игру. В итоге Матс был заменён на 65-й минуте. Хёнессу пришлось объяснять, что всё это выдумки и что врачи всё знали – но его версия противоречит версии самого футболиста. Во-вторых, Рибери был в таком настроении после игры, что в ответ на неприятный вопрос журналиста — «Вы согласны, что в двух пропущенных голах есть и ваша вина?» — он оскорбил его, толкнул и ударил. Кстати, журналист прав. Рибери хорошо отыграл в атаке, но два гола «Боруссии» из трёх случились из-за неудачных действий Франка.

Рибери напал на журналиста после матча с «Боруссией». Тот пожаловался клубу Оскорбил и ударил в ответ на вопрос.

Тактика: наказанное высокомерие

Перечислив внутренние проблемы, есть искушение назвать Ковача жертвой обстоятельств. Отчасти, так и есть, ситуация действительно не самая здоровая. Но это не отменяет ошибок самого тренера. Хороший пример слабой работы Ковача – матч с «Боруссией».

Это пример того, как сильная команда может по делу проиграть из-за собственного высокомерия. План «Баварии» заключался в том, чтобы максимально высоко прессинговать и разыгрывать мяч. В идеале это должно было привести к постоянному давлению у ворот Марвина Хитца. Но возможностей соперника этот план не учёл. Фактически «Баварию» хватило меньше, чем на тайм. Гости были явно сильнее в дебюте, Роберт Левандовски по делу вывел их вперёд, но даже в рамках первого тайма «Бавария» не контролировала ситуацию: после получаса у «Боруссии» стали проходить контратаки, к которым буквально приглашала расстановка «Баварии».

Сумасшедший матч в Дортмунде! Если не видели, вы многое пропустили Это был один лучших матчей в европейском футболе в нынешнем сезоне. «Бавария» снова бита.

После чемпионата мира в России Хуммельс объяснил, что в сборной они с Боатенгом и Нойером постоянно оказывались на своей половине поля втроём при контратаках, и пожаловался, что такое пространство просто невозможно контролировать. С ним согласился и Йоахим Лёв, признав, что его тактика, вовлекающая в атакующие действия одновременно обоих крайних защитников и опорников, была слишком смелой. Сборную Германии подвела самоуверенность, за которую наказали Южная Корея и Мексика. В подготовке к «Боруссии» Ковач допустил ту же ошибку.

Если игнорируешь качества соперника, его нужно раскатывать. «Бавария» не раскатала, забила только один гол и потратила массу сил. Ковач как будто не знал, что «Боруссия» проводит вторые таймы намного сильнее, чем первые, а опаснее всего – в контратаках. Во втором тайме «Бавария» была для «Боруссии» как подарок на Новый год: медленно двигалась, при этом оставляя огромные зоны. После потерь на своей половине поля оказывались только Нойер, Хуммельс и Боатенг (потом Зюле вместо Хуммельса) – ровно как на чемпионате мира. И «Боруссия» этим воспользовалась. Ещё до того, как Ройс сделал счёт 2:2, у «Боруссии» были три явных голевых момента после перехватов и быстрых атак. Ещё раз, это важно: «Баварию» устраивал счёт, она выигрывала, но допустила три явных голевых момента, потому что располагалась слишком высоко и оставляла пространство для контратак. Системная ошибка, которая ничему не научила: гости продолжили делать то же самое. Победный гол «Боруссия» забила в быстрой атаке. В момент, когда Витсель отдавал голевой пас, на половине поля Нойера были только Боатенг и Алькасер – причём Боатенг не следил за Алькасером и не принял участия в эпизоде.

Ковач проигнорировал качества главного соперника – это разовая ошибка. Но есть и системный недостаток. Владея мячом почти на том же уровне, что и в последнем сезоне с Гвардиолой, «Бавария» меньше бьёт, меньше бьёт в створ и создаёт меньше голевых моментов. Владение мячом и опасные моменты – не всегда синонимы. В текущем сезоне «Бавария» с отрывом лидирует по владению мячом, но по ударам опережает второе место совсем ненамного (преимущество в 0,3 удара на 90 минут), по точным ударам третья, по ожидаемым голам – пятая, а по голам, забитым в позиционных атаках, – шестая. Это показатель: команда владеет мячом непродуктивно.

Кризис как стиль жизни

Ситуация, в которой оказался Нико Ковач, не уникальна для «Баварии». Лидеры раздевалки имеют собственный взгляд на всё, что касается команды. Это нормально, но список самых авторитетных игроков должен как-то эволюционировать с годами, а в «Баварии» он не меняется. Рибери, Нойер, Мюллер, Боатенг, Роббен – все они обладали серьёзным весом уже тогда, когда в Германию приехал Гвардиола. Тогда руководство «Баварии» сообщило, что одна из задач тренера – развить молодых игроков.

Каталонец покинул «Баварию» больше двух лет назад, а Хёнесс позднее заявил, что «Гвардиола так и не смог обновить состав». Странное заявление, учитывая прогресс Комана и Киммиха, а также то, что контракты со всеми ветеранами продлевал всё-таки не лично Гвардиола, а клуб.

Стремление поддерживать своих – важная ценность клуба, которая вызывает только уважение. Она помогает «Баварии» строить самоидентификацию и добиваться стабильных успехов. Недостатки такой политики проявляются, когда стремление поддержать своих становится чрезмерным. Можно вспомнить конфликт между Гвардиолой и клубным врачом «Баварии» Мюллер-Вольфартом, который работает в команде с 1977 года. Каталонца категорически не устраивала ситуация с количеством травм и сроками восстановления, в итоге Мюллер-Вольфарт ушёл. Но как только Гвардиола покинул клуб, он вернулся. Сейчас Мюллер-Вольфарт на месте. Можно порадоваться, что «Бавария» так доверяет опытному специалисту, с другой стороны, количество травм и в этом сезоне на привычно чудовищном уровне.

Игру с «Боруссией» пропустили из-за травм Толиссо, Роббен, Коман и Алькантара, все – важнейшие игроки. Толиссо за скобками – у него разрыв крестообразной связки. В случае с остальными работа медицинского штаба вызывает вопросы. Алькантара будет восстанавливаться в два раза дольше, чем предполагалось после обследования, восстановление Комана тоже затягивается. Медленное восстановление игроков было одной из главных причин конфликта с Гвардиолой. Конфликта больше нет, свой человек сохранил место. «Бавария», как обычно, подходит к важным матчам без почти половины стартового состава.

«Бавария» остаётся очень сильной командой. Клубная структура, которая позволяла весной возить «Реал» и в бинокль смотреть на вторую строчку в чемпионате, не могла развалиться за одно лето. Могла только стать немного более ветхой. Ей нужны обновления, и речь даже не о главном тренере. Нужны новые легенды.

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