«Оскорбительные кричалки? Мы их не слышали»

Первого поражения Олега Кононова в «Спартаке» ждать долго не пришлось – второй матч нового главного тренера уже стал провальным для команды по результату. Можно было бы свалить многое на офсайд, который польские судьи не заметили в моменте со вторым голом, но даже спартаковские футболисты предпочли этого не делать. Главной темой для обсуждения после матча снова стала не сама игра, а очередное событие в противостоянии капитана красно-белых Дениса Глушакова и фанатов команды. Не успели многие отметить, что часть зрителей стала освистывать оскорбительные заряды в адрес полузащитника, как один из фанатов выбежал на поле и попытался решить все вопросы с Глушаковым в кулачном бою. Не получилось — за капитана вступилась вся команда, а первым защитить его прибежал нападающий Луис Адриано.

О футболе в микст-зоне действительно говорили мало, несмотря на просьбу главного тренера «Спартака» Олега Кононова «закрыть тему Глушакова». Но о футболе, всё-таки, тоже поговорили.



Первыми в микст-зоне появились игроки гостей, из которых по-английски ответить на вопросы согласился только Штефан Шваб. Тот самый игрок, который вышел на замену и отдал голевой пас в эпизоде со вторым забитым мячом.



— Замены «Рапида» сегодня были решающими в игре?

— Мы хорошо вышли со скамейки запасных, я и Шобесбергер. Мы долгое время играем с ним в одной команде, знаю, как он движется на поле, он всегда старается балансировать на линии офсайда. Знал, что он будет там. Поэтому, когда увидел его, оценил позицию и посмотрел на защитников, сделал пас. Дальше он уже хорошо сделал свою работу. Мы были удачливее «Спартака» и поэтому победили.

— Вы обратили внимание на ситуацию с капитаном вашего соперника?

— Во время разминки перед матчем, я слышал, как болельщики «Спартака» освистывали Глушакова во время объявления состава. Это тяжело для него.



— Что было, когда на поле выбежал болельщик?

— Когда фанат выбежал на поле, мы все видели, что он бежит именно к нему. Адриано успел его оттолкнуть от Глушакова, поэтому это не было опасно для капитана «Спартака».

— Фанат успел его ударить?

— Нет, не успел, но он хотел. Игроки «Спартака» прибежали быстрее и оттолкнули его. Это командные взаимоотношения.



— Какие у вас были эмоции в этот момент?

— Это сумасшествие, я никогда не видел такого. В Австрии тоже фанаты выбегают на поле, но никто не пытается напасть на игроков.



— Могли бы что-то посоветовать Глушакову в этой ситуации?

— Я не в курсе ситуации с Глушаковым и фанатами, но это тяжело для него. Желаю, чтобы в будущем всё изменилось.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

***

Игроки «Спартака» не появлялись в микст-зоне достаточно долго. Как выяснилось позже – после матча их ждал командный ужин на стадионе.



Первым из всех на разговор вышел Луис Адриано.



— Показалось, что «Спартак» привстал во втором тайме. Это так?

— Нет, мы продолжали играть так же и стремились забить. Ни в какой момент мы не вставали.



— Что можете сказать по поводу болельщика, который выбежал на поле?

— Это нехватка уважения к футболисту своего же клуба.



— Верите ли вы в выход из группы?

— Для нас теперь важно побеждать в последней игре, чтобы выйти из группы.



Из российских футболистов к прессе вышел защитник Илья Кутепов.



— Вы вели в счёте, но пропустили гол по непонятным причинам. Почему не одержали победу? – вопрос Кутепову.

— Мы сами не можем пока это объяснить, нужно всё разобрать, конкретно посмотреть и сделать выводы, поработать над ошибками. То, что сегодня случилось, было чем-то из ряда вон выходящим.



— «Спартак» в Лиге Европы дважды проиграл «Рапиду», который все изначально опускали на четвертое место. Насколько эта команда действительно сильная?

— Есть пословица: «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Поэтому зря мы их отпустили. Как мы видим по их результатам, они на втором месте. Рано делать какие-то выводы.

— Вы очень долго не выходили из раздевалки. Что-то обсуждали или просто расслаблялись?

— Просто были обычные восстановительные процедуры, поэтому так долго. У кого-то ушибы, компрессия, гидромассаж – это обычное дело.



— Повлияла ли как-то выходка болельщика на результат?

— Нет, абсолютно не повлияла на результат. Не будем его осуждать, но это некрасивый поступок. Больше ничего сказать не могу. Это вспышка, которой не должно было быть. Два пропущенных мяча никак не связаны с этим болельщиком.

«Инцидент с выбежавшим фанатом не прошёл бесследно, мы пропустили после этого» После матча с «Рапидом» Кононов допустил, что «Спартак» проиграл из-за его ошибки, и осудил поведение напавшего на Глушакова болельщика.

— Был ли офсайд при втором голе?

— Да, был. Мы пересматривали этот момент. Судьи тоже люди, они ошибаются, не будем винить только их, дескать, там не свистнул, там флаг не поднял. Надо было реализовывать свои моменты, забивать второй, тогда игра повернулась бы по-другому.



— Показалось, что во втором тайме «Спартак» стал немного «тяжелее», как вы чувствуете себя сейчас?

— Физическое состояние у нас хорошее, не знаю, что случилось во втором тайме, разберёмся позже. По горячим следам никогда не люблю что-то анализировать. Но ощущения, что подсели физически, нет.



— У «Спартака» теперь мало шансов на выход из группы. Не стоит ли сконцентрироваться на матчах чемпионата и кубка?

— Пока есть шанс выйти из группы, мы будем за него цепляться. Ни у кого не возникнет мысли концентрироваться только на чемпионате, а в Испании просто доигрывать.



— Сейчас у «Спартака» очень плотный график…

— Это нормально – хорошо побольше поиграть перед перерывом.



— Успеете ли восстановиться к матчу с «Локомотивом»? У них всё-таки будет больше времени.

— Конечно успеем. Посмотрим ещё, кто лучше восстановится.



— Поведение болельщиков в отношении Глушакова сильно вам мешает?

— А как они себя вели?



— Были оскорбительные кричалки.

— Да? Мы просто этого не слышали.



— Планируете ли какие-то новые акции в поддержку Глушакова?

— Пока, вроде, ничего не планировали.

— Как вообще его настроение, психологическое состояние?

— У Дениса? Отличное психологическое состояние, думаю, он опытный человек, он на этом уже собаку съел. Глушаков – профессионал, знаю, что он не обращает на это внимание. Людям тоже уже стоит успокоиться.



— А как вы реагируете на различную информацию в СМИ?

— Я ничего не знаю. Вообще не читаю новости.



Также на вопросы ответил Софьян Ханни, который в последнее время является самым открытым игроком «Спартака».



— Мы не контролировали игру. Я не видел, как нам забили второй мяч, но, возможно, мы позволили им дойти до наших ворот слишком легко. Мы очень разочарованы.



— Вы сказали, что у вас не получалось контролировать матч. Почему?

— Не знаю, почему у нас не получалось. Сегодня было много единоборств. Во втором тайме мы пропустили, у нас мало, что получалось. Даже несмотря на это мы выигрывали 1:0, должны были сохранить этот счёт в домашнем матче, но не смогли.



— «Спартак» проиграл «Рапиду» оба матча. Получается, их команда просто сильнее?

— По статистике, да, получается, они сильнее нас. Но мне кажется, что это не так. Сегодня, как и в первом матче, мы должны были побеждать. У нас футболисты лучше. Но мы просто проиграли.

— Уже прошло много времени, но игроки ещё не проходили здесь после раздевалки. Был какой-то разбор полётов с командой?

— Нет, ничего такого.



— Не можем вас не спросить про ситуацию с болельщиком, выбежавшим на поле. Какие у вас были эмоции в этот момент?

— Мы не впервые видели болельщика на поле, но мне не понравилось, зачем он туда побежал. Нашей первой реакцией была защита Глушакова.

«Ко мне тут хорошо относятся, принесли газеты и поесть. Утром суд» Напавший на Глушакова фанат, рассказал о том, зачем он это сделал.

— Этот эпизод как-то повлиял на развитие игры?

— Нет, мы профессионалы, такое происходит не в первый раз и не может повлиять на нас.



— Стало ли это ударом для лично Глушакова?

— Лучше спросить у него.



— В этой ситуации с Глушаковым и фанатами, что бы вы могли сказать болельщикам?

— Всё, что я могу сказать болельщикам в этом случае, это быть за нас, за нашу команду. Нужно поддерживать команду и каждого игрока в ней. Давайте работать вместе.